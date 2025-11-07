Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сибарит написав:Если строить дом с видом на море без риска быть смытым, через некоторое время вид на море обязательно будет перекрыт новым красивым домом. Климатические недостатки, связанные с жизнью на побережье, это не исправит. Такой же фетиш, как и дорогая машина, только ещё дороже.
Тогда можно переехать в этот новый дом - любая ипотека это завуалированная аренда
Як ми вже зрозуміли, бути фахівцем в двигунах автівок дуже приємно. Мене особисто не бентежать ніякі варіанти коробок зміни передач - хоч автомати сучасні «на кнопках», хоч автівки з ручним перемиканням, які в Україні вважаються «вчорашнім днем», а в США - навпаки: «це круто! Сам керуєш автівкою!» Ну, як ми вже всі знаємо, на іншому боці Земної кулі «все не так» і треба телепнів «вчити та вчити».
В той же час вважаю більшим мистецтвом вміти бути емігрантом та вміти жити «по-емігрантські».
Ось дивіться: Туреччина прийняла рішення змусити всіх українців, які заїхали в країну на власних авто після 24.02.2022, вивезти ці авто до 31.12.2025. Це повʼязано з тим, що вже пройшли всі терміни перебування автівок іноземної реєстрації, які були завезені - згідно з Митним кодексом країни - з «туристичною метою» без (!) розмитнення (!) та жодних платежів (!) на 2 роки. Звісно, 2 роки вже давно пройшли, митниця раніше українцям кожні 6 місяців продовжувала перебування на чергові 6 місяців, але вже заявила, що чергового продовження не буде у звʼязку з тим, що невідомо, коли закінчиться війна. Так і написали в офіційному документі: «оскільки невідомо, коли закінчиться війна».
Для наших українців це жорсткий удар «нижче ременя»: в наступні 2 місяця треба вивезти авто в … Дійсно, а куди вивезти авто? І хто вивезе? Частина власників або працює, або сидить з дітьми, або / будучі власниками - не вміють керувати.
Відразу оживилися ті, хто переганяють авто за гроші. «Кому війна - а кому мати рідна». Наприклад, за перегон авто з Анталії в Івано-Франківськ вже озвучують ціну в «1500$ плюс бензин». В певну пастку попали ті, хто в Україні накупився автівок, пригнаних із США: як виявилося, запасних частин до них немає ні в Туреччині, ні в Європі: замовляють зараз в США з майбутнім розмитненням за 100% митної вартості. А автівки «не на ходу».
В той же час інша частина українців кинулася отримувати на автівки української реєстрації турецькі номери. Там все не так просто: процедуру «умовного розмитнення» можуть пройти тільки українські студенти, українські пенсіонери та українці, які мають робочу візу. Процедура цікава: вноситься депозит в сумі розмитнення, який повертається в разі остаточного вивезення авто. Не просто тимчасового виїзду за кордон - а в разі здачі автономерів Туреччини та вивезенні авто за кордон.
Реально: депозит в доларах. Наприклад, людині вчора прийшла відповідь з Анкари: депозит за авто Mitsubishi Lancer 2005 становить 3750$. Якщо врахувати, що це реальний депозит, то не так вже і багато: заморозити на рахунку 3750$, щоби не мати проблем з авто. Що цікаво, в разі якщо таку процедуру пройшов, то маєш на руках 2 комплекти автономерів та 2 Технічних паспорти. Особливо цікаво мандрувати Європою; на нейтральній смузі сам міняєш номери і ось як в опері «Запорожець за Дунаєм» ти вже не українець, а турок, або навпаки: вже не турок, а українець…
Ще цікава арифметика: чим старшим ж авто - тим нижче депозит. Тому вигідно мати не дороге та новісіньке авто, а ось такого «старця».
Я умовляю наших українців піти іншим шляхом. Згідно з Митним кодексом Туреччини іноземець може завезти зовсім без розмитнення автівку, якщо він має статус «нерезидент». Тут як раз на форумі на днях сперечалися з цього питання. Що то за фрукт такий?
Так ось: достатньо бути відсутнім в Туреччині 185 днів за останній рік - «Товариш! А точніше: Аркадаш! Вам коштовний приз! Завозьте автівку без митних платежів та реально зовсім безкоштовно на цілих 2 роки!»
Зараз всі школярі показують мамам та папам таку арифметику. Наприклад, навмання: ціна Renault Duster в Україні 900 000 гривень. Те саме авто, але в Туреччині (зовсім інша податкова система): 1 800 000 гривень. Виходить: виїдь на 185 днів з Туреччини, мандруй світом 185 днів, і маєш приз в сумі майже 1 мільйон гривень! О як!
Бути емігрантом - то мистецтво!
