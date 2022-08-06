RSS
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 13:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:В цілому якісний матеріал: мені сподобався.
От таки ви вмовили мене почитати. Але на, мою думку, ваш переказ виглядає краще самої статті :))
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Моя думка: купувати нерухомість в Європі щоби здавати в оренду: безглуздо. Самому треба жити.
А якщо ж щось здавати - то в Україні: ніякого контролю за прибутками та цінами. Проблеми орендарів вирішуються якісним підбором тих орендарів.


Цікава позиція. Чи могли б Ви трохи розгорнути, чому саме вважаєте орендну нерухомість у Європі — безглуздою? Адже контроль оренди та захист орендарів суттєво різняться між країнами — у Німеччині одне, у Польщі зовсім інше.
Водночас інвестування в Україну — це серйозні ризики та сумнівна ліквідність. І хоча річна дохідність може бути трохи вищою, як слушно зауважив Morgan Housel: "Ніколи не ризикуй втратити щось важливе заради потенційного прибутку, який тобі не критично потрібен."
Чи плануєте Ви особисто зараз вкладатися в українську нерухомість під оренду?
