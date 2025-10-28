Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.





Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?))

Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?)

А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії)

Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.





Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?))

Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?)

А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії)

за 2-3 дня до окончания гарантии закручиваешь 4 самореза в колеса и едешь к продавцу, гарантия ёпт...и получаешь 4 новых колеса)

"не ну а чё"(с), "рабочая схема")))

Ось фото до того:

https://imgpx.com/dMlS4sLnfLPd Спеціально щойно перепитав: дійсно замінили шину на нову.
Ось фото до того:

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?

Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?

Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?

Буває... Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?Буває...

ты меня с кем то попутал

у меня просто времени нет флудить на форуме безостановочно)))



апд

News from Ukraine

(або "Прохожому" лайхфак в розробку)



Час плине напрочуд швидко: здається, тільки вчора відправляв із Франції - з Тулузи нашу українку на Батьківщину - в Україну - вже їй час повертатися додому.

З понеділка наступного - на роботу - вихователь у французькій школі.



Важливо: організовуючи поїздку з України у Францію, скористався однією цінною реально порадою одного нашого учасника форуму - дякую за цінну пораду! пригодилося для тієї пані.



Що пані змогла зробити в Україні:

- відвідати близьких родичів та подивитися на рідні місяця - була вражена, як все виглядає дуже класно. Частину рідного міста не впізнала - так все змінилося.

- із задоволенням відвідала в центрі міста кафе/ресторан (рекламувати не буду) та як експерт із Франції пообідала дуже смачно всього на 10 євро - для Франції зовсім неможлива річ (старт цін 17 євро - а ще не так давно було 15); сказала, що з цим все ОК!

- навчилася шукати найближче бомбосховище, а вночі переходити спати у ванну кімнату;

- була вражена якісною роботою персоналу українських банків - все швидко чітко кваліфіковано. Для порівняння: в мене тільки не так давно повноцінно запрацював інтернет-банкінг у Франції - частково було заблоковано банком певні можливості - саме як діл українця - я навіть жінці не міг перерахувати 10 євро; у Франції все якось складно...

- відвідала стоматологів та підлікувала зуби - не питав із корректності - здається, встановила якісь коронки. Для Франції зовім неможлива річ. Запис на прийом до стоматолога мабуть на 1/2 року наперед і страшні гроші.

- купила деякі звичні з дитинства ліки: наприклад Септефріл або Валокордін (вихователю в школі таке є потрібним); у Франції такого не купиш...

- оформила новий закордонний паспорт - все чітко в терміни за смішну ціну (здається 1680 гривень);

- дуже вчасно я допоміг їй взяти квитки на поїзд, а потім на автобус FlixBus - автобус з Польщі на Тулузу: перевірили - зараз квиток на її рейс автобусом (дві пересадки по Європі) подорожчав майже в 2 рази - пишуть, що місць залишилося мало. Літаком з Польщі відмовилася категорично.

Ну, панове ж знають, що таке жінки: не вгодиш.

Їхати 40 годин автобусом (в цю цифру входить очікування між рейсами десь в цілому 4 години) - то ще те задоволення, але пані САМЕ так забажала...



Ну після повернення розкаже ще щось цікаве...

Ось фото до того:

https://imgpx.com/dMlS4sLnfLPd Спеціально щойно перепитав: дійсно замінили шину на нову.Ось фото до того:

Неудачно пойман шуруп.

Хотелось бы для сравнения еще и фото Вашего колеса, которое просто заклеили. Подозреваю, что там прокол был значительно ближе к центру.

В Испании тоже переобуться стоит 64евро. Вот только месяц назад резину менял. Еще и за утилизацию старых шин взяли 16евро. Ну это походу средняя цена по Европе, дешевле разве что может быть в Польше.



А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет. А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет.

Монтенегро вимагає возити взимку ремні антибукс в багажнику, якщо не зимова і не all season)

