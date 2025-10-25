Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3002300330043005> Додано: Суб 25 жов, 2025 22:56 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: Дороги в Турції гірші за Французські, як місцеві, так і отойоли. Плюс стада баранів в автомобілях та без. Дороги в Турції гірші за Французські, як місцеві, так і отойоли. Плюс стадата без.

Було дуже дивно дізнатись, що зебри на дорогах в Турції - це бутафорія, такі закони. Щодо стада баранів - їхали автобусом і кажу водію перед нашою зупинкою - "дурак", вони це сприймають нормально. BIGor

Додано: Суб 25 жов, 2025 23:01 То у Вас застарілі дані.

В Туреччині суттєво поступово змінені Правила дорожнього руху.

Я зараз їзджу на орендованому авто - так реально боюсь: знаки то 30, то 50, то 70 по місту.

Не дай Боже не пропустити пішохода або проїхати на червоне світло - все фіксують камери та штрафи захмарні. akurt

Додано: Суб 25 жов, 2025 23:11 Water написав: akurt написав: Corendоn airlines Corendоn airlines

Обережно з цим анталійським Корегондоном, вони можуть так взять і відмінить літак і ви нічого не компенсуєте, тільки вартість квитків. Тому там такі дешеві квитки, шо люди летять на свій страх і ризик.

Обережно з цим анталійським Корегондоном, вони можуть так взять і відмінить літак і ви нічого не компенсуєте, тільки вартість квитків. Тому там такі дешеві квитки, шо люди летять на свій страх і ризик.

Читайте відгуки в інтернет.

У них якійсь стадіон в Анталії, але там постійно зачинено.

Де ви черпаєте цю інформацію?

1. Я багато разів літав саме CorendonAirlines. Дуже приємна турецька авіакомпанія з базою в Анталії.

2. Останній раз їздив французькими дорогами в цей вівторок. Турецькими в цю середу.

Ваша інформація невірна.

3. В Анталії є стадіон, який вам і не насниться: він один щ небагатьох в світі, який споживає електричну енергію не від зовнішніх джерел, а з власних сонячних батарей.

Був на футболі з українською командою - я не фанат футболу, але з патріотичних міркувань було дуже приємно та цікаво.

Так ось був в шоці від такої кумедної дрібнички: що після входу на територію стадіону було встановлено магазинні холодильні камери і кожен відвідувач міг взяти стілтки морозива, скільки хотів. Я не наглів, але 2 морозива узяв.

Сталіон багатофункціональний на 32 000 місць.

Праворуч від нього велетенські спортивні комплекси для змагань з гімнастики (останній раз виступали українські жіночі команди).

Навпроти приємна концертна зала - там щопʼятниці концерти Державного симфонічного оркестру.

Якісь у вас застарілі дані. Я щойно повернувся з Державного Театру опери та балету - балет «Дон Кіхот» Мінкуса. Повна зала.

Головні партії виконували солісти з Японії.

Се ля ві…



P.S. Зараз українські футбольні команди проводять товариські зустрічі на стадіонах міст Чорноморського узбережжя Туреччини.

Додано: Суб 25 жов, 2025 23:13 2587715 написав: Water написав: 2587715 написав: Посоветуйте им киа на газу взять вместо тесл Посоветуйте им киа на газу взять вместо тесл

КІА на газу це точно за USA? КІА на газу це точно за USA?

в штатах разве нет LPG? в штатах разве нет LPG?

КІА на газу це точно за USA? КІА на газу це точно за USA?

в штатах разве нет LPG? в штатах разве нет LPG?

Це ви у мене питаєте? Виж експерт, ви і розкажіть.

Це ви у мене питаєте? Виж експерт, ви і розкажіть.

PS: Мені не потрібно нічого розказувать, але ви розказуйте, цікаво послухать. Ви звідки пишете, з москальщини? Water

В Туреччині суттєво поступово змінені Правила дорожнього руху.

Я зараз їзджу на орендованому авто - так реально боюсь: знаки то 30, то 50, то 70 по місту. То у Вас застарілі дані.В Туреччині суттєво поступово змінені Правила дорожнього руху.Я зараз їзджу на орендованому авто - так реально боюсь: знаки то 30, то 50, то 70 по місту.

Тануда, скинуть трішки можуть, але не 30.

Не дай Боже не пропустити пішохода або проїхати на червоне світло - все фіксують камери та штрафи захмарні.

Не дай Боже не пропустити пішохода або проїхати на червоне світло - все фіксують камери та штрафи захмарні.

Стадами переходять де завгодно дорогу і їдуть на червоний. Water

Додано: Суб 25 жов, 2025 23:17 akurt написав: Де ви черпаєте цю інформацію? Де ви черпаєте цю інформацію?

Шо означає це де я черпаю, якщо мені відмінили літак? Water

Шо означає постарілі, можливо застарілі? Вересень цього року.

Додано: Суб 25 жов, 2025 23:20 akurt написав: Якісь у вас постарілі дані. Якісь у вас постарілі дані.

Шо означає постарілі, можливо застарілі? Вересень цього року.

Як і ціни на прийом лікаря за які ви писали 20-30 баксів, прийом лікаря в різних приватних клініках 3.5-4 тис. лір. МРТ 8.5 Water

«І це правда: життя є несправедливим».

Комусь і рейси відміняють, і вартість не повертають. В мене були затримки рейсів, але не відміни: Калгарі - Дублін на 4 години із заміною літака (давали ваучери на харчування в аеропорту), та Краків - Стамбул (нічого не компенсували, написавши що це один сегмент з маршруту Краків - Стамбул - Сан Францисько, який в кінці кінців прибув в кінцевий пункт без запізнення - був великий зазор в Стамбулі - і тому Правила перевезення не є порушеними).



Можливо з приводу цін на прийом у лікаря я надав дані без уточнення, бо:

- по-перше, останній раз слава Богу відвідував лікарів десь 2 роки тому;

- по-друге, мав Поліс туристичного страхування іноземця від турецької страхової компанії.

- по-третє, ви не повідомляєте, чи був у я вас Поліс я туристичного страхування. Наприклад від Приватбанку. А це важливо.

Турецькі страхові компанії не все покривають, але реально працює. МРТ мені робили в Туреччині 2 рази - і обидва рази безкоштовно (!). Один раз в кардіології, другий раз в офтальмології. Є різниця в медичному обслуговування випадкового туриста і того, хто тут реально мешкає та має Поліс медичного страхування іноземця (обовʼязково для іноземця для отримання Виду на продивання). Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 жов, 2025 23:41, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Суб 25 жов, 2025 23:34 Water написав: 2587715 написав: Water написав: КІА на газу це точно за USA? КІА на газу це точно за USA?

в штатах разве нет LPG? в штатах разве нет LPG?

Це ви у мене питаєте? Це ви у мене питаєте? Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять? 2587715

в штатах разве нет LPG? в штатах разве нет LPG?

Це ви у мене питаєте? Це ви у мене питаєте? Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять? Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять? 2587715

Повідомлень: 235 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 23:41 2587715 написав: Water написав: 2587715 написав: в штатах разве нет LPG? в штатах разве нет LPG?

Це ви у мене питаєте? Це ви у мене питаєте? Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять? Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять?

