Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:34
Поки панове обговорювали, чи затягують паси іпотеко- щасливчики, із США прийшла чудова новина: полегшено зітхнули аж 42 000 000 дармоїдів, які отримували талони на харчування, і яких зотіли відтягнути від годувальниці та корит:
«Адміністрація Трампа не може затримувати кошти з федеральної програми продовольчих талонів (SNAP), ухвалив апеляційний суд пізно ввечері 9 листопада.
Уряду навряд чи вдасться оскаржити ухвалу, яка зобов'язує уряд повністю фінансувати SNAP в умовах припинення роботи уряду, заявила колегія суддів Апеляційного суду США Першого округу.»
Все як говорив Шаріков:
«Я без пропитания оставаться не могу! Где же я буду харчеваться?»
1
2
7
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:44
M-Audio написав:
А мені ще ось що цікаво на іпотечну тему:
Я правильно розумію, що коли банк укладає договір іпотеки, то він не розраховує на те, що саме цей позичальник виплатить і закриє цей договір? Бо 30 років іпотеки означає, що позичальник не повинен бути старшим ніж 35-40 років. Невже ніхто у старшому віці іпотеку у розвинутих країнах не оформлює?
Але якщо банк укладає такий договір із розрахунку "взагалі", маючи на увазі, що виплачена або переоформлена вона врешті-решт буде не позичальником за договором, а кимось іншим, то чи не є це укладанням договору із заздалегідь усвідомленням того, що він не буде виконаний?
І ще момент: якщо, наприклад, позичальник років 15 сплачував іпотеку, а потім помер виплативши, скажімо, 30% боргу, то чи отримує банк право на 70% будинку від його поточної вартості? Чи всеж-таки будинок весь переходить у право власності до нащадків, але за умови якимось чином сплатити решту боргу?
В общем-то, банку все равно кто будет оплачивать ипотеку, лишь-бы платил.
В ряде штатов США можно продать дом с существующим мортгиджем и новый владелец будет оплачивать его. Банк даже не обязательно ставить в известность.
Там мортгидж под номером и если он остается под преждним владельцем, тто банк "видит" своим должником его. Но это имеет значение только для кредитной истории и кредитскор. Финансово, мортгидж секьюритизирован залогом.
Так-же, финансово нет смысла что-то менять, если дом переходит по наследству.
Наследники просто продолжают выплачивать дальше.
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:56
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Але головне банку назло, так
Дурне порівняння, якщо зекономлені гроші були б вкладені 20 років тому в акції Нвідіа чи Амазона то що?
Зекономлені на чому? Вони ж всі підуть на оренду:)
Нет.
Чтобы снять квартиру в НЙ, условно давайте возьмем 2 куе в месяц.
Плюс один месяц секьюрити депазит плюс (опционально, но пусть будет) один месячный рент агенту.
Итого, 6 куе.
При этом, 4 куе - это не выброшенные деньги.
При покупке аналогичной квартиры в мортгидж - (это примерно 300 куе) 60 куе даунпеймент и порядка 5 куе клозинг косты.
Итого, на моменте вселения, "переплата" по мортгиджу - порядка 59 куе.
Дальше арендатор платит 2 куе в месяц плюс утилиты (порядка 200 долларов - ээ и газ (опционально), вода и отопление обычно включены в рент).
Платежи по "владению" мортгиджной квартиры за 300куе на данный момент порядка 2300-2500 (ментаненс (включает таксы, утилиты все, страховки, ассесменты и пр), платежи банку и страховку в пользу банка, которая покрывает только невыплаченную банку сумму).
Ну и как-бы 59 куе может очень некисло работать на стокмаркете или гарантированно приносить несколько сотен в месяц на депозите.
