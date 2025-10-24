akurt написав:Ну мабуть це нормальна та традиційна ситуація.
Бідні стають біднішими, а багаті - багатшими.
Я другий день перебуваю в Анталії (маю тут квартиру).
1. Дивує кількість авто української реєстрації і всі величезні як піраміда Хеопса. Прямо хизуються українські біженці перед турками багатством та марними витратами.
Я останній рік мешкав у Франції, то відвик зовсім від авто української реєстрації: за рік бачив тільки один раз і то «маненьке».
2. У порівнянні із Францією життя дешевше, за виключенням цін на «червоне мʼясо» (така ж ціна як у Франції - орієнтир цін 15-18€ кіло) та алкоголя: дивують ціна на вино (від 12€ пляшка і вище) та пиво (майже 100 гривень пляшка).
У Франції я по 1,75€ вино не купую, але такі ціни і також є в діапазоні 3…5 € - я купую мінімум по 7€ і як правило прямо з виноробні).
А ось риба приємно дивує: у Франції Дорадо не дешевше 17€ кіло, а тут зараз взяв дві штуки 1,5 кіло по 5,5€ кіло.
Ну це все із серії, де ж воно жити в наш час краще.
Масштаб будівництва нових будинків в Анталіі реально дивує.
За рік з нуля поруч зі мною побудували велетенську державну лікарню (ще не здано, але вже будівля готова).
Реально вразила Набережна Анталії, всілякі там Монаки та Ніцци нервово курять обабіч: неймовірна краса, такі пальми чудові всі акуратно обрізані, чистота купа кафе на пляжі дуже пристойного вигляду.
За рік пляжі стали ширшими: мабуть під час січневих штормів накидало багато гальки.
Взяв авто в прокат від Sixt Opel Corsa automatic майже нова (23 000 км) за 20€ на добу.
В цілому враження дуже позитивне.
Є чутки що Ізраїль після Гази займеться Турцією, так що краще здихатись тої квартири поки ліра стабільна