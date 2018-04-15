RSS
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:05

Re: Правила покупки золота

  smdtranz написав:австрийская контора. слиток как слиток
купят как договоритесь, рассказывать могут что угодно.
А в банке тоже возьмут, если что?
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:23

Re: Правила покупки золота

ну надо спрашивать. взять то возьмут, но важна ж цена. а это предмет договора
smdtranz
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 13:33

  smdtranz написав:ну надо спрашивать. взять то возьмут, но важна ж цена. а это предмет договора

Та шо ж такое, вы вопрос понять не можете.
При одинаковых, скажем так, навыков ведения переговоров, будет ли разница в цене между таким слитком, и тем, к которым все привыкли, в блистерной упаковке и с бумажным сертификатом? И если будет, то насколько существенная?
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:13

M-Audio Этот купят по цене литых соток. Разница в современных условиях между эмиссионнм и этим значительно превысит 10 долларов на грамм.
jabba
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:19

  smdtranz написав:
мелкие номиналы на подарки хорошо идут, но это надо не в обменки толкать, а сразу целевым покупателям


Ну какой лох на подарок купит ЭТО? :shock: Тем более "это" не 2 граммовка а извините уже приближается к трешке денег по цене. Это как подарить доллары с маленьким портретом, зашорханнные, промасленные, в плесени, в печатях и с надрывамим заклееными скотчем.
jabba
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:56

Re: Правила покупки золота

по красоте если что этот брусок не отличается особо от штампа аргора, который идет с конской премией. это ж не монеты с эмалью и прочее. непосвященному в дела торговли брусками пофиг, какие там производители и какая у них упаковка, лишь бы не фальшак.
банк или обменка будет настаивать по цене литья. но вопрос конечно такой, смотря где продавать и через сколько лет. все может поменяться 10 раз)
и смотря кто будет покупать. можно поторговаться на плюс 2 бакса к цене литья.
smdtranz
