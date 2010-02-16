|
Віртуальні карти без верифікації
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 18 жов, 2025 18:51
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна створити віртуальну картку без верифікації у гривні? Потрібна буквально на кілька платежів. Є якийсь сервіс?
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:48
Romanov90 написав:Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна створити віртуальну картку без верифікації у гривні? Потрібна буквально на кілька платежів. Є якийсь сервіс?
Нема вже давно
Додано: Нед 26 жов, 2025 11:17
А в якому банку можна завести просту картку з верифікацією в режимі он-лайн? Щоб не ходити до банку? Крім Монобанку
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:38
Romanov90 написав:
А в якому банку можна завести просту картку з верифікацією в режимі он-лайн? Щоб не ходити до банку? Крім Монобанку
Точно в ПУМБі можна, і ніби в Сенсі теж. Взагалі, багато де зараз
