Додано: Сер 03 гру, 2025 13:28
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Схоже, нова адміністрація в США дещо копіює з практики України.
Наприклад, "Зимову тисячу".
Правда, не за рахунок бюджету країни.
Мільярдери Майкл та Сьюзен Делл пообіцяли виділити 6,25 мільярда доларів, щоб допомогти 25 мільйонам американських дітей відкрити щойно створені інвестиційні рахунки в рамках ініціативи президента Дональда Трампа «Інвестуй в Америку».
Пожертва Dells, про яку було оголошено 2 грудня, профінансує депозити у розмірі 250 доларів США для дітей віком до 10 років, які народилися до 1 січня 2025 року, дати, що відповідає вимогам для отримання федерального уряду внеску на новонароджених у розмірі 1000 доларів США на їхні податково пільгові рахунки Invest America, широко відомі як «рахунки Трампа».
Тут на гілці писали, що "Якби знав би, де впав би, то підстелив би соломки" - в перекладі на мову цього форуму - якби десь в 2015 році та купив би Біткоінів наприклад по 30 доларів за монету, то зараз би жив в шоколаді...
Здається це з цієї серії...
Ну і вчать дітей інвестувати, років через 10 хтось з дітей побачить, хто був розумніший або більш вдалий...