BIGor написав: rjkz написав:

Не совсем так.

Цены растут на все, инфляция.

На недвижимость - растут, но не везде.

В целом, в лонгтерм растут в долларе, в золоте цены снижаются.

Не зовсім так, інфляція означає що відбувається перерозподіл грошей. Ріст цін на нерухомість означають що у людей грошей все більше і більше, так би мовити на нерухомість йде аукціон на підвищення. Якщо грошей стало менше у американців котрим 25-35 років, то скоріше грошей набагато більше стало у інших американців, які і кинулись скупляти житло. Так що зрада відміняється.

Так і є. І це не тільки в США, а і в Європі. Років 30-40 тому законодавчо і системно більша підтримка була у молоді, а зараз підтримка змістилася на старше покоління. І вийшло так, що це одне й те саме покоління, просто зараз йому вже 50-60+. На прикладі емігрантів в ЮК періоду 90х. Навіть багато з них змогли заволодіти декількома таунхаусами в Лондоні, не кажучи вже про місцевих. Бо співвідношення зп до цін на будинки тоді було зовсім інше, тож хто взяв до 30 років, часто вже гасив до 40 і брав ще одну іпотеку, вже для здачі в оренду. У випадку лендлорда мого однокласника, де я прожив пару днів, у нього в 58 років вже було 3 таунхауса. І кожен він розділив на кімнати і здавав окремо, дозволити собі цілий таунхаус в оренду ніхто вже не міг. Зараз реально лише в 40 років починають брати першу іпотеку, але такими темпами добре коли до пенсії повезе виплатити, не втрачаючи при цьому роботу.