Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:01

О! Пан TUR прямо геній - така точна та цікава інформація.
Тепер мені зрозуміло, чому знайомий ІТ-ник мешкає в Іспанії, але роботодавець його на Мальті...
Раніше все скаржився, що він типу "Український ФОП" - гроші надходять в доларах - примусово конвертуються в гривні, а потім він ту гривню намагається перетворити на долари - на тому втрачає.
Ну, на дві квартири в Анталії "назбирав". Маючи саме так "Туристичний ВНЖ".
akurt
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.
Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:21

  Дюрі-бачі написав:Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.
Як приклад друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).

ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство. пільгами не користуються, бо не звикли. точніше не звикли подавати декларації. й до речі, для цього наймають спеціально навчених людей - ті оптимізують, але беруть за це гроші.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство

При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.
Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вони
а) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспанії
б) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.

В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні"
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство

При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.

ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.

поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.
Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:32

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство

При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.
Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вони
а) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспанії
б) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.

В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні"

це обов'язкові вимоги. й є неформалізована фраза - мають жити разом. й в принципі, зазвичай зрозуміло, живуть люди разом чи ні. а для формального трактування існують судді - які можуть відрізняти ці випадки. та й податківці можуть - а ти вже далі судись :lol: та й вимоги є - справжнє чи фіктивне. як й для одружень.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:34

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.

поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.
Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально.

ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.

Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.

І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:49

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.

Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.

І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки.

це лише ІТшники. про інші сфери не чув. й то ІТ - ви маєте на увазі "галери". ІТшники на фірмах та банках працюють як наймані.

їм байдуже на наші форми - самі пишете, як тільки резидент - лише німецькі правила
Shaman
