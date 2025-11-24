Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:В не пишіть мені про електронні кабінети, які все спрощують. Щоб його створити, треба мати цифровий підпис. Знов геморой.
Виж вроді айтішник? В залежності від банку, там або ЦП робиться за 2 хвилини, або скан qr коду. Все це не відриваючи опу від стільця.
Упаси боже ІТ-шник.😏 То малий на нього пробує вчитись.Я колись на інженера-механіка вчився. Так, що складно для мене це все. Зрештою, то і так на дружину би довелось би вертати, в мене останній ОФ дохід роки чотири тому був.
akurt написав:Шикарна теорія. На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було. Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.
Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше. Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!» Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),
Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць. Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€, Взяв в позбувся. Реально.
Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€. Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.
Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити. В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.
Гра в МММ з м2 а не бульбами тюльпанів. А міг би зафіксувати прибуток та поїхати в теплі краї південно-східної Азії жити як "справжня біла людина", а не хомо-мульче-трабахо.
Дуже добре, що Флайман вивчає досвід наших українців по створенню родини та створенню затишного житла для своє родини. Правда, може виникнути питання: «А що ж це пан Флайман не поіхав «в теплі краї», щоби «жити як справжня біла людина», а спрямував все на світі саме в «МММ» різногівняного гатунку?» Але відповідь є на поверхні, і це не «на бульбами тюльпанів», бо тюльпан виростає з цибулини.
Відповідь - в «хомо-мульче-трабахо». Останній вираз - це викривлене від «Tengo mucho trabajo (Got a lot of work) - ну це не для всіх, це дійсно недосяжне…
Mucho trabajo es malo para la salud. - Від роботи коні дохнуть.
BIGor написав:Поражають люди які в 21 столітті думають що переграють банк
А зачем переигрывать банк? Цивилизованные люди заключают сделки по принципу win-win. Да, банк на кредите заработает, но и заёмщик, если сравнивать с арендой, вполне может оказаться в выигрыше. Когда мы хотим получить какие-то блага, мы позволяем заработать тому, кто их может предоставить. Если придерживаться твердой позиции никому не дать заработать, придется жить в картонной коробке под мостом. Впрочем, и в этом случае заработает картонная фабрика 😁
Ви винайшли велосипед, вітаю. Масло масляне. Краще бути багатим чим бідним, краще іпотека за 2% ніж за 8%. Подавайтесь на Нобелівку.
краще іпотека за 8% при інфляції 12% чим за 2% при інфляції 3%, ваш КО
А, ээттот. Так он вроде как хендименит и мелкоконтракттит. Я не знаю как в его эрии с этим, но когда я гостил с семьей в домах моих знакомых в НДж, то починил там кучу разных мелочей плюс установил Ю-шейпд оконный кондер. Для них, есессно, бесплатно. Причем кое что смог им сделать из того, что им местные хэндимены сделать не смогли. Они меня агитировали взять у них в городке дом (и я этот вариант несколько лет мониторил и обдумывал). Я им говорил, что мне не нравится полжизни проводить в дороге на работу (без траффика на такси там ехать где-то час 20 минут-полтора) и надо искать работу в их городке, а там с этим напряг или в Манхеттене (до Манхеттена без траффика минут 20-30, но еще по нему). Ну и без траффика - это не про НЙ. Они мне говорят "Вот смотри, мы если вызываем хэндимена, то как правило его надо ждать недели 2-3. Если он приехал и что-то очень быстро сделал, то это минимум 150 долларов. Но если что-то на несколько часов, то долларов 500. На наши городки (я писал когда-то их названия) нормальных 4 хэндимена, и у них расписаны заказы на недели вперед. Тут живут люди, которые умеют делать деньги, но ничего не умеют делать руками. И не хотят уметь. Поэтому хэндимены тут не стесняются." В моей эрии много иммигрантов, готовых хэндименить. Один знакомый пробовал, через апп, за выезд и установку оконного кондиционера ему заплатили 30 или 40 долларов. С ездой это заняло часа 2. То есть совсем грустно. Хотя есть и в этой эрии знакомый хэндимен, не знаю сколько он берет, но в США (с ЗУ) уже по второй (10 лет каждая) гринке. Английского нет совсем. Большую часть времени на рыбалке. Но на 1 бдрм себе заработал. Работает только на существующую клиентуру. Так что вон тот росиянец, которого ты смотрел, просто не доработал.
В смысле НьюЙорке?! Ну так он привёз с собой 60 к$, за год их пропал и вернулся в рашка, где у него строительный бизнес. С хендименством у него не пошло, бывало за пару дней одну тумбочку за 60$ собирал. А у этого чувака жена с ребёнком, он арендует хату и, попутно, по 5-6кг в месяц скирдует на первый взнос. На хендименством и убер такси. Хотя в этих двух бизнесах офигенная конкуренция.
Наверное, ты не совсем понимаешь что произошло. Смотри. Для того, чтобы работать хэндименом (не только, но раз уж про это речь), есть 3 пути заполучения клиентов. 1. Через рекламу. Я видел множество объявлений на столбах, куча визиток в почтовом ящике, и тп. Кто клюнет на такую рекламу? Наверное, пожилой человек, который не пользуется Интернетом, ходит пешком и тп. НЕ очень денежный мешок. Но, это не худший вариант. Проблема в том, что выхлоп от такого маркетинга практически нулевой. 2. Есть аппы, которые по схеме Убера работают. Беда в том, что как никого не парит квалификация или персоналии водителя Убера так и никого не парит кто придет и соберет тумбочку. Цена! Как правило это разовые клиенты, которые не имеют большой необходимости и опыта найма хэндименов. И не очень денежные. Но это более молодое поколение. 3. Это уже клондайк для хэндименов. Существующие постоянные клиенты и клиенты по рекомендациям. Там вопрос цены не первостепенный. Важно, чтобы хэндимен был профессионалом, пуктуальным, аккуратным и подстраивался под график клиента. Никто не хочет чтобы в доме за несколько млн что-то ремонтировал случайный человек. Никто не будет менять свой график ради того, чтобы остаться дома, потому что какой-то чувак должен подъехать прицепить полочку. Никто не потерпит, если человек запланировал себе что к нему придет хэндимент и тот не пришел или пришел с существенным опозданием или очень долго делает пустяковую работу. Для такого рода клиентов - это очень дорогая роскошь терять деньги. Зато заплатить, скажем, 300 долларов там где апп поставит ценник в 40 долларов (и 40% заберет себе) -не вопрос. Очень знакомым хэндименам могут оставить и ключи, чтобы он сделал свою работу.
Вот к п3 и надо было идти ньюйоркеру. Это путь неблизкий - годы, пока сформируется этот пул постоянных клиентов. Богатых клиентов, не крохоборов. А прос.рать можно и 60 и 600 куе. На что мозгов хватит. Кто-то приезжает в США с несколькими сотнями долларов и выгребает, кто-то с сотнями тысяч и фейлит. Я был в НДж в доме местного хэндимена. Там правда жена большой человек в всемирноизвестной финкомпании. Мне было сказано, что все в этом доме было сделано этим хэндименом. Но только пару месяцев назад я узнал, что этот хэндимен как свой инвестмент имеет еще пару домов в этом городке под рент. А вот это уже врядли зависело от жены. И заработать хэндименством на 2 дома в Берген каунти - дорогого стоит.