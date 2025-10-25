1. На сжиженном газе (LPG/пропан-бутан) — LPI-система Это жидкий впрыск газа, который полностью заменяет бензин. Такие авто популярны в Южной Корее, где более 20% машин на газу. Они заводятся напрямую на газу, даже в морозы до -40°C, благодаря лучшему испарению.Модель
Производитель
Год выпуска/доступность
Объём двигателя
Примечания
Hyundai Starex (H-1) LPI
Hyundai
2004–наст. время
2.4–2.5 л
Минивэн для такси/семьи. Запас хода ~500 км на газу. Доступен импорт из Кореи.
Kia Carnival LPI
Kia
2006–наст. время
3.3–3.8 л
Семейный минивэн. Экономия до 50% по топливу vs бензин.
Kia Bongo LPI
Kia
2005–наст. время
2.7–3.5 л
Грузовик/фургон. Популярен для бизнеса.