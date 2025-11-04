Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3024302530263027 Додано: Пон 03 лис, 2025 12:10 Bolt, як ІТшечка в малого? https://dou.ua/forums/topic/55390/

Прохідний бал 130



...



Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%.



Bolt, як ІТшечка в малого? Прохідний бал 130...Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%., як ІТшечка в малого? flyman

Повідомлень: 41372 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2868 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 12:20 Bolt написав: Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються. Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.

Пф! Канали! Тут ціла партія є, основною метою якої є розпалювання ненависті. 99% їхніх комунікацій на тему "які українці погані". 1% комунікацій на тему "він не крав пательню, просто не помітив, що не просканувалося". Для тих, хто не в курсі, поясню. Кілька днів тому один з цих ярих українофобів був затриманий в краковській ІКЕА, коли виносив неоплачений товар. Пояснював тим, що замислився і не помітив, як на касі самообслуговування не зісканував пательню, сервіз і ще там щось (разом десь на 400 злотих). На наступний матч пропоную українським вболювальникам підготувати банер "IKEA - pamiętaMY". Пф! Канали! Тут ціла партія є, основною метою якої є розпалювання ненависті. 99% їхніх комунікацій на тему "які українці погані". 1% комунікацій на тему "він не крав пательню, просто не помітив, що не просканувалося". Для тих, хто не в курсі, поясню. Кілька днів тому один з цих ярих українофобів був затриманий в краковській ІКЕА, коли виносив неоплачений товар. Пояснював тим, що замислився і не помітив, як на касі самообслуговування не зісканував пательню, сервіз і ще там щось (разом десь на 400 злотих). На наступний матч пропоную українським вболювальникам підготувати банер "IKEA - pamiętaMY". Gastarbaiter Повідомлень: 3810 З нами з: 26.02.18 Подякував: 707 раз. Подякували: 623 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 17:34 flyman написав: https://dou.ua/forums/topic/55390/

Прохідний бал 130



...



Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%.



Bolt, як ІТшечка в малого? Прохідний бал 130...Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%., як ІТшечка в малого?

Та, як далі в танчики рубається.Але сказав, що контингент набагато простіше ніж минулого року. Менше всяких 200 бальних задротів. Ніби, якісь там лаби робить. Короче відпишусь по результатам першої сесії(історію вчить той же препод, що минулого року тож перезарахує)

Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники. Та, як далі в танчики рубається.Але сказав, що контингент набагато простіше ніж минулого року. Менше всяких 200 бальних задротів. Ніби, якісь там лаби робить. Короче відпишусь по результатам першої сесії(історію вчить той же препод, що минулого року тож перезарахує)Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники. Bolt Повідомлень: 3696 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 18:19 BIGor написав: akurt написав: Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі.

За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив.

Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину.

Але є "але":

- Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди...

- Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€...

- до попереднього плюс податки та харчування...

- раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення....

- Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво сумна країна: одні старі люди, молоді ніякої немає... Соціум "скис" і не існує...

- а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив...

- І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму... Ось людина прожила в Бельгії, де було реально намазано вершковим маслом так ще й з вишневим варенням - але хоч повертатися в Анталію та жити за свої гроші в орендованій квартирі.За гроші короля бельгійців - Його величність Philipp Leopold Ludwig Maria - вже пожив.Гарно було отримувати прямо з рук короля: 875€ на дорослого и 240 на дитину.Але є "але":- Але цих грошей за фактом вистачає впритул на місяць і то не завжди...- Квартира, комунальні та страховки виходять 1200€...- до попереднього плюс податки та харчування...- раніше з рук ЇЇ Величності королеви Матильди багато продуктів видавали, зараз сильно скоротили і переважно прострочення....- Ну здавалося, б танцювати можна, але на диво...- а хитрий старший брат що утворив: прочитав Фінансовий форум України - там якись akurt спрогнозував "ямку" в цінах на нерухомість в певному періоді 2024 року - відлетів в Анталію та купив собі за 170 000 доларів квартиру 3+1... А я прогавив...- І мені тепер прийдеться брати в оренду... Хочу таку саму...

Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти - сумна і пагана.

Турція - не дала нічого з перелічного - класна країна! (не в обіду Турції).



Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а одні старі люди, молоді ніякої немає... "скисший" соціум Щось я наших людей не розумію - Бельгія дала прихисток цьому програмісту (легальність проживання) + 1100 Євро в місяць + продукти -Турція - не дала нічого з перелічного -! (не в обіду Турції).Ну і до речі, ці 1100 Євро щомісяця в клювику приносять нашому біженцю не королева Бельгії, а

Якщо два товаріСЧа-програмєра у Бєльгії отримувли соціальну допомогу і не повідомили соціальну службу шо вони працюють, то...

У випадку якщо соціалка дізнається, виплати змусять повернуть, оштрафують не виключено ще й заборону на в`їзд до ЄС впаяють. Якщо два товаріСЧа-програмєра у Бєльгії отримувли соціальну допомогу і не повідомили соціальну службу шо вони працюють, то...У випадку якщо соціалка дізнається, виплати змусять повернуть, оштрафують не виключено ще й заборону на в`їзд до ЄС впаяють. Water Повідомлень: 3523 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 18:33 Bolt написав: flyman написав: https://dou.ua/forums/topic/55390/

Прохідний бал 130



...



Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%.



Bolt, як ІТшечка в малого? Прохідний бал 130...Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%., як ІТшечка в малого?

Та, як далі в танчики рубається.Але сказав, що контингент набагато простіше ніж минулого року. Менше всяких 200 бальних задротів. Ніби, якісь там лаби робить. Короче відпишусь по результатам першої сесії(історію вчить той же препод, що минулого року тож перезарахує)

Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники. Та, як.Але сказав, що контингент набагато простіше ніж минулого року. Менше всяких 200 бальних задротів. Ніби, якісь там лаби робить. Короче відпишусь по результатам першої сесії(історію вчить той же препод, що минулого року тож перезарахує)Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники.

Якщо танчики подобаються, то хай йде сюди https://wargaming.com/en/careers/ вони нормально капусту рубають на задротах, хоча контора трохи з "гнільцою" (білорашка), але як казав Веспасіaн, гроші не пахнуть. Якщо танчики подобаються, то хай йде сюдивони нормально капусту рубають на задротах, хоча контора трохи з "гнільцою" (білорашка), але як казав Веспасіaн, гроші не пахнуть. Востаннє редагувалось BIGor в Пон 03 лис, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 10282 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лис, 2025 19:17

https://www.timeshighereducation.com/wo ... r-science#



В іншому випадку в голову буде приходити стара приказка:

«Лечиться даром - все равно, что лечиться даром!»

Із деякими сучасними змінами: в першому та шостому словах перші дві літери - заміна на одну букву «у».

При цьому мова йде не про хабарі для викладачів.

Не дай Боже, не подумайте, мова про інше.

За моїм досвідом та моєю інформацією НЕ варто вчитися в якомусь закладі, який в списку хоч на 1 пункт нижче цифри 250.



В одному з університетів випадково знайшов розділ навіть з вакансіями викладачів за цим напрямком (і не тільки за цим).

Вакансій. Шукають на роботу, пропонують роботу.

https://recruit.ucsc.edu/apply#baskin-engineering В наш час перед вступом в якийсь університет для підготовки за спеціальністю Computer Science варто його знайти в цьому переліку:В іншому випадку в голову буде приходити стара приказка:«Лечиться даром - все равно, что лечиться даром!»Із деякими сучасними змінами: в першому та шостому словах перші дві літери - заміна на одну букву «у».При цьому мова йде не про хабарі для викладачів.Не дай Боже, не подумайте, мова про інше.За моїм досвідом та моєю інформацією НЕ варто вчитися в якомусь закладі, який в списку хоч на 1 пункт нижче цифри 250.В одному з університетів випадково знайшов розділ навіть з вакансіями викладачів за цим напрямком (і не тільки за цим).Вакансій. Шукають на роботу, пропонують роботу. akurt

Повідомлень: 11473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лис, 2025 08:34 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Схоже, хто не встиг, той запізнився:

Урядові установи розірвали та скасували 103 марнотратні контракти за останні п'ять днів, максимальна вартість яких становила 4,4 мільярда доларів, а економія становила 103 мільйони доларів, повідомив Департамент ефективності урядування (DOGE) у своєму дописі X від 1 листопада.

