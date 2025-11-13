Додано: Чет 13 лис, 2025 23:30

M-Audio написав: rjkz написав: Покупается, как правило, недвига, которую продать по какой-то причине мгновенно нельзя. А она находится в префоркложе, то есть, на нее вот-вот будет наложен запрет на отчуждение. Поэтому продавцы готовы на какой-то дисконт от рыночной цены. Покупается, как правило, недвига, которую продать по какой-то причине мгновенно нельзя. А она находится в префоркложе, то есть, на нее вот-вот будет наложен запрет на отчуждение. Поэтому продавцы готовы на какой-то дисконт от рыночной цены. Ну то есть источник выгоды -- не математика платежей "на излёте срока", а бедняга, попавший со своей ипотекой в сложную ситуацию. По-моему, прекрасная агитация против долгосрочной ипотеки. Хотя она вся долгосрочная, конечно. Даже десять лет это слишком много для какого-то разумного прогнозирования. Но вдвойне плохо в варианте, когда десять лет тянешь нормально, а потом приплыли, а ты за это время только проценты банку платил, а тела кредита погасил примерно столько, сколько накладных расходов по продаже теперь предстоит.

Ну а плюшки в виде сниженного процента, который сейчас не получить, и комиссии за выдачу, которую не надо платить -- они ведь обязаны учитываться в цене покупаемой недвиги, то есть, если после всего этого окончательная цена всё равно ниже вариантов, продающихся не под давлением обстоятельств, то значит влетает он ещё больше, чем можно просто посчитать по сравнимым цифрам. Ну то есть источник выгоды -- не математика платежей "на излёте срока", а бедняга, попавший со своей ипотекой в сложную ситуацию. По-моему, прекрасная агитация против долгосрочной ипотеки. Хотя она вся долгосрочная, конечно. Даже десять лет это слишком много для какого-то разумного прогнозирования. Но вдвойне плохо в варианте, когда десять лет тянешь нормально, а потом приплыли, а ты за это время только проценты банку платил, а тела кредита погасил примерно столько, сколько накладных расходов по продаже теперь предстоит.Ну а плюшки в виде сниженного процента, который сейчас не получить, и комиссии за выдачу, которую не надо платить -- они ведь обязаны учитываться в цене покупаемой недвиги, то есть, если после всего этого окончательная цена всё равно ниже вариантов, продающихся не под давлением обстоятельств, то значит влетает он ещё больше, чем можно просто посчитать по сравнимым цифрам.

И математика И влетевший продавец.Из математики клоузинг костов вылетает со стороны покупателя мортгидж ориджинейтинг фи, со стороны продавца как правило расходы на ремонт.И еще.Кроме "хот" (горячих) локаций, недвига последние годы продается долго.Поэтому у среднестатистического продавца в тяжелой ситуации не так много варианнтов.А по поводу длинной ипотеки - Вы совершенно правы.Банк дает ипотеку когда у человека все хорошо.Но на протяжении 30 ( и как Вы написали и 10) лет может случиться все что угодно, что поставит регулярность платежей под угрозу.И еще один момент - если у человека проблемы с платежами и он даже сам нашел покупателя, то у банкапроцедура выдачи мортгиджа занимает около месяца.Получается, что когда человек перестает платить, этот момент называется префоркложе, до наложения запрета на отчуждение (форкложе), проходит 3 месяца.То есть, самое долгое от момента первого неплатежа - это 2 месяца, когда должен быть новый покупатель, которому гарантированно не откажут.И до этого момента надо сделать ремонт. А если инспектор, которого направит банк найдет что надо устранить, то в месяц уже не укладывается.Таким образом, сразу как случаются форс-мажорные обстоятельства, надо принимать решение о продаже и тогда есть шанс выйти самому из ситуации. Если нет - беда.И тогда у бедняги есть 2 пути - или через банк и это будет иметь далеко идущие последствия или такой вот стервятник, который даст какие-то деньги и будет продолжать выплачивать долг.