З 2010-го турецька ліра знецінилася відносно гривні в 5 разів. Зара за 1 ліру дають 1 гривню, а скоро будуть давати в морду
А Вам яка до того справа? За останні 1/2 сторіччя ви НЕ тримали в руках турецьку ліру, НЕ тримаєте та в найближчі 1/2 сторіччя НЕ триматимете.
А в "морду" дають щодня. Бачите як все просто.
P.S. Курс сьогодення ДУЖЕ зручний: фактично всі цінники в магазині в українських гривнях. Дрібничка - а дуже приємно! Наприклад, бензин А95 на АЗС - 55 гривень. Пляшка мінеральної води 1,5 л - 8 гривень, буханець хліба - 25 гривень. Кіло курки - 85 гривень, крильця курки - 115 гривень, яйця курячі - 4-6 гривень. Для довілки: мінімальна зарплатня в Туреччині 22 000 гривень. Це чистими "на руки". Точно цифру не пам"ятаю, але мінімальна пенсія 18 000 гривень. Не 1 800, не 2 800, і не 3 036, а 18 000. З Нового року підвищення мінімалки на 30% і - пенсій також.
Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима. Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.
Пишу про гібрид, який не плаг-ін. Тобто аккум (той що силовий, а не 12В) має не велику ємність і не виступає для тривалих поїздок . Він просто для підтримки двигуна в моменти розгону, і в пробці /тягнучці дозволяє не працювати двигуну. Отже, траса, що відбувається? Батарея не розряджена в нуль. Вона підтримується на рівні близько 50%. Як це працює? Вам треба на трасі додати потужності (підйом на гірку, або обгін, або пориви зустрічного вітру) , круїз контр тримає ваші 150 км/год, але завдяки електромоторам , які вмикаються коли треба , ДВЗ не переходить на підвищений режим (, нема потреби) . Тепер навпаки, дорога на спуск, зниження швидкості перед вʼїздом в населений, або через трафік, тощо . Батарея починає всмоктувати «зайву» енергію. В чому сенс? Найбільша витрата (кілометрова) палива тоді, коли двигун різко розкручується для розгону, обгону, або в гірку. Це неекономічні режимі. Електродвигуни допомагають уникати ці затратні режимі навіть на трасі. Ще момент.. Якби не було батареї і електродвигунів (звичайний ДВЗ і все) , то на трасі для нормальної динаміки в одному і тому самому кузові треба було б ставити двигун на 50% потужніший. А це більша витрата на трасі. Менший двигун і плюс електромотори дають ту ж динаміку (коли вона треба) , але при їзді на постійній стабільній швидкості менше їдять палива,
Вы видео посмотрели? Вы сейчас описываете совершенно другую гибридную схему.
Не, не дивився (у мене поза житлом ліміти трафіка) , але якщо ми про «другу» гібридну схему», то все одно ота схема після розрядки плаг-ін батареї стає «першою», про яку кажу я. І вас цікавить саме момент, коли силова батарея пуста, і ви на трасі., Так от, ота силова в плагін гібриді має в своєму складі оту «маленьку», яку має не плагін))). Тобто плагін після відпрацювання енергії взятої з розетки все одно стає звичайним гібридом, який я описав в попередньому пості)) Єдина відмінність, що після відпрацювання енергії взятої з розетки , автомобіль возить на собі важку пусту батарею . Чого не робить звичайний гібрид, батарея якого в кілька разів менша.
Пан Hotab доволі точно описав систему роботи мого авто - сучасний гібрид. Позашляховик. Все саме так. Я настільки звик запасати електричну енергію на спуску траси, що коли сідаю за кермо іншого авто, то рука так і тягнеться натиснути під кермом ліворуч спеціальний важіль. Хоча там і так все спрацьовує автоматично, але такі дії посилюють генерацію і дозволяють плавно гальмувати. Працює як «гальмування двигуном». Вважаю такі авто оптимальним варіантом для Європи. Повний бак - вистачає зазвичай на приблизно 800 км.
Спасибо! Если Вы заметили, мой вопрос касался именно третьего режима, причем на скорости, которая выведет двигатель из оптимального режима. Первые 2, как я и предполагал, это последовательный гибрид.
Все действительно оказалось очень просто, но невозможность получить прибавку мощности на невысокой скорости несколько удручает.
Акурту: В США ручная коробка - это настолько круто, что угонщики вскрывают автомобиль, понимают, что не знают, как этим управлять, и убегают 😁
Все где-то есть, просто надо правильно поставить вопрос Гуглу. 😎 По второму вопросу, смоторел как-то ролик Турбоманьяка(молдаван по гринке в Штаты свалил), был видос как он за копейки выкупил неплохую тачку с МКП после того как её пытались угнать грабители угандошив при этом сцепление. 😎