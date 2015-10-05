Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 805806807808 Додано: Вів 28 жов, 2025 13:14 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены,



тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро



тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро



тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро

Ну взагалі, таку нішу америка і відводить емігранту- біла грязь. За вищі щаблі піраміди треба боротися.

Додано: Вів 28 жов, 2025 18:30 Re: Психологія та саморозвиток pesikot написав: [

Banderlog написав: Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.

Banderlog написав: Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.

А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став? Он даж долярчик похвастав успіхом серед пишечок і усьо! Кранти! Вся трагічність образу утєряна.А написав б що плаче над хворою жоною і про вялий дітородний орган після контузії? Правда б набагато сімпатічнішим став?

Дивись, поясняю тобі



Якщо дійсно Долярчик звільнився по догляду за кицею, а сам після цього (пихає в деяких пишок) хвалиться успіхом серед пишок - то це погано з будь-якої точки зору Дивись, поясняю тобіЯкщо дійсно Долярчик звільнився по догляду за кицею, а сам після цього (пихає в деяких пишок) хвалиться успіхом серед пишок - то це погано з будь-якої точки зору



Питання, що звільнення задля киці, а самому в цей час пишок тойво, то навіть другорядніше ніж.. …

Ми кілька років слухаємо від нашого героя насмішки з тих, хто розвівся, бо от він наприклад дуже молодець, сімʼю зберіг.

І тут зʼясовується, що сімʼя є лише номінально, тарабанити інших йому смачніше.

Тоді питання, а чия позиція чесніша, того хто розлучився і тарабанить кого хоче, чи того, хто ставить роги?



Я тут зовсім не борець за нравствєнность))

Хай кожен спить з ким хоче, аби висипались.

Питання, що звільнення задля киці, а самому в цей час пишок тойво, то навіть другорядніше ніж.. …Ми кілька років слухаємо від нашого героя насмішки з тих, хто розвівся, бо от він наприклад дуже молодець, сімʼю зберіг.І тут зʼясовується, що сімʼя є лише номінально, тарабанити інших йому смачніше.Тоді питання, а чия позиція чесніша, того хто розлучився і тарабанить кого хоче, чи того, хто ставить роги?Я тут зовсім не борець за нравствєнность))Хай кожен спить з ким хоче, аби висипались.Але вже або труси, або хрестик))



Долярчик роками грає роль телепня (агітував за B2B, за Зе, пролюбив дрона),

але були і успіхи в житті (смарт 14кв.м.)



про успіхи у жінок? вірю...

якщо жінка на 12-15 років старша за нього

тільки навіщо він цім ділиться,

Долярчик роками грає роль телепня (агітував за B2B, за Зе, пролюбив дрона),але були і успіхи в житті (смарт 14кв.м.)про успіхи у жінок? вірю...якщо жінка на 12-15 років старша за ньоготільки навіщо він цім ділиться,поради потребує- може зґвалтування?

сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків можете сказати, що це заради дітей- відповідь "повна хрень"сотні тисяч прикладів коли успішні спортсмени чи рок-зірки(чи репери) закінчують життя самогубством, чи вмирають від наркотиків протестую и осуждаю такие аналогии.



у rjkz всё сложится ровно так как работает его интеллект. Если мышление Николая способно меняться - всё будет норм. А так то да с советскими или украинскими стереотипами в любой другой стране делать нечего. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности. протестую и осуждаю такие аналогии.всё сложится ровно так как работает его интеллект. Если мышление Николая способно меняться - всё будет норм. А так то да с советскими или украинскими стереотипами в любой другой стране делать нечего. Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.





Мне очень льстит внимание и разрешение претендовать на тот или иной уровень жизни.

Мне очень льстит внимание и разрешение претендовать на тот или иной уровень жизни.Оставайтесь на линии.

Повідомлень: 17962 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8763 раз. Подякували: 5530 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 00:48 prodigy написав: ЛАД написав: Так что проблема с обучением детей сё равно останется. Так что проблема с обучением детей сё равно останется.



якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку), і рівень стипендії

був десь 75% від місячної плати за навчання якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку), і рівень стипендіїбув десь 75% від місячної плати за навчання Это другой вопрос, не связанный с уровнем подготовки детей.



бюджетні місця (на мій погляд) треба взагалі зменшити у 10 разів, тому що сьогодні це прямий заробіток декана(чи директора університету), талановита(з бідної родини) молодь ні за які гроші не здатна потрапити на бюджетне навчання(ну тільки у не престижному закладі), а керівництво вишу банально продає бюджетні місця. Не буду утверждать, но слышал отзывы, что после введения ЗНО (или сейчас НМТ) это явление практически исчезло.

У вас устарелые сведения или я ошибаюсь?

А зменшення бюджетних місць у 10 разів приведёт к тому, что молодь з бідної родини просто не сможет учиться. Почему-то во многих западных странах высшее образование бесплатное. Часто даже для иностранцев.



стосовно рівня навчання у сільських школах сьогодні, маю родичку (на рік старше за мене), у квітні 2022 переїхала на Одещину з окупованої частини Херсонщини (40 років стаж вчителя, 20 останніх завуч у сільській школі), з вересня 2022 продовжує навчати дітей(по viber), діти з її класу зараз мешкають в Миколаївській, Одеській і ще десь областях. Каже, рівень знань високий, діти зацікавлені в навчанні(що мене приємно здивувало), батьки теж зацікавлені, контролюють процес, самі долучені, тобто ніякого пофігізму і зневіри , або апатії до майбутнього (як свого, так і України) Это прекрасно.

Но тем не менее все говорят о том, что уровень знаний в сельских школах в среднем ниже: «Существенная разница в достижениях в зависимости от типа местности. В крупных городах средний балл составляет 499,4, что существенно отличается от среднего балла учеников, проживающих в городах - 479,9. Еще более отличаются средние баллы учеников, проживающих в селах, хуторах и сельской местности. Средний балл у таких учеников составляет 420,6. Это составляет разницу с крупными городами более чем в 2,5 года обучения. 2,5 года!!! », - отметила министр. https://ru.osvita.ua/school/68146/

И Якщо дуже узагальнено, то результати PISA оголили дві проблеми – низький рівень грамотності з математики та глибока нерівність у доступі до кращої освіти, залежно від місця проживання та соціально-економічного статусу. https://ru.osvita.ua/school/reform/68145/

Это, правда, за 2019, но вряд ли что-то сильно изменилось.



стосовно емігрантів- база у багатьох мігрантів (у 80%) достатньо висока(мінімум технікум, а як правило виш, хоч і радянський), а йдуть вони працювати у сферу сервісу(тобто обслуги), працюючи водієм чи в магазині, або в сфері IT було в дивно бачити, що вони поступаються (як правило без освіти, або Elementary School) чорним місцевим по якості обслуговування в магазині, чи приборка супермаркету, тобто вони вимушені лізти з шкіри (навіть в Польщі), хто не хоче, повертається в Україну



дивує інше, чому люди (які планують еміграцію 1-2 роки), не вчать англійську в Україні, а приїжджають з рівнем англійського першого класу(окрім yes/no майже нічого) У меня совершенно другие примеры. И что касается проведения свободного времени тоже.



Это другой вопрос, не связанный с уровнем подготовки детей.Не буду утверждать, но слышал отзывы, что после введения ЗНО (или сейчас НМТ) это явление практически исчезло.У вас устарелые сведения или я ошибаюсь?А зменшення бюджетних місць у 10 разів приведёт к тому, что молодь з бідної родини просто не сможет учиться. Почему-то во многих западных странах высшее образование бесплатное. Часто даже для иностранцев.Это прекрасно.Но тем не менее все говорят о том, что уровень знаний в сельских школах в среднем ниже:Это, правда, за 2019, но вряд ли что-то сильно изменилось.У меня совершенно другие примеры. И что касается проведения свободного времени тоже.Не стоит частные случаи оценивать как типичное явление.

