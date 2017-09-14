|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:02
Shaman написав: M-Audio написав:
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3465
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:06
M-Audio написав: Shaman написав: M-Audio написав:
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу
, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
за умови, що у вас є право працювати...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10200
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 1665 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:17
Shaman написав: M-Audio написав: Shaman написав:
головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу
, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
за умови, що у вас є право працювати...
Это из того "примерно лям". А если учесть, что где-то половина из того ляма - дети/пенсы - наверное, это "право" - не такая уж и проблема?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10880
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:18
Shaman написав: M-Audio написав:
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
за умови, що у вас є право працювати...
А де нема (крім Туреччини)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41305
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:25
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
а по суті біженства для М1822 є що?
бо тобі часто заходить починати обговорювати особистості, а не інформацію що доноситься носієм
біженство там не основна теза
він доніс своїй аудиторії що європейці бачать українських чоловіків перш за все як солдат
такий ось світовий розподіл праці
чи є серед його аудиторії класичні незламо-потужники єврооптимісти , для яких це б новиною - питання
чи подивляться це відео представники цієї категорії га форумі - питання
для мене ці тези були зрозумілі давно, і без гальмл-каратиста, коли я тут писав що расові французи їхати сюди вмирати заради безпеки диванних переможників не поїдуть - ображалися
ще одна версія щодо М1822
посмотрел первые 9 минут
ну он ничего нового не говорит - типа отослать подальше свежую горячую протестную кровь
воуки про это писали т.к. совпало по впемени с картонным майданом
типа молодежь вся такая антикорупционная рожденная первым майданом и т.д.
а сосискин вообще наделяет их какими-то сверхспособностями - прям новая раса какая-то
в мою молодость популярны были "дети индиго" , по описаниям очень похоже на сосискинских зумеров
я когда видел на улице какого обдолбанного - показывал на него пальцем и говорил- " вот это дитя индиго"
Сейчас уже детишкам индиго под сорокет ( абырвалгыч привет
)
Чем эти могут отличаться - не знаю, моложе 28 ни с кем не общался кажется.
Но мне кажется они не склонны будут слепо следовать ложным идолам узкого национализма и примата идеологических воук-конструкций, как это случилось со значительной частью моего поколения. если им нравиттся цой или хой - они будут их слушать и петь не озираясь ни на кого.
Я все же думаю что просто приоткрыли крышку для выпуска пара - чтобы социально активеная прослойка 40-50 летних , порешавшая за себя, не боялась за детишек, и спокойна могла дальше потужничать-незламничать.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4657
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:29
flyman написав: Shaman написав: M-Audio написав:
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
за умови, що у вас є право працювати...
А де нема (крім Туреччини)?
Еще Штаты/Канада. Но да: если разговор за ЕС - не сильно актуально. ЮК с Ирландией разве что?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10880
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:30
Shaman написав:
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
за умови, що у вас є право працювати...
Не знаю, чи у всіх країнах Європи це так, але в багатьох таке право йде в комплекті зі статусом тимчасового захисту. Ми ж цю конкретну ситуацію розглядаємо.
Далі, в тих, хто працює, будуть і якісь можливості для подальшого перебування в приймаючій країні.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3465
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|142525
|
|
|1493
|333174
|
|
|6076
|1018945
|
|