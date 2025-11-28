RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
  #3059
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:34

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  akurt написав:Все так і є - в тому числі для Великої Британії.
Я наводив знову ж таки конкретний приклад:
- наша людина знайшла роботу у Великій Британії приблизно 10 років тому. Викладач університету після закінчення одного з університетів України.
- в минулому чи в позаминулому році взяв в іпотеку 3-р поверховий будинок в тому місті, де університет і робота.
- ринкова ціна 340 000€;
- його зарплатня 80 000 британських фунтів на рік (жінка працює також, але про її зарплатню не питав);
- якщо наприклад хтось з форумчан отримує в місяць 80 000 гривень, а хата коштує 340 000 гривень, то за який термін наскирдує на хату?
За 4 роки? за 5?
- ні, дурних скирдувати немає: іпотека на 20 років.

Якщо вже податки сплачені, то 5 місяців:
Якщо 6000 грн. "на життя", залишається 74000 грн.
74К * 5 = 370К.

Якщо жити на 6000 грн, нащо вже та хата
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:03

а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ?
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:08

а якщо на 24000, але тоді за 6 місяців ?

Хата за 8 кує? Це прикол? Така як на філіпінах у відео? Навіть в моїй провінції звідки я родом ціни стартують на 1 к від 35 кує.