Вы всё переводите разговор на НЙ и НДж.

Но мельком упоминаете о маленьких городках. И рассказываете о богатых фермерах. Но я и не говорил, что они бедные. Просто в отличие от крупного города у фермеров и жителей маленьких городков, наверное, нет таких возможностей выбирать школу, как в НЙ.

Но, повторю, я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы.

У нас тоже уже есть богатые фермеры. Да и в пригородных сёлах хорошо обеспеченные люди были и раньше. И что? Школы-то от этого не лучше. Разница в подготовке сельских и городских школьников существует. Совершенно объективно.

Что делать этому богатому фермеру, чтобы обеспечить хорошее образование своему ребёнку? Отправлять его в город в интернат? Тоже решение так себе. Даже если забыть, что Львовский физико-математический лицей-интернат у нас, наверное, один на всю страну.

Или спасение утопающих дело рук самих утопающих?

Есть, конечно, и такой подход. Но почему ребёнок фермера должен иметь меньше возможностей , чем ребёнок любого горожанина? Это тоже одна из причин обезлюдевания сёл.



P.s. Американцы живут в стране, где их со времен Великой депрессии не кидало государство. Не кидали банки Тут вы несколько преувеличили. "Кидало" и государство, например, когда Рузвельт изъял золото по одной цене, а потом резко поднял цену в долларах. "Кидали" и банки во время Великой Депрессии. Вот не интересовался, как было с Леман Бразерс, всем всё выплатили?

Им достаются от пожилых родителей не хрущи, а дорожающая недвижимость, акции, пенсионные счета. Тоже не очень понятно. В другом посте, вы говорили о том, что эти дома из "овнаипалок" детям не нужны и они треть теряют на налогах при продаже. И "хрущи" тоже имеют цену и не так, чтобы падают в цене. А сегодня оставляют в наследство уже и не хрущи.

Практически все американцы заточены на заработок. Это как идеология.

Тут это нормально. Работают и зарабатывают. Это я знаю. Но не уверен, что это "светлое будущее всего человечества". Так же, как и бесконечный рост потребления и услуг.

Давайте вспомним коммуны с общими женщинами и мужчинами времен индустриализации Тут вы слегка путаете.

Это было гораздо раньше и очень недолго.



P.p.s. "P.s." получился длиннее самого поста. Вы всё переводите разговор на НЙ и НДж.Но мельком упоминаете о маленьких городках. И рассказываете о богатых фермерах. Но я и не говорил, что они бедные. Просто в отличие от крупного города у фермеров и жителей маленьких городков, наверное, нет таких возможностей выбирать школу, как в НЙ.Но, повторю, я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы.У нас тоже уже есть богатые фермеры. Да и в пригородных сёлах хорошо обеспеченные люди были и раньше. И что? Школы-то от этого не лучше. Разница в подготовке сельских и городских школьников существует. Совершенно объективно.Что делать этому богатому фермеру, чтобы обеспечить хорошее образование своему ребёнку? Отправлять его в город в интернат? Тоже решение так себе. Даже если забыть, что Львовский физико-математический лицей-интернат у нас, наверное, один на всю страну.Или спасение утопающих дело рук самих утопающих?Есть, конечно, и такой подход. Но почему ребёнок фермера должен иметь меньше, чем ребёнок любого горожанина? Это тоже одна из причин обезлюдевания сёл.P.s.Тут вы несколько преувеличили. "Кидало" и государство, например, когда Рузвельт изъял золото по одной цене, а потом резко поднял цену в долларах. "Кидали" и банки во время Великой Депрессии. Вот не интересовался, как было с Леман Бразерс, всем всё выплатили?Тоже не очень понятно. В другом посте, вы говорили о том, что эти дома из "овнаипалок" детям не нужны и они треть теряют на налогах при продаже. И "хрущи" тоже имеют цену и не так, чтобы падают в цене. А сегодня оставляют в наследство уже и не хрущи.Это я знаю. Но не уверен, что это "светлое будущее всего человечества". Так же, как и бесконечный рост потребления и услуг.Тут вы слегка путаете.Это было гораздо раньше и очень недолго.P.p.s. "P.s." получился длиннее самого поста.



Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю.

В США есть школы. Везде. Есть паблик скулз и есть частные, есть религиозные (и там порой образование на ого-го каком уровне и не всегда надо быть в религии чтобы там учиться) . Это есть везде.

Есть небольшие исключения, когда до школы долго добираться.

Маленьких детей собирают школьные автобусы, отвозят и привозят.

Подростки с 16 кажется лет водят машины (зависит от штата).

Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм.

То, что уровень преподавания в маленьких городках ниже чем в НЙ - ваш вымысел.

Мы рассматривали переезд в один из ранее названных городков НДЖ потому что там офигенные паблик скул. И в прилегающие вузы выпускники этой школы проходят "открывая дверь ногой". Там сразу понимают, какой ученик перед ними.

В НДЖ вообще нет больших городов. Любой городок практически за 5-15 минут на машине насквозь проезжается.

У любого человека есть условие алгоритма выбора места проживания - школы. Если есть дети. И нет этой проблемы если детей нет или они уже выросли.

Такова селяви. Не натягивайте свое представление о крепостном праве на америкаанский образ жизни. Еще раз, тут все постоянно переезжают. Из-за работы, из-за щкол из-за пенсии. Все время.

Хрущи - отлично пострроенные дома по сравнению с дендрофекальной технологией.

Только стоит хрущ 20-70 куе. А дом стоит ...ну в самой дряной дыре и убитый в хлам. Тысяч 70. "Средний дом" по стране 420 куе. Я говорил об этом не в контексте жизни в нем, а в финансовом плане.

Средний украинец получает хрущ за 40 куе, средний американец дом (пусть изовнаипалок) за 420 куе. Средний украинец проедает все что зарабатывает.

Средний американец имеет активы и работает и работа позволяет делать накопления. У меня есть знакомый сантехник. Без лицензии пока. 40 долларов в час фуллтайм плюс халтуры. Есть 2бдрм (3к по нашему) квартира в НЙ, ауди для семьи и спринтер на котором он на работу ездит и на халтуры. Жена работает бухгалтером 70 куе в год. В стране около 10 лет. Из Закарпатья.

Вот люди выдернули себя из Закарпатья, приехали в чужую страну, не родной язык.

И вполне себя обеспечили за эти годы. Вы в курсе насколько нищая жизнь в Закарпатье у тех, у кого родственников нет на заработках в забугорье?

И учились они в закарпатской сельской школе (вернее маленького городка).

Я должен входит в положение людей, которые родились тут, у которых нет проблем с языком, которые тут как рыбы в воде, но которые хотят курить дурь, сидеть на социале, которым пофиг на своих детей, но которые будут вопить, что их предков привезли в цепях в Америку и теперь выкладывайте им "справедливость"?

Ни я ни мои предки не были рабовладельцами 1000%. Может рабами даже были, кто знает. Рабы бывали не только черные.

А вот черные работорговцы и рабовладельцы бывали аж бегом.

Но что-то об этом не очень кричат.

Так с какого мои дети которые от усталости валятся после своих школ, за мидл за обоих мы еще и платили, младший еще на тюторинг ходит, тяжелее ему дается.

Он уроки по ночам делает. Старший тоже выкладывается.

Но давайте вперед пропустим обездоленных, которых родители в школы поотдавали только чтобы не лишили родительских прав (за нехождение ребенка в школу аж бегом), а с ними и пособий на детей. Да они как никак учились в школе так никак и в вузе будут. И потом или никакими врачами/инженерами и пр. Или на социал как и их родители.

