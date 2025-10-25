Було дуже дивно дізнатись, що зебри на дорогах в Турції - це бутафорія, такі закони. Щодо стада баранів - їхали автобусом і кажу водію перед нашою зупинкою - "дурак", вони це сприймають нормально.
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:01
То у Вас застарілі дані.
В Туреччині суттєво поступово змінені Правила дорожнього руху.
Я зараз їзджу на орендованому авто - так реально боюсь: знаки то 30, то 50, то 70 по місту.
Не дай Боже не пропустити пішохода або проїхати на червоне світло - все фіксують камери та штрафи захмарні.
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:11
Де ви черпаєте цю інформацію?
1. Я багато разів літав саме CorendonAirlines. Дуже приємна турецька авіакомпанія з базою в Анталії.
2. Останній раз їздив французькими дорогами в цей вівторок. Турецькими в цю середу.
Ваша інформація невірна.
3. В Анталії є стадіон, який вам і не насниться: він один щ небагатьох в світі, який споживає електричну енергію не від зовнішніх джерел, а з власних сонячних батарей.
Був на футболі з українською командою - я не фанат футболу, але з патріотичних міркувань було дуже приємно та цікаво.
Так ось був в шоці від такої кумедної дрібнички: що після входу на територію стадіону було встановлено магазинні холодильні камери і кожен відвідувач міг взяти стілтки морозива, скільки хотів. Я не наглів, але 2 морозива узяв.
Сталіон багатофункціональний на 32 000 місць.
Праворуч від нього велетенські спортивні комплекси для змагань з гімнастики (останній раз виступали українські жіночі команди).
Навпроти приємна концертна зала - там щопʼятниці концерти Державного симфонічного оркестру.
Якісь у вас застарілі дані. Я щойно повернувся з Державного Театру опери та балету - балет «Дон Кіхот» Мінкуса. Повна зала.
Головні партії виконували солісти з Японії.
Се ля ві…
P.S. Зараз українські футбольні команди проводять товариські зустрічі на стадіонах міст Чорноморського узбережжя Туреччини.
Ви просто не в курсі.
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:13
Це ви у мене питаєте? Виж експерт, ви і розкажіть.
PS: Мені не потрібно нічого розказувать, але ви розказуйте, цікаво послухать. Ви звідки пишете, з москальщини?
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:16
Тануда, скинуть трішки можуть, але не 30.
Стадами переходять де завгодно дорогу і їдуть на червоний.
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:17
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:20
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:31
Колись один з дописувачів форуму написав:
«І це правда: життя є несправедливим».
Комусь і рейси відміняють, і вартість не повертають. В мене були затримки рейсів, але не відміни: Калгарі - Дублін на 4 години із заміною літака (давали ваучери на харчування в аеропорту), та Краків - Стамбул (нічого не компенсували, написавши що це один сегмент з маршруту Краків - Стамбул - Сан Францисько, який в кінці кінців прибув в кінцевий пункт без запізнення - був великий зазор в Стамбулі - і тому Правила перевезення не є порушеними).
Можливо з приводу цін на прийом у лікаря я надав дані без уточнення, бо:
- по-перше, останній раз слава Богу відвідував лікарів десь 2 роки тому;
- по-друге, мав Поліс туристичного страхування іноземця від турецької страхової компанії.
- по-третє, ви не повідомляєте, чи був у я вас Поліс я туристичного страхування. Наприклад від Приватбанку. А це важливо.
Турецькі страхові компанії не все покривають, але реально працює. МРТ мені робили в Туреччині 2 рази - і обидва рази безкоштовно (!). Один раз в кардіології, другий раз в офтальмології. Є різниця в медичному обслуговування випадкового туриста і того, хто тут реально мешкає та має Поліс медичного страхування іноземця (обовʼязково для іноземця для отримання Виду на продивання).
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:34
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:41
