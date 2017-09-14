RSS
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:09

  stm написав:Хто там напряму то взагалі не питання. Питання що ви мали під ЕЕ2Е, Вотсап чи Телегу, якщо Телегу то я посміхаюсь ширше ))) і як притомна людина може запитувати на оркостані чи шукати людину з ЗСУ то взагалі топ )

Вотсап чи Телегу я не контролюю тому не вважаю їх захищеними. Впевнений що компетентні органи мають там двері.
Не туди дивишься.
Колись в Евпаторії був центр пов'язаний с космічною програмою ще ссср.
Вихідці з туда були піонерами кріптопротоколів ще на початку цього сторіччя.
Пс я не айті. Мені електронну пошту разів 5-7 ломали. Вже навіть не намагаюся якось це захищати.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:15

  UA написав:Вотсап чи Телегу я не контролюю тому не вважаю їх захищеними. Впевнений що компетентні органи мають там двері.

в тєлєгє навіть підтримки немає
навіть для преміум акаунтів
якщо зламають, то доступ зможете відновити тільки якщо зловмисник дозволить
це жах що більшість повсякдених комунікацій йде через тг-канали
з одного боку тєлєгу треба заборнити, з іншого не зрозуміло куди то все переносити
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:18

  UA написав:
  stm написав:Хто там напряму то взагалі не питання. Питання що ви мали під ЕЕ2Е, Вотсап чи Телегу, якщо Телегу то я посміхаюсь ширше ))) і як притомна людина може запитувати на оркостані чи шукати людину з ЗСУ то взагалі топ )

Пс я не айті. Мені електронну пошту разів 5-7 ломали. Вже навіть не намагаюся якось це захищати.


Такий офігенний перець, якому щось там ломали

Не накручуй свою "важливість" )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 08 лис, 2025 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:18

  fox767676 написав:
  UA написав:Вотсап чи Телегу я не контролюю тому не вважаю їх захищеними. Впевнений що компетентні органи мають там двері.

в тєлєгє навіть підтримки немає
навіть для преміум акаунтів
якщо зламають, то доступ зможете відновити тільки якщо зловмисник дозволить
це жах що більшість повсякдених комунікацій йде через тг-канали
з одного боку тєлєгу треба заборнити, з іншого не зрозуміло куди то все переносити

Говорим телеграм - розумієм торгівля наркотиками. Говорим торгівля наркотиками - розумієм телеграмм.
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:20

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
чи сподіваюсь що у майора Banderloga виникнуть якісь позитивні зміни у свідомості (на 99%) що ні, якщо людина к 45 рокам не здатна думати(мислити), то тут тільки обнулення допоможе - повернутись до заводських налаштувань
ну це ми ще побачим хто раніше поверниться до заводський налаштувань :lol:
Хто там казав що нема в україну європейських інвестицій в іновацій4ні технології? :lol: https://m.youtube.com/shorts/KWJr9Q0lPjQ


знаю тебе (віртуально) по форуму 12+ років, ніколи ти блищав розумом, а ще вскрилась
твоя чорна душа, люди ти хуєва,
чи ти на фронті більш обережний, про рпц аби кому язиком не ляпаєш.
ти у 20ці довірених-мабуть тобі довіряють не тільки помити підлогу у храмі і прибрати огарки свічок, а ще заварити чаю і помити посуд після гулянки попів, може дають кусок ковбаси доїсти з тарелки свяшеника,
ти їм коли руки цілуєш- не питаєш чи вони дрочили сьогодні, або до туалету ходили
і коли останній раз руки мили.

ти подивився відео, зробив висновок, що коли 15 установ проголосували про заборону фізичного покарання, то попи московськи виступили проти...от така вона християнська релігія-всі люди рабі божі, але чи існує той бог, мабуть ні, але бути рабом священника людям доводилось.
в часи срср ти був дуже малим, а я багато подорожував і коли був на екскурсіях -уважно слухав, що духовенство за часи царської росії було самим більшим землевласником після самого самодержця, спитай себе чого так вийшло? тому що рпц було частиною влади і одним із найбільших каральних елементів.
мені взагалі дивує, як після часів соціалізму (ссср) люди зробили крок у середньовіччя
-повернули свої обличчя до релігії
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:20

  pesikot написав:
  Hotab написав:stm

питання демографії вас також взагалі не мають цікавити, це не ваше.


