Сьогодні залишаю свою квартиру в Анталії та повідомляю про це сусідку: класичний ІТ-ник. Але не зовсім. Мешкає в Анталії а працює на США. Займається логістикою для компанії в San Francisco. Тому працює ночами. Як мені написали щойно із San Francisco: «Але працювати на штати і не жити в штатах це найвигідніше що може бути!»
Бач як воно складається гра в доміно: один фахівець присвятив багато років свого життя на вивчення інфляції в тих 197 країнах світу, де ніколи не був і вже ніколи не буде. Свої дослідження виклав у 415 950 повідомленнях на цьому форумі. А хтось не хлопав вухами та не стрибав на місті: забезпечив собі квартиру в безпечному місці та роботу за отриманою спеціальністю.
В ці дні перебуваю в Женеві - спілкуюся з нашими українцями. Зростає кількість тих, хто хоче отримати Тимчасовий захист у Франції. Ну я би не сказав, що у Франції медом намазано, але люди їдуть та їдуть.
Із спілкування: Питання: що треба, щоби отримати Тимчасовий захист у Франції? Відповідь: Ваш паспорт з печаткою перетину українського (!) кордону. Якщо був захист в іншій країні Європи: закриття захисту в іншій країні. Або (!) докази перебування в Україні з 2022 року. Офіційна адреса проживання у на Ваше ім'я.
Питання: де можна оформити Тимчасовий захист? Відповідь: в Префекиурі того міста, де ви знайшли житло або хтось із приятелів/родичів надає житло. В префектурі можуть хотіти докази перебування від початку війни в Україні: фото під місцевими відомими місцями з датою зробленого фото, направлення до лікаря, результати обстеження, квитанції оплати комунальних, квитанції купівлі речей , тобто максимальні докази присутності в Україні з 2022 по 2025 роки.
Чисто для інформації. На тему гілки.
Примітка: Тимчасовий захист у Франції надає право працювати.
P.S. Окреме питання: отримання Тимчасового захисту тими, хто СЗЧ. Є і такі. Крім того: у Франції українець зобовʼязаний подавати щорічну Декларацію про прибутки.