Серед скасованих контрактів були «консалтинговий контракт Департаменту ветеранів США на суму 13,4 мільйона доларів на «підтримку коучингу та послуги з панелей інструментів», контракт Державного департаменту на освітню підготовку на суму 43 тисячі доларів на «курси з вирішального впливу та досягнення результатів», а також контракт Державного департаменту на освітню підготовку на суму 44 тисячі доларів на «курси з вирішальних розмов та сили звичок», – йдеться у повідомленні департаменту.



Схоже, що той, хто все ж встиг, все ж також запізнився.

Наші люди в США повідомляють про те, що вже є випадки, коли скасовані для українців «паролі» (це дозвіл на вʼїзд, який видавався в 2022…2024 роках) та є попередження про необхідність залишити країну на протязі 7 діб.



США без жартів закривають двері для шукачів чудес. akurt

Повідомлень: 11473 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лис, 2025 09:17 Фінляндія flyman

Повідомлень: 41372 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2868 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лис, 2025 09:22 akurt написав: В наш час перед вступом в якийсь університет для підготовки за спеціальністю Computer Science варто його знайти в цьому переліку:

https://www.timeshighereducation.com/wo ... r-science#



В іншому випадку в голову буде приходити стара приказка:

«Лечиться даром - все равно, что лечиться даром!»

Із деякими сучасними змінами: в першому та шостому словах перші дві літери - заміна на одну букву «у».

При цьому мова йде не про хабарі для викладачів.

Не дай Боже, не подумайте, мова про інше.

За моїм досвідом та моєю інформацією НЕ варто вчитися в якомусь закладі, який в списку хоч на 1 пункт нижче цифри 250.



В одному з університетів випадково знайшов розділ навіть з вакансіями викладачів за цим напрямком (і не тільки за цим).

Вакансій. Шукають на роботу, пропонують роботу.

https://recruit.ucsc.edu/apply#baskin-engineering В наш час перед вступом в якийсь університет для підготовки за спеціальністю Computer Science варто його знайти в цьому переліку:В іншому випадку в голову буде приходити стара приказка:«Лечиться даром - все равно, что лечиться даром!»Із деякими сучасними змінами: в першому та шостому словах перші дві літери - заміна на одну букву «у».При цьому мова йде не про хабарі для викладачів.Не дай Боже, не подумайте, мова про інше.За моїм досвідом та моєю інформацією НЕ варто вчитися в якомусь закладі, який в списку хоч на 1 пункт нижче цифри 250.В одному з університетів випадково знайшов розділ навіть з вакансіями викладачів за цим напрямком (і не тільки за цим).Вакансій. Шукають на роботу, пропонують роботу.



Хватит гнать, даже ваш племянник с мифическими 10к учился в провинциальной львивской политехнике или католическом, которые и близко не топ 250

в ИТ сууществует обширнешейшая сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon. Они перекрывают большую часть аттестации компетенций Хватит гнать, даже ваш племянник с мифическими 10к учился в провинциальной львивской политехнике или католическом, которые и близко не топ 250в ИТ сууществует обширнешейшая сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon. Они перекрывают большую часть аттестации компетенций fox767676

Повідомлень: 4708 З нами з: 13.06.20 Подякував: 424 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лис, 2025 10:38 fox767676

Наш лучепронизающий истиной писатель-фантаст(ПиФ сокращённо) ко Львову с племянниками имеет такое же отношение как и я к Стамбулу.

С берегов Борисфена он. барабашов

Повідомлень: 5462 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3024302530263027 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless