Додано: Нед 26 жов, 2025 18:28
2587715 написав:
rjkz написав: В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.

В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

Майстри на СТО справедливо зазначають, що дизель економить паливо, але не економить гроші Майстри на СТО справедливо зазначають, що дизель економить паливо, але не економить гроші iva64

Додано: Нед 26 жов, 2025 18:31
iva64 написав:
2587715 написав:
rjkz написав: В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.

В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

Майстри на СТО справедливо зазначають, що дизель економить паливо, але не економить гроші Майстри на СТО справедливо зазначають, що дизель економить паливо, але не економить гроші Зате тесла ну дуже економить) Зате тесла ну дуже економить) 2587715

Додано: Нед 26 жов, 2025 18:35
2587715 написав: А чому українці не можуть відпочивати де завгодно та обирають саме Гаваї?

Українці це хто саме?

Українці це хто саме?

Сім`я моєї знайомої відпочиває в основному в USA, це не тільки море на Гавайях, а ще й риболовля або охота десь у горах. Тому для поїздок у гори мають додатково Hummer. Чому саме у USA, тому-що вони вважають шо відпочиваючи в USA вони допомагають розвитку USA, плюс сервіс на рівні. Сказали без питань можуть злітать до Мексики, але не хочуть, бо хтось з їх знайомих відпочивав у Мексиці, сказали сервіс не дуже, гроші на вітер, але дешевше.

Water

Додано: Нед 26 жов, 2025 18:40
2587715 написав:
Water написав: О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?

В 2024 году во Франции зарегистрировано около 20,5 миллиона дизельных легковых автомобилей. Это составляет примерно 52–53% от общего парка легковых авто (около 38,9 миллиона единиц).

Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?

Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?

А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA?

Water

Додано: Нед 26 жов, 2025 18:43
Water написав: Сім`я моєї знайомої відпочиває в основному в USA, це не тільки море на Гавайях, а ще й риболовля або охота десь у горах. Тому для поїздок у гори мають додатково Hummer. Чому саме у USA, тому-що вони вважають шо відпочиваючи в USA вони допомагають розвитку USA, плюс сервіс на рівні. Сказали без питань можуть злітать до Мексики, але не хочуть, бо хтось з їх знайомих відпочивав у Мексиці, сказали сервіс не дуже, гроші на вітер, але дешевше.

А афроамериканці літають до Мексики чи ловлять рибу в USA? І чи у багатьох афроамериканців є Hummer задля цього?

Просто цікаво. Ніколи не бачив афроамериканців з вудками на відпочинку

2587715



Просто цікаво. Ніколи не бачив афроамериканців з вудками на відпочинку А афроамериканці літають до Мексики чи ловлять рибу в USA? І чи у багатьох афроамериканців є Hummer задля цього?Просто цікаво. Ніколи не бачив афроамериканців з вудками на відпочинку 2587715

Додано: Нед 26 жов, 2025 18:48
Water написав: Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?

А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA?

А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA? Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA? Так, я афроамериканець, який таксує у Франції на дизельній теслі. Ви вгадали)..а невиїздний тому що в мене в Штатах прострочений кредит за газову КІА Так, я афроамериканець, який таксує у Франції на дизельній теслі. Ви вгадали)..а невиїздний тому що в мене в Штатах прострочений кредит за газову КІА 2587715

Додано: Нед 26 жов, 2025 19:17
Water написав:
2587715 написав:
rjkz написав: В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.

В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?

О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де? О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?



Ну, он по США на газовой КИА ехал с пассажиром, начал газ заканчиваться, он завернул в Европу, чтобы заправиться.

Пассажир был не очень доволен, что пришлось заезжать на заправку и не оставил ему типс (чаевые).

Ну, он по США на газовой КИА ехал с пассажиром, начал газ заканчиваться, он завернул в Европу, чтобы заправиться.

Пассажир был не очень доволен, что пришлось заезжать на заправку и не оставил ему типс (чаевые).

Потом он проснулся и пошел искать бенз во Владивостоке.

rjkz

Повідомлень: 17956 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8757 раз. Подякували: 5529 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 19:25 rjkz написав: Water написав: 2587715 написав: В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де? О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?



Потом он проснулся и пошел искать бенз во Владивостоке. Ну, он по США на газовой КИА ехал с пассажиром, начал газ заканчиваться, он завернул в Европу, чтобы заправиться.Пассажир был не очень доволен, что пришлось заезжать на заправку и не оставил ему типс (чаевые).Потом он проснулся и пошел искать бенз во Владивостоке. Киа ж на газу и Владивосток не Европа - что-то вы плывете на косвенных Киа ж на газу и Владивосток не Европа - что-то вы плывете на косвенных 2587715

