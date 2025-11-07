Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3030303130323033 Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:08 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: Если строить дом с видом на море без риска быть смытым, через некоторое время вид на море обязательно будет перекрыт новым красивым домом. Климатические недостатки, связанные с жизнью на побережье, это не исправит.

Такой же фетиш, как и дорогая машина, только ещё дороже.

Если строить дом с видом на море без риска быть смытым, через некоторое время вид на море обязательно будет перекрыт новым красивым домом. Климатические недостатки, связанные с жизнью на побережье, это не исправит.Такой же фетиш, как и дорогая машина, только ещё дороже. Тогда можно переехать в этот новый дом - любая ипотека это завуалированная аренда

News from Türkiye



Як ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!»

Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».



В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».



Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки.

Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна.

Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».



Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в …

Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.



Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин».

В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості.

А автівки «не на ходу».



В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу.

Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.



Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…



Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».



Я умовляю наших українців піти іншим шляхом.

Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент».

Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?



Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»



Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику.

Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень.

Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень.

Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень!

О як!



Еміграція, заробітчанствоNews from TürkiyeЯк ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!»Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки.Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна.Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в …Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин».В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості.А автівки «не на ходу».В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу.Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».Я умовляю наших українців піти іншим шляхом.Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент».Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику.Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень.Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень.Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень!О як!Бути емігрантом - то мистецтво! З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду

Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.

https://youtu.be/BnLQlczJup0?si=90VGdhvptmJ9spMx Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.

Спасибо!

Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.

Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.



Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.



Акурту:

Спасибо!Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.Акурту:В США ручная коробка - это настолько круто, что угонщики вскрывают автомобиль, понимают, что не знают, как этим управлять, и убегают 😁

А Вам яка до того справа?

За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.



А в "морду" дають щодня.

Бачите як все просто.



P.S. Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Дрібничка - а дуже приємно! Наприклад, бензин А95 на АЗС - 55 гривень. Пляшка мінеральної води 1,5 л - 8 гривень, буханець хліба - 25 гривень. Кіло курки - 85 гривень, крильця курки - 115 гривень, яйця курячі - 4-6 гривень.

Для довілки: мінімальна зарплатня в Туреччині 22 000 гривень. Це чистими "на руки".

Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000.

А Вам яка до того справа?За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.А в "морду" дають щодня.Бачите як все просто.Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Дрібничка - а дуже приємно! Наприклад, бензин А95 на АЗС - 55 гривень. Пляшка мінеральної води 1,5 л - 8 гривень, буханець хліба - 25 гривень. Кіло курки - 85 гривень, крильця курки - 115 гривень, яйця курячі - 4-6 гривень.Для довілки: мінімальна зарплатня в Туреччині 22 000 гривень. Це чистими "на руки".Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000.З Нового року підвищення мінімалки на 30% і - пенсій також.

Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.

Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.





Пишу про гібрид, який не плаг-ін. Тобто аккум (той що силовий, а не 12В) має не велику ємність і не виступає для тривалих поїздок . Він просто для підтримки двигуна в моменти розгону, і в пробці /тягнучці дозволяє не працювати двигуну.

Отже, траса, що відбувається? Батарея не розряджена в нуль. Вона підтримується на рівні близько 50%.

Як це працює? Вам треба на трасі додати потужності (підйом на гірку, або обгін, або пориви зустрічного вітру) , круїз контр тримає ваші 150 км/год, але завдяки електромоторам , які вмикаються коли треба , ДВЗ не переходить на підвищений режим (, нема потреби) .

Тепер навпаки, дорога на спуск, зниження швидкості перед вʼїздом в населений, або через трафік, тощо . Батарея починає всмоктувати «зайву» енергію.

В чому сенс? Найбільша витрата (кілометрова) палива тоді, коли двигун різко розкручується для розгону, обгону, або в гірку. Це неекономічні режимі. Електродвигуни допомагають уникати ці затратні режимі навіть на трасі.

