Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:28

  2587715 написав:
  rjkz написав:В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

Майстри на СТО справедливо зазначають, що дизель економить паливо, але не економить гроші :(
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:31

  iva64 написав:
  2587715 написав:
  rjkz написав:В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

Майстри на СТО справедливо зазначають, що дизель економить паливо, але не економить гроші :(
Зате тесла ну дуже економить)
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:35

  2587715 написав:А чому українці не можуть відпочивати де завгодно та обирають саме Гаваї?

Українці це хто саме?
Сім`я моєї знайомої відпочиває в основному в USA, це не тільки море на Гавайях, а ще й риболовля або охота десь у горах. Тому для поїздок у гори мають додатково Hummer. Чому саме у USA, тому-що вони вважають шо відпочиваючи в USA вони допомагають розвитку USA, плюс сервіс на рівні. Сказали без питань можуть злітать до Мексики, але не хочуть, бо хтось з їх знайомих відпочивав у Мексиці, сказали сервіс не дуже, гроші на вітер, але дешевше.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:40

  2587715 написав:
  Water написав:О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
В 2024 году во Франции зарегистрировано около 20,5 миллиона дизельных легковых автомобилей. Это составляет примерно 52–53% от общего парка легковых авто (около 38,9 миллиона единиц).

Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?
А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Сім`я моєї знайомої відпочиває в основному в USA, це не тільки море на Гавайях, а ще й риболовля або охота десь у горах. Тому для поїздок у гори мають додатково Hummer. Чому саме у USA, тому-що вони вважають шо відпочиваючи в USA вони допомагають розвитку USA, плюс сервіс на рівні. Сказали без питань можуть злітать до Мексики, але не хочуть, бо хтось з їх знайомих відпочивав у Мексиці, сказали сервіс не дуже, гроші на вітер, але дешевше.
А афроамериканці літають до Мексики чи ловлять рибу в USA? І чи у багатьох афроамериканців є Hummer задля цього?

Просто цікаво. Ніколи не бачив афроамериканців з вудками на відпочинку
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Тобто, ви таксуєте на дизелі у Франції?
А як жеш газова KIA, не в кредиті в USA?
Так, я афроамериканець, який таксує у Франції на дизельній теслі. Ви вгадали)..а невиїздний тому що в мене в Штатах прострочений кредит за газову КІА
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:17

  Water написав:
  2587715 написав:
  rjkz написав:В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?


Ну, он по США на газовой КИА ехал с пассажиром, начал газ заканчиваться, он завернул в Европу, чтобы заправиться.
Пассажир был не очень доволен, что пришлось заезжать на заправку и не оставил ему типс (чаевые).
Потом он проснулся и пошел искать бенз во Владивостоке.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:25

  rjkz написав:
  Water написав:
  2587715 написав:В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?


Ну, он по США на газовой КИА ехал с пассажиром, начал газ заканчиваться, он завернул в Европу, чтобы заправиться.
Пассажир был не очень доволен, что пришлось заезжать на заправку и не оставил ему типс (чаевые).
Потом он проснулся и пошел искать бенз во Владивостоке.
Киа ж на газу и Владивосток не Европа - что-то вы плывете на косвенных :D
