Спеціально для Вас: в цього хлопця (29 років) базову зарплатню визначили в сумі 200 000$ на рік.
Я тут решил немного посчитать чужие деньги и получилось, что ситуация с жильем не столь однозначна, если "я зарабатываю больше, но такого себе не позволяю" было единственным аргументом.
Сразу предупреждаю, что все прикидки очень грубые.
Начнем с прикидки бюджета:
После уплаты налогов на руки должно оставаться порядка 12К в месяц.
Жилье 4К, страховки 2К, питание 2К (на двоих это от пуза даже в Калифорнии), автомобиль 1К (при проживании рядом с работой хватит одного). В итоге 3К остается на развлечения и накопление. Плюс должны быть еще и бонусы. Если не ставить себе цель быстро накопить депозит на ипотеку, вполне сбалансированный бюджет.
Теперь зайдем с другой стороны. Пересчитав на часы, получим чуть более 60 в час чистыми. Если тратить на дорогу час в день, что очень оптимистично для СФ, получим порядка 1300 в месяц. Это именно та сумма, на которую получится уменьшить арендную плату, последовав совету старожилов, а есть еще материальные затраты на передвижение. Т.о, с учетом стоимости времени, изначальный вариант выгоднее.
Другое дело, что совет старожилов не выеживаться, а жить как все, может оказаться весьма полезным с точки зрения адаптации в новой стране. Ну и комфортность проживания в центре СФ вызывает некоторые сомнения, учитывая американские традиции проживания и особенности Калифорнии. Один квартал с приличными домами вполне может оказаться окружен бомжатником, и это стоит понимать совершенно буквально.