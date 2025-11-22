Я випадково вийшов з NVDA по 198,5 USD. А було це так. На фоні розмов про перегрітість ринку тех компаній я виставив ордер на вказану вище ціну. Проте продавати поки не планував, бо у компанії мав бути квартальний звіт і якщо він би вийшов хороший (а я був у цьому впевнений), то акції мали піти вгору. При цьому звіт мав вийти вже після закриття торгової сесії. В принципі так і сталося, звіт показав суттєве зростання прибутку і акції поперли вгору. Я поспішив переставити ордер на вищу ціну, хотів десь 210. Але якраз вимкнули світло, а з моб я не хотів. Подумав, що все рівно сесія відкриється лише завтра зранку по Нью-Йорку, тож в мене ще буде півдня щоб переставити ордер. Але за ніч ціна акції "поцілувала" відмітку 199 і сильно просіла, навіть впало нижче як було до звіту. При цьому мій ордер в ІБ якимось чином спрацював при закритій сесії. Ну, за це я їх сварити не буду)
П.с. В підсумку, вийшло заробити на NVDA десь 65% з квітня, що приблизно буде 120% річних.