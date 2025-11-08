Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from USA



Емігранти ведуть відчайдушну боротьбу за тонни і сотні тонн та коробок безоплатного харчування і смаколиків.

Звикли до дармовщинки…

За повідомленнями преси:

« 7 листопада Верховний суд США видав пізно ввечері постанову, яка тимчасово призупиняє дію постанови суду нижчої інстанції, що вимагає від федерального уряду повністю фінансувати програму продовольчих талонів у листопаді після того, як федеральний апеляційний суд відмовився це зробити.



Суддя Кетанджі Браун Джексон видала адміністративну призупинення, що дає суду більше часу для розгляду термінової справи. Йдеться про справу «Роллінз проти Ради церков штату Род-Айленд». Джексон, яка курує термінові апеляції, пов’язані зі справами з Род-Айленда, заявила, що уряд заявив, що «без втручання цього Суду їм доведеться «перерахувати приблизно 4 мільярди доларів до сьогоднішнього вечора» для фінансування допомоги SNAP до листопада».



News from Thailand



В цій країні постійно мешкають дві родини, з якими товаришую, а це ось поїхав ще один жовнір - розвідати ситуацію.

Він хлопчина досить активний: працював і в Азії, і в Європі. Не так давно відвідав Грузію - все шукає місце «під сонцем».



Ось фрагмент його вражень. Можливо панове теж шукають місце «під сонцем»:



«Поміняв 15 доларів на тайські бати. Двічі проїхався на таксі (по 7 км в один бік), заплатив за тенісний корт, випив 620 мл пива, взяв лежак з парасолькою, зараз іду на масаж на півтори години. І ще вистачає на одне пиво.



Все нагадує фільм "Європейські канікули", де американці в Словаччині за 12 доларів гульбанили тиждень, а офіціант за 10 центів чайових купив той ресторан.



З мінусів:

- море в Патаї брудне і смердить як річка-вонючка

- після корони вижив лише лакшарі сегмент, решта комплексів у плачевному стані, Туреччина виграЄ в рази.

- всюди брудно і смердить каналізацією

- Патая нагадує постапокаліптичні кіберпанківські фільми, де цивілізації хана і рештки людства смажать на вулицях щурів і гріються біля багаття.



Але вид з вікна затьмарює всі мінуси. І ціни на нерухомість зараз нижчі втричі, ніж до корони. За 30-40 тисяч євро можна придбати квартиру.»

