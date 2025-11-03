Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3024302530263027 Додано: Пон 03 лис, 2025 12:10 Bolt, як ІТшечка в малого? https://dou.ua/forums/topic/55390/

Прохідний бал 130



...



Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%.



Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.

Пф! Канали! Тут ціла партія є, основною метою якої є розпалювання ненависті. 99% їхніх комунікацій на тему "які українці погані". 1% комунікацій на тему "він не крав пательню, просто не помітив, що не просканувалося". Для тих, хто не в курсі, поясню. Кілька днів тому один з цих ярих українофобів був затриманий в краковській ІКЕА, коли виносив неоплачений товар. Пояснював тим, що замислився і не помітив, як на касі самообслуговування не зісканував пательню, сервіз і ще там щось (разом десь на 400 злотих). На наступний матч пропоную українським вболівальникам підготувати банер "IKEA - pamiętaMY".

«кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР»

… «кстаті»…



Сподобалась фраза:
«кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР»
… «кстаті»…
Пропоную висунути на премію року від дописувачів Фінансового форуму України.

- Флайман, чому вас звільнити з «чоловік на годину»?

