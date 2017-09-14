среди людей в возрасте от 20 до 64 лет, бежавших в ФРГ с февраля по май 2022 года после начала войны в Украине, уровень занятости летом 2025 года составил 51 процент. В частности, сегодня в Германии работают 50% украинских женщин и 57% украинских мужчин.



Таким образом, интеграция беженцев из Украины в немецкий рынок труда прошла в целом быстрее, чем у беженцев из других стран, констатируют авторы исследования.

...... с конца лета 2022 года до начала лета 2025 года уровень занятости беженцев-украинцев вырос более чем втрое. И если в первые два года после приезда в ФРГ он рос относительно медленно, то на третий год процесс значительно ускорился.

......... воссоединение семей путем переезда супруга или супруги является ключевым фактором интеграции и намерения остаться в стране. "Семьи демонстрируют гораздо более высокие намерения остаться на долгосрочной основе, если оба родителя живут в Германии", - пояснила директор BIB Катарина Шписс (Katharina Spieß). С другой стороны, тяготы войны, вынужденного бегства и разлуки привели к разрыву семейных отношений у 29% украинок, прибывших в Германию без своих мужей.

......... украинские дети и подростки добились больших успехов в изучении немецкого языка после прибытия в Германию. Так, почти половина респондентов, по их собственным данным, обладают хорошими или очень хорошими знаниями языка, что значительно превышает показатели их родителей. В то же время доля детей и подростков с неопределенными намерениями остаться в стране выше, чем у взрослых.