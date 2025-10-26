|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:17
Панове, може в кого є освіта медична чи антропологічна, чи уринально-ректально-урологічно-анальна: ну дайте вже відповідь страждальцю про тих чорношкірих людей.
З чого вони, чи смачні, чи пахнуть, чи пітніють, чи користуються презервативами при контактах з білими, чи миють руки та чистять зуби, і як саме можна пристосувати до свого тіла: реально людина мучається.
А ще не дай Боже вийде на вулицю, а там чиясь дитина на ровері хотіла покататися, а ровер чорного кольору…
1
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:30
rjkz написав:
Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.
Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.
rjkz написав:
Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.
Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.
Автобусы, траки (фуры) - да.
Эта традиция основывается на суровой целесообразности.
Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом!
Додано: Нед 26 жов, 2025 22:33
akurt написав:
- що нормальним є аналогіропетровської області - з вдячністю йому жінка, яка оформила собі інвалідність третьої групи, тому що працює санітаркою в психіатричній лікарні - приготувала яєчню та шмат смаженої свинини, тому що його батьки торгують свининою на ринку в Чаплиному, яке вже фактично знищене, і поїхала на роботу в Обласну психіатричну лікарню. Не може не поїхати, бо по штату з 12 санітарок, є тільки дві…
в) В цей час нагодований свининою чоловік - не тією, що його батьки продають на ринку - ту їсти не можна - хімічна отрута - надів мешти та сів у маршрутку Васильківка - Дніпро.
По прибутті в Дніпро пересів на іншу маршрутку, та доїхав до обʼєкта, де він працює за 1000 гривень на день. На все витратив зранку 1,5…2 години.
Це ж нормальним.
На обід витратив 200 гривень.
Ввечері повернувся тим же маршрутом додому - санітарка обласноі психлікарні вже чекає, щоби показати оцінку 10-ти річного сина в щоденнику.
Як він її отримав невідомо, бо школи на сьогодні вже не існує.
Ще місяць тому була.
Очень живой, колоритный и правдивый образ ,пан Акурт. Так оно и есть.
Я в свое время в юности зачитывался москальскими писателями, описывающими всю безысходность , грязь и отчаяние низшего класса. Ну типа Бунин, Чехов, Горький, Андреев.
Вот вы прямо мне их напомнили.
Если бы еще чоловика по дороге бусифицировали а жинка повесилась- так прямо топчик был бы.
