RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3044304530463047
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:24

  Дюрі-бачі написав:[А от з США/Швейцарії/Німеччині їхати немає куди, тому доводиться влізати в рабство

Реально цікаве у вас розуміння рабства.
Але приємно, що бороните від рабства людей найбільш знедолених країн світу: США, Швейцарії та Німеччини.
Оскільки ці знедолені рабством країни майже в такому ж порядку фігурують в одному особливому переліку, то заради обʼєктивності треба додати: Японія, Швеція, Австралія, Канада та Велика Британія.
Одна з населених рабами країн - номер 12 в світовому рейтингу голомозих - навіть від жебрацтва пообіцяла одній позбавленій рабства країні продати аж 100 літаків.
https://www.usnews.com/news/best-countries/rankings

P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:
Los Angeles – Geneva: $448-$468.
Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11534
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4066 раз.
Подякували: 1518 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 20:54

  akurt написав:P.S. Цікаво, що у відповідності до відомої приказки «Жебрак бачить жебрака здалека» на січень та лютий встановлені такі захмарні ціни на авіаквитки компаніями Lufthansa та United Airlines:
Los Angeles – Geneva: $448-$468.
Як бачте, дійсно все подорожчало «на 30-100+%».

17 лютого Lufthansa через Мюнхен 368 ойро.
UPD: Якщо Finnair через Хельсинки, то 238.
Water
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3044304530463047
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.