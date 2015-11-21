RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Де і Як шукати роботу?
/
Не получается найти работу

Не получается найти работу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:45

kurnik641

Це чудова порада, я також помітив величезні зміни, коли почав включати показники роботи у своє резюме та включати всі ключові слова, бо більшість резюме зараз скануються штучним інтелектом.
natejackson792
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ищу работу: как распознать работодателя-афериста
Ірина_ » Пон 23 лис, 2020 09:56
0 25843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 09:56
Ірина_
Почему не берут на работу?
maksimsalko20 » Вів 01 вер, 2020 13:19
3 34401
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 10:12
Александр2145
Расскажите про работу в Польше 1, 2, 3
wild2006 » Суб 21 лис, 2015 17:54
20 79701
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 09:58
ymykhailiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5170)
28.11.2025 11:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.