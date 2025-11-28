Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А що пан flyman взагалі знає, що таке "кондиціонер"? Мабуть, десь бачив - що раптом згадав...
Ну, про Туреччину мiг би і не згадувати - його час пройшов, треба було маячнею не займатися на пару з дома нарваними нездалами з вересня 2018 року по червень 2021 року... Круто його тоді "вкинули" ті андруси, таку бздуру всі разом несли... А гречний - в ті далекі часи - flyman не зрозумів, в яку дупу його тягнуть... Зафундували його таки...
Сьогодні залишаю свою квартиру в Анталії та повідомляю про це сусідку: класичний ІТ-ник. Але не зовсім. Мешкає в Анталії а працює на США. Займається логістикою для компанії в San Francisco. Тому працює ночами. Як мені написали щойно із San Francisco: «Але працювати на штати і не жити в штатах це найвигідніше що може бути!»
Бач як воно складається гра в доміно: один фахівець присвятив багато років свого життя на вивчення інфляції в тих 197 країнах світу, де ніколи не був і вже ніколи не буде. Свої дослідження виклав у 415 950 повідомленнях на цьому форумі. А хтось не хлопав вухами та не стрибав на місті: забезпечив собі квартиру в безпечному місці та роботу за отриманою спеціальністю.
В ці дні перебуваю в Женеві - спілкуюся з нашими українцями. Зростає кількість тих, хто хоче отримати Тимчасовий захист у Франції. Ну я би не сказав, що у Франції медом намазано, але люди їдуть та їдуть.
Із спілкування: Питання: що треба, щоби отримати Тимчасовий захист у Франції? Відповідь: Ваш паспорт з печаткою перетину українського (!) кордону. Якщо був захист в іншій країні Європи: закриття захисту в іншій країні. Або (!) докази перебування в Україні з 2022 року. Офіційна адреса проживання у на Ваше ім'я.
Питання: де можна оформити Тимчасовий захист? Відповідь: в Префекиурі того міста, де ви знайшли житло або хтось із приятелів/родичів надає житло. В префектурі можуть хотіти докази перебування від початку війни в Україні: фото під місцевими відомими місцями з датою зробленого фото, направлення до лікаря, результати обстеження, квитанції оплати комунальних, квитанції купівлі речей , тобто максимальні докази присутності в Україні з 2022 по 2025 роки.
Чисто для інформації. На тему гілки.
Примітка: Тимчасовий захист у Франції надає право працювати.
P.S. Окреме питання: отримання Тимчасового захисту тими, хто СЗЧ. Є і такі. Крім того: у Франції українець зобовʼязаний подавати щорічну Декларацію про прибутки.
rjkz написав: Не совсем так. Цены растут на все, инфляция. На недвижимость - растут, но не везде. В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются. Но рост зарплат существенно отстает от реальной инфляции.
Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється.
Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу.
Час від часу попадаються на очі відео на тему "глобальний перерозподіл богатства". Коротко, що бебібумери відходять і нащадки успадковують їх активи. Якщо в тебе батьки/діди в місті і мають нерухомість, а то в принципі, тобі рвати жили не потрібно, рано чи пізно вона сама прийде тобі в спадщину. Звісно, що це не про імігрантів з бідних країн, яким на перший внесок збирати і збирати
akurt написав:Все так і є - в тому числі для Великої Британії. Я наводив знову ж таки конкретний приклад: - наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України. - в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота. - ринкова ціна 340 000€; - його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав); - якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату? За 4 роки? за 5? - ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.
Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців: Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн. 74К * 5 = 370К.