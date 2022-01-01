|
|
|
ВСТ Банк (Банк Восток)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:14
A_x_7 написав:
Приветствую, а можно и мне рефку?
Так можна
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 724
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:00
lloydbanksua написав:
Сьогодні платив за інтернет через ipay - нарахували 3% акційного кешбеку
це за "домашній"інтернет чи за мобільний в додатку провайдера?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 6016
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1922 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 25 лис, 2025 14:23
ramzes4
За ссылку спасибо, поставил сегодня приложение, но регистрацию виртуальной карты завершил уже в отделении, т.к. имею только паспорт старого образца. Однако бонус после совершения платежа начислен не был, и техподдержка для решения вопроса требует номер телефона отправителя ссылки. Если само оно не решится со временем и видишь смысл в дальнейшем бодании, кинь номер в ЛС.
P.S.
Кешбек тоже дали стандартный, не акционный, (купил продукты в супермаркете за свои, в кредите отказано), но хоть обращение взялись рассматривать. Пока полон впечатлений и оптимизма.
-
A_x_7
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 24.11.25
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 16:26
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
Сьогодні платив за інтернет через ipay - нарахували 3% акційного кешбеку
це за "домашній"інтернет чи за мобільний в додатку провайдера?
Домашний интернет, провайдер ДатаГрупп.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1747
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:57
Хотя изначально при запросе кредитного лимита в приложении мне было отказано, менеджер проявил инициативу и сделал запрос через внутреннюю программу на эту тему. Я полагал, что и тут пришёл отказ, но ближе к вечеру пришло пуш-сообщение о выделении весьма достойного лимита — веский довод для оценки в 5 звёзд за обслуживание!
-
A_x_7
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 24.11.25
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 15:07
ramzes4 написав: valya написав:
Стартувала акція для нових клієнтів кб 10%. Варто вступити? Підводні камені, рефка. Подякую.
Чом би й ні. Каменів не помічено
З додаткових плюсів ще й опрацювання DCC копійка в копійку.
Рефка в особистих повідомленнях.
Вітаю шановних форумчан. Вирішив теж долучитися до акції та відкрити цю картку.
Буду вдячний за рефку та поради щодо оформлення та користування, важливі нюанси, тощо.
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1606
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 17:23
Lost написав: ramzes4 написав: valya написав:
Стартувала акція для нових клієнтів кб 10%. Варто вступити? Підводні камені, рефка. Подякую.
Чом би й ні. Каменів не помічено
З додаткових плюсів ще й опрацювання DCC копійка в копійку.
Рефка в особистих повідомленнях.
Вітаю шановних форумчан. Вирішив теж долучитися до акції та відкрити цю картку.
Буду вдячний за рефку та поради щодо оформлення та користування, важливі нюанси, тощо.
Скинув,нюансів немає
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 724
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 18:15
Lost написав: ramzes4 написав: valya написав:
Стартувала акція для нових клієнтів кб 10%. Варто вступити? Підводні камені, рефка. Подякую.
Чом би й ні. Каменів не помічено
З додаткових плюсів ще й опрацювання DCC копійка в копійку.
Рефка в особистих повідомленнях.
Вітаю шановних форумчан. Вирішив теж долучитися до акції та відкрити цю картку.
Буду вдячний за рефку та поради щодо оформлення та користування, важливі нюанси, тощо.
Это не нюанс, а скорее, уточнение, которое дала техподдержка: и 10% кешбека, и вознаграждение по реферальной программе доступны только при регистрации в приложении. Однако банк пошёл мне навстречу, включив в число участников акции «10%» и начислив награду по «Приведи друга».ramzes4
Посмотри, было ли и тебе поступление в 26.11.2025 18:18 за ссылку?
-
A_x_7
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 24.11.25
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лис, 2025 21:27
A_x_7 написав:ramzes4
Посмотри, было ли и тебе поступление в 26.11.2025 18:18 за ссылку?
Не было
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1188
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2586 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1869
|848206
|
|
|1598
|762267
|
|
|2886
|1746073
|
|