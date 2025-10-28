Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:П.С. Из хорошего - в Испании переобуваться надо 1 раз в 5 лет когда резину полностью меняешь, а так на всесезонке катаешься и все.
А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет.
Ну а если захочется зимой в горы, там ниже 0 бывает. На юге конечно да, пофиг, можно и на летней всю жизнь ездить. Ну и 7-8 лет то дофига, Испания холмистая, со стертым протектором машина уже начинает буксовать в какой-то момент. Я сам так пару раз попал, остановился на подъеме, потом дальше ехать, а колеса прокручиваются на месте. Когда тебе в поток машин надо вклиниться, а ты не знаешь с какого оборота машина наконец-то поедет это не сильно приятно.
akurt написав:автобус FlixBus - автобус з Польщі на Тулузу: перевірили - зараз квиток на її рейс автобусом (дві пересадки по Європі) подорожчав майже в 2 рази - пишуть, що місць залишилося мало.
То вони пишуть шо за такою ціною залишилось стільки-то місць. Є два потяги, в яких є шось звичне на наше купе, це Київ-Відень, та Відень-Париж. З Відня десь о 6 вечора, в Парижі о 9 ранку. Це не 40 годин в автобусі, але це не дешево.
slonomag написав:Ну и 7-8 лет то дофига, Испания холмистая, со стертым протектором машина уже начинает буксовать в какой-то момент.
Понимаю, что совсем уж офтоп, но промолчать не могу Я не предлагал стирать резину до корда. Летняя резина просто изнашивается медленнее за счет применения более жестких смесей протектора. Ну и глубина протектора не влияет на сцепление с сухим твердым покрытием (вспоминаем спортивные слики), нарезка протектора предназначена для отвода воды. С причиной пробуксовки нужно разбираться.
А как часто Вы ездите в горы?
Ну вот буквально 2 недели назад и ездил. Собственно поэтому и резину решил поменять так как ей уже было 5 лет и 50к км. П.С. Я не специалист по машинам, обычный юзер, поэтому тяжело сказать как оно влияет, но разница была разительная - там где в прошлом году машина ехала не очень, в этом году на новой резине все было отлично. Вот такие улочки с припаркованными машинами + пешеходы, и ты по ней взбираешься, притормаживая до 0 перед очередной бабулькой - такое себе удовольствие...
П.С. Фотка криво вставилась, но если нажать то откроется полная и будет видно что наклон там норм, особенно когда снизу вверх едешь.