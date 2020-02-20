|
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:22
Re: Відгуки про ICU
Блин, нашли время технічні роботи проводить, почему нельзя после закрытия сессии это сделать 😅
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:33
Про
Так это в тему по Cloudfare нужно жаловаться, что он не дождался закрытия сессии ICU.
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:30
Підкажіть, будь ласка, чи можна через Портмоне поповнити ICU з Кредит Дніпро без комісії. Ніби пам'ятаю, що з Кредит Дніпро ОВДП лише через Дію можна купити
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:34
Re: Відгуки про ICU
Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Нк сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
