Додано: Суб 01 лис, 2025 07:42

Хороші слова. І правильні.Я ще не питав в силу зрозумілих поичин, яка в нього зарплатня. Багато клопоту у нього: ше мешкає в готелі, кредитного рейтингу ніякого немає, навіть житло ще не може взяти в оренду.До війни працював на ту саму компанію і отримував в Україні більше, ніж високу зарплатню, яка реально якщо і сниться, то невеликому колу людей. Реально дуже розумна людина 29 років. Свого часу мені вартувало багато нервів умовити його та його маму вступати в один з національних університетів саме на навчання за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Потім він вже сам допетрав, що треба йти в магістратуру за тим же напрямком.Буду інформувати про те, як нашим українським програмістам - справжнім, а не переучених з фахівця з укладання асфальту або переучених з електрозварювальника - в той час, коли на цьому форумі та саме на цій гілці без кінця пишуть, що для ІТ-ників ніде в світі немає роботи і шлях тільки один - в двірники, все ж можна працювати за фахом.Його дзвінок сьогодні зранку мене реально і здивував, і викликав зрозумілу радість.Це на фоні того, що його батьки - а мова йде про мою двоюрідну сестру- сидять в ці хвилини в селі, в якому вже немає нічого. Вже зовсім нічого.