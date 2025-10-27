|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:36
Господар Вельзевула написав: akurt написав:
- що нормальним є аналогіропетровської області - з вдячністю йому жінка, яка оформила собі інвалідність третьої групи, тому що працює санітаркою в психіатричній лікарні - приготувала яєчню та шмат смаженої свинини, тому що його батьки торгують свининою на ринку в Чаплиному, яке вже фактично знищене, і поїхала на роботу в Обласну психіатричну лікарню. Не може не поїхати, бо по штату з 12 санітарок, є тільки дві…
в) В цей час нагодований свининою чоловік - не тією, що його батьки продають на ринку - ту їсти не можна - хімічна отрута - надів мешти та сів у маршрутку Васильківка - Дніпро.
По прибутті в Дніпро пересів на іншу маршрутку, та доїхав до обʼєкта, де він працює за 1000 гривень на день. На все витратив зранку 1,5…2 години.
Це ж нормальним.
На обід витратив 200 гривень.
Ввечері повернувся тим же маршрутом додому - санітарка обласноі психлікарні вже чекає, щоби показати оцінку 10-ти річного сина в щоденнику.
Як він її отримав невідомо, бо школи на сьогодні вже не існує.
Ще місяць тому була.
Очень живой, колоритный и правдивый образ ,пан Акурт. Так оно и есть.
Я в свое время в юности зачитывался москальскими писателями, описывающими всю безысходность , грязь и отчаяние низшего класса. Ну типа Бунин, Чехов, Горький, Андреев.
Вот вы прямо мне их напомнили.
Если бы еще чоловика по дороге бусифицировали а жинка повесилась- так прямо топчик был бы.
Наш Бур Кулычёв(или Абрам Лем'$берг) после ВдовыКлико по 2евро и несвежих устриц и не то ещё навалять могЁт
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5461
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:46
Сибарит написав: rjkz написав:
Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.
Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.
rjkz написав:
Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.
Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.
Автобусы, траки (фуры) - да.
Эта традиция основывается на суровой целесообразности.
Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом!
До 18года в штатах продавались вовсю Туареги и Амароки(но под этим же названием?) с 3.0 TD V6(Амарок вроде и с 4цил 2.0 но как бомж вариант 3.0 и с 4х2)
После смены модельного ряда Туарег 3.0 дизель остался, а на Рэм1500, Ф150, Сьеррах и Сильвах 1500 откуда то появился дизель Камминс 3.0 V6 на который один в один подходит всё навесное и главное поршня с коленвалом от Тура(распредвалы другие, там на момент ставка а не на 285 сил с трёх литров)
Эти авто вовсю продаются на копарте сейчас, можете проверить.
ПыСы. Мерс со своим V6 дизелем вроде тоже не ушёл с рынка кроссоверов МЛ и ГЛ, про то что там продаётся Джип ГрандЧероки и Вагонир с этим же мерсовским дизелем - промолчу.
Рынок ли легковых авто жто всё - не в курсе.
Как и про ситуацию с 3.0 дизельными Ауди и БМВ с РР
В США есть категория С или там с любыми правами можно ездить на пикапе весом тонн 5-7(версия 450-550) внешне похожим на лайтовые версии?
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 27 жов, 2025 12:48, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5461
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:47
2587715 написав:
Раз уж вы объединили Европу воедино, то почему не хотите также объединить Штаты с Мексикой и Канадой?
Начнем с того, что я изначально писал о рынке перевозок США. Европу не к месту упомянули Вы, именно Европу, а не отдельную европейскую страну.
2587715 написав:
Ведь большая часть дальних рейсов именно между странами
Это справедливо только для Европы.
Рейсы между странами имеют мало отношения к рынку перевозок США. Между США и Канадой основной объем перевозок осуществляются канадцами и протяженность рейсов обычно меньше, чем перевозки от берега до берега внутри США.
Перевозки между США и МЕксикой осуществляются с перегрузкой. Вдоль границы множество перевалочных баз. Мексиканские траки заезжают в США только на пару миль до такой базы. Американские траки в Мексику не ездят, поскольку американские страховые отказываются страховать такие поездки. Да и не очень то и хотелось.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9019
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6492 раз.
- Подякували: 21667 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|