Пишу про гібрид, який не плаг-ін. Тобто аккум (той що силовий, а не 12В) має не велику ємність і не виступає для тривалих поїздок . Він просто для підтримки двигуна в моменти розгону, і в пробці /тягнучці дозволяє не працювати двигуну.Отже, траса, що відбувається? Батарея не розряджена в нуль. Вона підтримується на рівні близько 50%.Як це працює? Вам треба на трасі додати потужності (підйом на гірку, або обгін, або пориви зустрічного вітру) , круїз контр тримає ваші 150 км/год, але завдяки електромоторам , які вмикаються коли треба , ДВЗ не переходить на підвищений режим (, нема потреби) .Тепер навпаки, дорога на спуск, зниження швидкості перед вʼїздом в населений, або через трафік, тощо . Батарея починає всмоктувати «зайву» енергію.В чому сенс? Найбільша витрата (кілометрова) палива тоді, коли двигун різко розкручується для розгону, обгону, або в гірку. Це неекономічні режимі. Електродвигуни допомагають уникати ці затратні режимі навіть на трасі.Ще момент.. Якби не було батареї і електродвигунів (звичайний ДВЗ і все) , то на трасі для нормальної динаміки в одному і тому самому кузові треба було б ставити двигун на 50% потужніший. А це більша витрата на трасі. Менший двигун і плюс електромотори дають ту ж динаміку (коли вона треба) , але при їзді на постійній стабільній швидкості менше їдять палива,

За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете. А Вам яка до того справа?За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете. Радію за процвітаючу турецьку економіку. Заздрю вам навіть. akurt написав: Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Це не надовго akurt написав: Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000. Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000. Цікаво скільки від тих 22000грн віднято податків, щоб мати таку пенсію?



Пишу про гібрид, який не плаг-ін.

Вы видео посмотрели?

Вы видео посмотрели?Вы сейчас описываете совершенно другую гибридную схему.

Пишу про гібрид, який не плаг-ін.

Вы видео посмотрели?

Вы сейчас описываете совершенно другую гибридную схему. Вы видео посмотрели?Вы сейчас описываете совершенно другую гибридную схему.

Не, не дивився (у мене поза житлом ліміти трафіка) , але якщо ми про «другу» гібридну схему», то все одно ота схема після розрядки плаг-ін батареї стає «першою», про яку кажу я. І вас цікавить саме момент, коли силова батарея пуста, і ви на трасі.,

Так от, ота силова в плагін гібриді має в своєму складі оту «маленьку», яку має не плагін))).

Тобто плагін після відпрацювання енергії взятої з розетки все одно стає звичайним гібридом, який я описав в попередньому пості))

Не, не дивився (у мене поза житлом ліміти трафіка) , але якщо ми про «другу» гібридну схему», то все одно ота схема після розрядки плаг-ін батареї стає «першою», про яку кажу я. І вас цікавить саме момент, коли силова батарея пуста, і ви на трасі.,Так от, ота силова в плагін гібриді має в своєму складі оту «маленьку», яку має не плагін))).Тобто плагін після відпрацювання енергії взятої з розетки все одно стає звичайним гібридом, який я описав в попередньому пості))Єдина відмінність, що після відпрацювання енергії взятої з розетки , автомобіль возить на собі важку пусту батарею . Чого не робить звичайний гібрид, батарея якого в кілька разів менша.

Все саме так.

Я настільки звик запасати електричну енергію на спуску траси, що коли сідаю за кермо іншого авто, то рука так і тягнеться натиснути під кермом ліворуч спеціальний важіль. Хоча там і так все спрацьовує автоматично, але такі дії посилюють генерацію і дозволяють плавно гальмувати.

Працює як «гальмування двигуном».

Вважаю такі авто оптимальним варіантом для Європи. Повний бак - вистачає зазвичай на приблизно 800 км. akurt

Повідомлень: 11482 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4063 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лис, 2025 10:18 Сибарит написав: Bolt написав: Сибарит написав: В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи? В связи с этим возник вопрос: какой у Вас расход на скорости 150 и как он изменяется по мере исчерпания заряда батареи?

Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.

https://youtu.be/BnLQlczJup0?si=90VGdhvptmJ9spMx Тут подробно рассказывают принцип работы системы еCVT.

Спасибо!

Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.

Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.



Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.



Акурту:

В США ручная коробка - это настолько круто, что угонщики вскрывают автомобиль, понимают, что не знают, как этим управлять, и убегают 😁 Спасибо!Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима.Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.Акурту:В США ручная коробка - это настолько круто, что угонщики вскрывают автомобиль, понимают, что не знают, как этим управлять, и убегают 😁

Все где-то есть, просто надо правильно поставить вопрос Гуглу. 😎

