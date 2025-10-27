Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3007300830093010 Додано: Пон 27 жов, 2025 12:36 Господар Вельзевула написав: akurt написав: - що нормальним є аналогіропетровської області - з вдячністю йому жінка, яка оформила собі інвалідність третьої групи, тому що працює санітаркою в психіатричній лікарні - приготувала яєчню та шмат смаженої свинини, тому що його батьки торгують свининою на ринку в Чаплиному, яке вже фактично знищене, і поїхала на роботу в Обласну психіатричну лікарню. Не може не поїхати, бо по штату з 12 санітарок, є тільки дві…

в) В цей час нагодований свининою чоловік - не тією, що його батьки продають на ринку - ту їсти не можна - хімічна отрута - надів мешти та сів у маршрутку Васильківка - Дніпро.

По прибутті в Дніпро пересів на іншу маршрутку, та доїхав до обʼєкта, де він працює за 1000 гривень на день. На все витратив зранку 1,5…2 години.

Це ж нормальним.

На обід витратив 200 гривень.

Ввечері повернувся тим же маршрутом додому - санітарка обласноі психлікарні вже чекає, щоби показати оцінку 10-ти річного сина в щоденнику.

Як він її отримав невідомо, бо школи на сьогодні вже не існує.

Ще місяць тому була.



Очень живой, колоритный и правдивый образ ,пан Акурт. Так оно и есть.

Я в свое время в юности зачитывался москальскими писателями, описывающими всю безысходность , грязь и отчаяние низшего класса. Ну типа Бунин, Чехов, Горький, Андреев.

Вот вы прямо мне их напомнили.

Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.

Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.

rjkz написав: Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.

Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.

Автобусы, траки (фуры) - да. Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.Автобусы, траки (фуры) - да.

Эта традиция основывается на суровой целесообразности.

Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом! Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.Эта традиция основывается на суровой целесообразности.Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом!

До 18года в штатах продавались вовсю Туареги и Амароки(но под этим же названием?) с 3.0 TD V6(Амарок вроде и с 4цил 2.0 но как бомж вариант 3.0 и с 4х2)

После смены модельного ряда Туарег 3.0 дизель остался, а на Рэм1500, Ф150, Сьеррах и Сильвах 1500 откуда то появился дизель Камминс 3.0 V6 на который один в один подходит всё навесное и главное поршня с коленвалом от Тура(распредвалы другие, там на момент ставка а не на 285 сил с трёх литров)

Эти авто вовсю продаются на копарте сейчас, можете проверить.

ПыСы. Мерс со своим V6 дизелем вроде тоже не ушёл с рынка кроссоверов МЛ и ГЛ, про то что там продаётся Джип ГрандЧероки и Вагонир с этим же мерсовским дизелем - промолчу.

Рынок ли легковых авто жто всё - не в курсе.

Как и про ситуацию с 3.0 дизельными Ауди и БМВ с РР

Раз уж вы объединили Европу воедино, то почему не хотите также объединить Штаты с Мексикой и Канадой?

Начнем с того, что я изначально писал о рынке перевозок США. Европу не к месту упомянули Вы, именно Европу, а не отдельную европейскую страну.

2587715 написав: Ведь большая часть дальних рейсов именно между странами Ведь большая часть дальних рейсов именно между странами

Это справедливо только для Европы.

Рейсы между странами имеют мало отношения к рынку перевозок США. Между США и Канадой основной объем перевозок осуществляются канадцами и протяженность рейсов обычно меньше, чем перевозки от берега до берега внутри США.

Начнем с того, что я изначально писал о рынке перевозок США. Европу не к месту упомянули Вы, именно Европу, а не отдельную европейскую страну.

Это справедливо только для Европы.

Рейсы между странами имеют мало отношения к рынку перевозок США. Между США и Канадой основной объем перевозок осуществляются канадцами и протяженность рейсов обычно меньше, чем перевозки от берега до берега внутри США.

Перевозки между США и МЕксикой осуществляются с перегрузкой. Вдоль границы множество перевалочных баз. Мексиканские траки заезжают в США только на пару миль до такой базы. Американские траки в Мексику не ездят, поскольку американские страховые отказываются страховать такие поездки. Да и не очень то и хотелось.

