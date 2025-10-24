Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2998299930003001 Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:46 akurt написав: Ну мабуть це нормальна та традиційна ситуація.

Бідні стають біднішими, а багаті - багатшими.



Я другий день перебуваю в Анталії (маю тут квартиру).

1. Дивує кількість авто української реєстрації і всі величезні як піраміда Хеопса. Прямо хизуються українські біженці перед турками багатством та марними витратами.

Я останній рік мешкав у Франції, то відвик зовсім від авто української реєстрації: за рік бачив тільки один раз і то «маненьке».



2. У порівнянні із Францією життя дешевше, за виключенням цін на «червоне мʼясо» (така ж ціна як у Франції - орієнтир цін 15-18€ кіло) та алкоголя: дивують ціна на вино (від 12€ пляшка і вище) та пиво (майже 100 гривень пляшка).

У Франції я по 1,75€ вино не купую, але такі ціни і також є в діапазоні 3…5 € - я купую мінімум по 7€ і як правило прямо з виноробні).

А ось риба приємно дивує: у Франції Дорадо не дешевше 17€ кіло, а тут зараз взяв дві штуки 1,5 кіло по 5,5€ кіло.



Ну це все із серії, де ж воно жити в наш час краще.



Масштаб будівництва нових будинків в Анталіі реально дивує.

За рік з нуля поруч зі мною побудували велетенську державну лікарню (ще не здано, але вже будівля готова).

Реально вразила Набережна Анталії, всілякі там Монаки та Ніцци нервово курять обабіч: неймовірна краса, такі пальми чудові всі акуратно обрізані, чистота купа кафе на пляжі дуже пристойного вигляду.

За рік пляжі стали ширшими: мабуть під час січневих штормів накидало багато гальки.

Взяв авто в прокат від Sixt Opel Corsa automatic майже нова (23 000 км) за 20€ на добу.

Є чутки що Ізраїль після Гази займеться Турцією, так що краще здихатись тої квартири поки ліра стабільна

Бідні стають біднішими, а багаті - багатшими.



Я другий день перебуваю в Анталії (маю тут квартиру).

1. Дивує кількість авто української реєстрації і всі величезні як піраміда Хеопса. Прямо хизуються українські біженці перед турками багатством та марними витратами.

Я останній рік мешкав у Франції, то відвик зовсім від авто української реєстрації: за рік бачив тільки один раз і то «маненьке».



2. У порівнянні із Францією життя дешевше, за виключенням цін на «червоне мʼясо» (така ж ціна як у Франції - орієнтир цін 15-18€ кіло) та алкоголя: дивують ціна на вино (від 12€ пляшка і вище) та пиво (майже 100 гривень пляшка).

У Франції я по 1,75€ вино не купую, але такі ціни і також є в діапазоні 3…5 € - я купую мінімум по 7€ і як правило прямо з виноробні).

А ось риба приємно дивує: у Франції Дорадо не дешевше 17€ кіло, а тут зараз взяв дві штуки 1,5 кіло по 5,5€ кіло.



Ну це все із серії, де ж воно жити в наш час краще.



Масштаб будівництва нових будинків в Анталіі реально дивує.

За рік з нуля поруч зі мною побудували велетенську державну лікарню (ще не здано, але вже будівля готова).

Реально вразила Набережна Анталії, всілякі там Монаки та Ніцци нервово курять обабіч: неймовірна краса, такі пальми чудові всі акуратно обрізані, чистота купа кафе на пляжі дуже пристойного вигляду.

За рік пляжі стали ширшими: мабуть під час січневих штормів накидало багато гальки.

Взяв авто в прокат від Sixt Opel Corsa automatic майже нова (23 000 км) за 20€ на добу.

В сенсі займеться? В них навіть спільного кордону немає

Так і з Іраном немає)

Турецька армія це зовсім не Газа))

Ізраїльська влада не дурачки.

Так і зроблю при першій можливості.

Вже як бути лОхом, то повним.



Цікавий факт на тему «здихатись»: власник сусідньої квартири (двері в двері) змінився.

Раніше 2 чи 3 роки мешкали орендарі. Познайомився з новою власницею.

Доволі цікаво: громадянка Білорусі. Десь мешкала недалеко від Чернігова через кордон.

Мешкала в Туреччині з 2016 року - вийшла заміж за турка - отримала громадянство та розлучилася з турком.

Виїхала в Білорусь - пожила трохи - не сподобалося - приїхала в Анталію - пожила у подруги та почала рахувати приблизно так, як багато разів розмірковували на цій гілці:

«Що краще: щомісяця приносити в дзьобику грошенята власнику, щоби він пив шампанське «Вдовиця Кліко» - чи ті самі гроші йдуть на власну квартиру?»

Ось вона вибрала друге та купила квартиру.

Я так зрозумів, що працює віддалено. Не питав я IT-ник вона чи ні.

Повідомлень: 219 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:17 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть Может оказаться, что работа будет "испепелить до конца дня дюжину автоматических траков".

А вообще этот вопрос уже много где обсуждается: кому, собственно, будут раскладывать товары эти автоматические роботы и развозить автоматические траки, если ни у кого не будет денег что-то покупать? Самый интересный ответ, на мой взгляд, такой: заработать можно будет не трудом, а капиталом, но владельцы капитала люди тщеславные, и не удовлетворятся просто тем, что у них "всё есть", им нужны будут люди, у которых "почти ничего нет", чтобы ими командовать и возвышаться над ними. А значит, по-любому придётся как-то содержать армии безработных хотя бы на минимальном физиологическом уровне. Может оказаться, что работа будет "испепелить до конца дня дюжину автоматических траков".А вообще этот вопрос уже много где обсуждается: кому, собственно, будут раскладывать товары эти автоматические роботы и развозить автоматические траки, если ни у кого не будет денег что-то покупать? Самый интересный ответ, на мой взгляд, такой: заработать можно будет не трудом, а капиталом, но владельцы капитала люди тщеславные, и не удовлетворятся просто тем, что у них "всё есть", им нужны будут люди, у которых "почти ничего нет", чтобы ими командовать и возвышаться над ними. А значит, по-любому придётся как-то содержать армии безработных хотя бы на минимальном физиологическом уровне. M-Audio Повідомлень: 3454 З нами з: 23.03.11 Подякував: 639 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:53 BIGor написав: akurt написав: В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки В 2023марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку

Перед окончанием шары с возвратом налога в 7500 баксов, посмотрел что там с теслой.

Для того, чтобы стать счастливым обладателем "красненькой машинки" и долга за обесценивающийся пассив, а еще плательщиком страховки, надо было заплатить всего 329 долларов и теслу привезли-бы прямо под дом.

Перед окончанием шары с возвратом налога в 7500 баксов, посмотрел что там с теслой.

Для того, чтобы стать счастливым обладателем "красненькой машинки" и долга за обесценивающийся пассив, а еще плательщиком страховки, надо было заплатить всего 329 долларов и теслу привезли-бы прямо под дом.

Сейчас в новостях было, что Юбер платит бонус таксистам в 4 куе при переходе на электрокар.