Вже і горіхи , украдені в парку у білок, не допоможуть

flyman писав, що він офігенний ІТ.
20 ойро за час, не меньше

І збір горіхів )

Років 10 на ворк.юа висить його оголошення про пошук роботи на екв 5 тис дол. Тобто не все так гарно, тому горіхи і радянська дитяча коляска. Підмотані ізолентою кабелі зарядки, паралончик на клавіатурі, туалетний папір використовує з двох сторін, баклахи з водою на сонці, щоб душ прийняти, куртка «танкер» з 90-х, туфлі десь теж тих часів, багаторазово замінена підошва.

Коли Флаймана зустрічає ТЦК, побачивши оце непорозуміння, вони не просять гроші, а з жалістю і сумом йому дають трохи.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:21

  UA написав:Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.

то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду :)
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:22

  UA написав:Говорим телеграм - розумієм торгівля наркотиками. Говорим торгівля наркотиками - розумієм телеграмм.
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.

Який комуняка ))

Если запретить телеграм, где же вы зраду будете брать ? )

PS. Кстати, факт того, что в Европе считают телеграм - месенджером для наркоторговцем, не я это сказал ))

PPS. Оказывается UA, открывает для себя реальность.
Но свою ментовскую ментальность никогда не изменит )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 08 лис, 2025 17:25, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:24


Не розумію як можна донатити цим хитродупим альфаУхилянтам коли в кожній родини є воюючи і можна допомогти напряму?




просто UA це по легенді для сердобольних сільських тіток якраз отой хто «воюючий» і збирає собі гроші «напряму». Життя в Хорватії недешеве, а ксіву там не уважають. Притула то конкурент для УА.

Хорвати не питають, чому силовик шукає в Хорватії прихисток і не захищає свою державу?
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 17:34

  UA написав:
  stm написав:Хто там напряму то взагалі не питання. Питання що ви мали під ЕЕ2Е, Вотсап чи Телегу, якщо Телегу то я посміхаюсь ширше ))) і як притомна людина може запитувати на оркостані чи шукати людину з ЗСУ то взагалі топ )

Вотсап чи Телегу я не контролюю тому не вважаю їх захищеними. Впевнений що компетентні органи мають там двері.
Не туди дивишься.
Колись в Евпаторії був центр пов'язаний с космічною програмою ще ссср.
Вихідці з туда були піонерами кріптопротоколів ще на початку цього сторіччя.
Пс я не айті. Мені електронну пошту разів 5-7 ломали. Вже навіть не намагаюся якось це захищати.

Ой, пля... Есересер протоколи космосу... Давайте в логіку, по протоколу неможливо питати про людину. Тому на світло рано чи пізно все вийде, вас мабуть послали цим чи 25 чи 40тис. полонених від початку.
Мені на адекватність розповідають про зп на окупованих, які дійсно великі навіть для ЄС, але далі йде жестяной жестяк - люди виїздять в Україну щоб купити ліки. Так вони у віці і п*** про те що знають більше ніж я кратно. Але факт - ліків х... купиш, бумаги фублів хоч опой жуй, але проблемам серцевим і не тільки там запис ліків на пів дома. ЛАД би мог мати флешбеки у минуле, але винятковий як і Франт...
Тому я й питаю Антрія777, скільки фублів вже є, і, скільки шєще буде. Тому що це наближує той цікавий кінець коли великість "розграбують" при розвалі. Хоча реальність - немає величі з 2022 коли прийнято дуже помилкове рішення.
ПС: нехай ваші родичі рухаються у всі телегі орків, там можна знайти відео полонених(частини) і фото полеглих. А ви коли чось таки майорівське маєте пхайтесь напряму до командира, там навіть сюрреалістичні речі потім можуть допомогти у складанні картини. Але можливо і як пенсіонерка у Ощаду розказувать мені що її подруга з Севаса телефонує по захищеному зв'язку...
