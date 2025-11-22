Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3049305030513052 Додано: Суб 22 лис, 2025 11:01 О! Пан TUR прямо геній - така точна та цікава інформація.

Тепер мені зрозуміло, чому знайомий ІТ-ник мешкає в Іспанії, але роботодавець його на Мальті...

Раніше все скаржився, що він типу "Український ФОП" - гроші надходять в доларах - примусово конвертуються в гривні, а потім він ту гривню намагається перетворити на долари - на тому втрачає.

Ну, на дві квартири в Анталії "назбирав". Маючи саме так "Туристичний ВНЖ". akurt

Повідомлень: 11554 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4072 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.

Як приклад: друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $). Дюрі-бачі

Повідомлень: 5693 З нами з: 29.07.22 Подякував: 903 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:21 Дюрі-бачі написав: Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.

Як приклад друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $). Взагалі темі оптимізації сплати податків якось дуже мало уваги приділяють українці в еміграції. А зазвичай можна зекономити купу грошей.Як приклад друг в Казахстані платив із зарплати 20%, хоча одна заява про те, що він податковий резидент і ставка зменшується до 10% (на більшість доходу )/15% (на дохід понад ~5 тис. $).

ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство. пільгами не користуються, бо не звикли. точніше не звикли подавати декларації. й до речі, для цього наймають спеціально навчених людей - ті оптимізують, але беруть за це гроші. ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство. пільгами не користуються, бо не звикли. точніше не звикли подавати декларації. й до речі, для цього наймають спеціально навчених людей - ті оптимізують, але беруть за це гроші. Shaman

Повідомлень: 10553 З нами з: 29.09.19 Подякував: 792 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:25 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство

При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.

Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вони

а) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспанії

б) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.



В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні" При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вониа) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспаніїб) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні" Дюрі-бачі

Повідомлень: 5693 З нами з: 29.07.22 Подякував: 903 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:28 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство

При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом. При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.

ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини. ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини. Shaman

Повідомлень: 10553 З нами з: 29.09.19 Подякував: 792 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:30 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини. ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.

поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.

Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально. поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5693 З нами з: 29.07.22 Подякував: 903 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:32 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство ти плутаєш використання податкових пільг й дрібне шахрайство

При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.

Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вони

а) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспанії

б) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.



В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні" При чому тут шахрайство? Я кажу тільки про використання методів, які не заборонені законом.Як приклад колеги в Іспанії вже наводив: там чітко прописано, що для того щоб батьки жили з нею і давали пільгу вониа) не можуть понад 180 днів в році бути за межами Іспаніїб) мають 1 раз на рік приходити в муніципалітет і писати заяву, що живуть із донькою.В законі нема жодної вимови в дусі "понад 12 годин на добу знаходитися в одному приміщенні"

це обов'язкові вимоги. й є неформалізована фраза - мають жити разом. й в принципі, зазвичай зрозуміло, живуть люди разом чи ні. а для формального трактування існують судді - які можуть відрізняти ці випадки. та й податківці можуть - а ти вже далі судись та й вимоги є - справжнє чи фіктивне. як й для одружень. це обов'язкові вимоги. й є неформалізована фраза - мають жити разом. й в принципі, зазвичай зрозуміло, живуть люди разом чи ні. а для формального трактування існують судді - які можуть відрізняти ці випадки. та й податківці можуть - а ти вже далі судисьта й вимоги є - справжнє чи фіктивне. як й для одружень. Shaman

Повідомлень: 10553 З нами з: 29.09.19 Подякував: 792 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:34 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини. ФОП - є така форма послуг. але коли її використовує найманий працівник - то це шахрайство, бо ФОП передбачений лише для самозайнятої людини.

поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.

Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально. поки нема обмеження в дусі "якщо ФОП отримав понад 50% доходу в рік від одного джерела, то він - найманий працівник" - це не шахрайство ИМХО.Тільки в цьому році прописали критерії "дроблення бізнесу" і відповідно якщо не підпадати під ці критерії, то ФОП - це нормально.

ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3. ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3. Shaman

Повідомлень: 10553 З нами з: 29.09.19 Подякував: 792 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3. ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.

Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.



І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав. Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Зараз оптимізує їх податки. Каже, що окрім просто переходу із дружиною на 3+5 категорії є ще ціле поле для оптимізацій де більшість покупок списуються як "для виробничих потреб" і їх вираховують з прибутку. Правда каже, що з шефом-німцем дуже важко домовитися, щоб підписав. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 лис, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5693 З нами з: 29.07.22 Подякував: 903 раз. Подякували: 640 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лис, 2025 11:49 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3. ФОП робітники - цю тему порубали вже давно. як саме - не скажу. може послуги для юр осіб для 2 форми. чи мінімальний ЄСВ для 3.

Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.



І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки. Не скажу за всі галузі, але в ІТ в Україні 70%+ працюють саме як ФОП на 3 групі. Реальний шанс у влади був перевести всіх в Дія.Сіті, якщо б в 2022 дали бронювання хоча б 50% працівників, як всяким циркам і виробникам спецій.І за кордоном до наших ФОП нормально відносяться. Кум без проблем ще 6 місяців працював на німців в Німеччині як наш ФОП, але як тільки став податковим резидентом - так одразу змусили перейти на їх податки.

це лише ІТшники. про інші сфери не чув. й то ІТ - ви маєте на увазі "галери". ІТшники на фірмах та банках працюють як наймані.



їм байдуже на наші форми - самі пишете, як тільки резидент - лише німецькі правила це лише ІТшники. про інші сфери не чув. й то ІТ - ви маєте на увазі "галери". ІТшники на фірмах та банках працюють як наймані.їм байдуже на наші форми - самі пишете, як тільки резидент - лише німецькі правила Shaman

Повідомлень: 10553 З нами з: 29.09.19 Подякував: 792 раз. Подякували: 1678 раз. Профіль 1 4 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3049305030513052 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит Дюрі-бачі і 2 гостейМодератори: Faceless