Никто не задвинет черного ребенка, если он действительно учится, я таких вижу часто. Не важно какого цвета кожа, когда родители и их дети ведут себя как ответственные члены общества.

Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю.В США есть школы. Везде. Есть паблик скулз и есть частные, есть религиозные (и там порой образование на ого-го каком уровне и не всегда надо быть в религии чтобы там учиться) . Это есть везде.Есть небольшие исключения, когда до школы долго добираться.Маленьких детей собирают школьные автобусы, отвозят и привозят.Подростки с 16 кажется лет водят машины (зависит от штата).Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм.То, что уровень преподавания в маленьких городках ниже чем в НЙ - ваш вымысел.Мы рассматривали переезд в один из ранее названных городков НДЖ потому что там офигенные паблик скул. И в прилегающие вузы выпускники этой школы проходят "открывая дверь ногой". Там сразу понимают, какой ученик перед ними.В НДЖ вообще нет больших городов. Любой городок практически за 5-15 минут на машине насквозь проезжается.У любого человека есть условие алгоритма выбора места проживания - школы. Если есть дети. И нет этой проблемы если детей нет или они уже выросли.Такова селяви. Не натягивайте свое представление о крепостном праве на америкаанский образ жизни. Еще раз, тут все постоянно переезжают. Из-за работы, из-за щкол из-за пенсии. Все время.Хрущи - отлично пострроенные дома по сравнению с дендрофекальной технологией.Только стоит хрущ 20-70 куе. А дом стоит ...ну в самой дряной дыре и убитый в хлам. Тысяч 70. "Средний дом" по стране 420 куе. Я говорил об этом не в контексте жизни в нем, а в финансовом плане.Средний украинец получает хрущ за 40 куе, средний американец дом (пусть изовнаипалок) за 420 куе. Средний украинец проедает все что зарабатывает.Средний американец имеет активы и работает и работа позволяет делать накопления. У меня есть знакомый сантехник. Без лицензии пока. 40 долларов в час фуллтайм плюс халтуры. Есть 2бдрм (3к по нашему) квартира в НЙ, ауди для семьи и спринтер на котором он на работу ездит и на халтуры. Жена работает бухгалтером 70 куе в год. В стране около 10 лет. Из Закарпатья.Вот люди выдернули себя из Закарпатья, приехали в чужую страну, не родной язык.И вполне себя обеспечили за эти годы. Вы в курсе насколько нищая жизнь в Закарпатье у тех, у кого родственников нет на заработках в забугорье?И учились они в закарпатской сельской школе (вернее маленького городка).Я должен входит в положение людей, которые родились тут, у которых нет проблем с языком, которые тут как рыбы в воде, но которые хотят курить дурь, сидеть на социале, которым пофиг на своих детей, но которые будут вопить, что их предков привезли в цепях в Америку и теперь выкладывайте им "справедливость"?Ни я ни мои предки не были рабовладельцами 1000%. Может рабами даже были, кто знает. Рабы бывали не только черные.А вот черные работорговцы и рабовладельцы бывали аж бегом.Но что-то об этом не очень кричат.Так с какого мои дети которые от усталости валятся после своих школ, за мидл за обоих мы еще и платили, младший еще на тюторинг ходит, тяжелее ему дается.Он уроки по ночам делает. Старший тоже выкладывается.Но давайте вперед пропустим обездоленных, которых родители в школы поотдавали только чтобы не лишили родительских прав (за нехождение ребенка в школу аж бегом), а с ними и пособий на детей. Да они как никак учились в школе так никак и в вузе будут. И потом или никакими врачами/инженерами и пр. Или на социал как и их родители.Никто не задвинет черного ребенка, если он действительно учится, я таких вижу часто. Не важно какого цвета кожа, когда родители и их дети ведут себя как ответственные члены общества.Возможности есть у всех.

