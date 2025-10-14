Банки, що працюють в Україні, складають лише 2% ВВП України. При цьому вони сплачують до бюджету третину податків.
Частка банків у ВВП України 2%, але вони сплачують третину податків — голова НБУ
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:06
Пропонуємо до обговорення:
