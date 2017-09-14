|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:02
fox767676
лучше напомни где можно послушать "стук железных копыт"?
Повідомлень: 14189
З нами з: 05.06.13
Подякував: 928 раз.
Подякували: 1455 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:04
Прохожий написав:fox767676
лучше напомни где можно послушать "стук железных копыт"?
В ТГ канали "Залізний купол","Київський купол","Правий берег" щодня оголошення дають
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 03 лис, 2025 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 4698
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:10
pesikot написав:
Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"
Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226
Сибарит
Повідомлень: 9049
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21678 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:18
fler написав:
У мене інше питання по цитаті: як саме вони очікують розвиток ситуації? Що таке має статися за наступні 2-3 тижні?
Пані, наші дніпровські дядьки з грошима та тіньовим впливом готуються до якихось "виборів", це я вам точно скажу. Я сам сміюсь з цього на кшталт "сам придумав-сам повірив", але метушня точно є.
Сам я поясняю тим, що навіть таких поважних та статечних дядьків просто ввели в оману, і скоріше по Дніпру начне гатити арта прямою наводкою ніж відбудуться якісь "вибори".
Тим більш, вибори нам ні до чого, є легітимний президент "отныне, присно и вовеки веков", амінь.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 942
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:27
Сибарит написав: pesikot написав:
Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"
Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226
В біблійні часи, кажуть, по 900 років жили )
pesikot
Повідомлень: 12523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:27
pesikot написав: Сибарит написав: pesikot написав:
Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"
Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226
В біблійні часи, кажуть, по 900 років жили )
"А їв тільки сало та картоплю"(с)
Faceless
Повідомлень: 36885
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8262 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:32
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Только что знакомый айтишник, не выходил с квартиры пол года, вышел за ребёнком в садик, я сижу у них в гостях. Через 10 мин пишет, я в бусе везут на бойчука. Жена в панике, какой шанс, что живой останется хз
Телефон не забрали? Странно.
Шанс большой. Напиши ему, что бы делал что скажут. ВЛК-ВЛК. В учебку-в учебку. Денег-денег. А потом с учебки спетляет или с части.
Забрали. Связи с ним нет
Жена плачет, орёт. Адвокаты сказали, что его уже увезли в учебку
Бетон
Повідомлень: 5649
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 455 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:34
Faceless написав: pesikot написав: Сибарит написав:
---=== pesikot ===---
Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"
---===
Это в позапозапрошлом веке.
А сейчас бальзаковский возраст - это 226
В біблійні часи, кажуть, по 900 років жили )
"А їв тільки сало та картоплю"(с)
До речі, сьогодні ДН митця )
pesikot
Повідомлень: 12523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:38
Бетон написав:
Забрали. Связи с ним нет
Жена плачет, орёт. Адвокаты сказали, что его уже увезли в учебку
Прекрасная история ...
То связь есть, то уже пропала.
Проколся Бетон в истории с телефоном, решил исправить
Уже в учебку ... вот прям сразу ...
Адвокаты за 5 минут подключены и всё знают
PS. Бетон, если это история с фейсбука, то на фиг сразу ...
Если это твой реальный знакомый, то почему ты не пошёл с ним забирать ребёнка из садика ?
Или ты остался на предмет помацать жену знакомого за сраку ?
pesikot
Повідомлень: 12523
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
