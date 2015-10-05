|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:38
барабашов написав:
Та отож
Пыво по трЫ грЫвны и это Гёссер или Будвайзер
Помню девок на бывшую обкомовскую сауну заказывал по 30грн час пацанам и себе самособой
На НГ 99 или 00 - не помню
Но реально модели стоили по 30грн/час
Короче одна бракованная дублёнка что ушла дешевле закупки за косарь или чуть меньше(больше? если НГ-99) двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!
твої фантазії кажуть все про твій рівень розвитку... єдине, що з цього має до тебе відношення - це "содомия"...
й Бандерлог, й Хотаб неявно пишуть, що в 17 років дівчата ще молоді та щирі. якщо тобі вже тоді доводилося купувати дівчат - в мене для тебе погані новини...
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 03 гру, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10803
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 03 гру, 2025 09:44
Hotab написав:
Зараз думаю, а як я без їжі обходився?
На рахунок їди теж помітив, що десь після 30 перейшов на регулярне 3х разове харчування. Бо якщо слабо снідав і без обіду то до вечері вже зявлялась вялість.
З іншого боку, затяжні обжираловки теж були в кайф. В нас по селах 3 дня весілля робили, щитай 3 дня за північ пянки- гулянки, православні славята теж. з Миколая до йордана українське рамадана.
А зара я вже і на новий рік бурчу, що порушення режиму і жрать після півночі дикарство
скупість появилась щодо здоровя і часу. А головне пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4112
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:06
Hotab написав:
Мож світ і відчувається несправедливим за те не відчуваєш своєї огранічєності
Доречі правда.
Грошей не було, але і не було відчуття нещастя без них. Навіть голод (умовний звичайно, молодий організм завжди хоче їсти, але ясна справа від вітру не падав і навіть на спорт була енергія) не парив.
Яскраво пам’ятаю як в 94-95р пішов на базар Барабашова (і так було інколи коли отримав увольняшку ти сам, з друзів/приятелів цього разу ніхто) просто позирити що по чому , по лазити по місту . А в кишені буквально жодної копійки. Проїзд безкоштовно, а більше і нічого не треба.
Зараз думаю, а як я без їжі обходився? Ну ок, поснідав в «бурсі» в їдальні, ввечері вже знов там (якщо встиг, а це не факт) , але виходить шарився без обіду.
А, ще на останні міг додому зателефонувати з переговорного на Пд вокзалі, що у мене все добре, я дуже щасливий що скоро стану пілотом 😅😅
Сравнил xyi с пальцем. Тебя кормили и одевали. Обеспечивали жильем и медициной. Конечно это не все потребности, но основные. Хз были ли у тя в учебе друзья и общение. Если да то в совокупности с жильем и питанием это почти все что нужно подростку.
Я сейчас работаю с подростком 18л который находится в Дубае. У него нет денег ни на еду ни на жилье ни на обратный билет (чат скинулся на билет туда с с целью выживания). Варианты выживания в Мск. там не канает попрошайничество и азартные игры в ОАО запрещены. Остаются только уличные продажи и случайные заработки типа уборки помещений, стрижки газонов.
Вчера на цуефа он проиграл арабам куртку в которой прилетел. Типа говоришь давай на цуефа (камень ножницы бумага, но у них эта игра называется 1-2-3) если я проигрываю, то дарю тебе куртку, если выигрываю ты её покупаешь за 20 долларов. Вместо куртки в этой схеме может быть что угодно. Главное уметь за 5 секунд вызвать у себе интерес и доверие. Азарт получить что то бесплатно подогревает прохожих к участию. Но бывают и проигрыши.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 03 гру, 2025 11:28, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31011
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:06
Shaman написав: Hotab написав:
Мож світ і відчувається несправедливим за те не відчуваєш своєї огранічєності
Доречі правда.
Грошей не було, але і не було відчуття нещастя без них. Навіть голод (умовний звичайно, молодий організм завжди хоче їсти, але ясна справа від вітру не падав і навіть на спорт була енергія) не парив.
Яскраво пам’ятаю як в 94-95р пішов на базар Барабашова (і так було інколи коли отримав увольняшку ти сам, з друзів/приятелів цього разу ніхто) просто позирити що по чому , по лазити по місту . А в кишені буквально жодної копійки. Проїзд безкоштовно, а більше і нічого не треба.
Зараз думаю, а як я без їжі обходився? Ну ок, поснідав в «бурсі» в їдальні, ввечері вже знов там (якщо встиг, а це не факт) , але виходить шарився без обіду.
А, ще на останні міг додому зателефонувати з переговорного на Пд вокзалі, що у мене все добре, я дуже щасливий що скоро стану пілотом 😅😅
а точно в 94-95рр? якщо не плутаю, барабан або ще планували, або ще будували - й основним ринком ще був Благбаз. оце вже називається вік - точне й не пам'ятаєш.
так, можливо 94-95 це ще був ЦР, а старші курси 97-98 - Барабан.
Загалом Харків залишився як в тумані. З 1998 року по суті там і не був. Посадка на ХАЗ чи в Коротичах за (або З) пораненими не в счет, міста я по суті не бачив з середини.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17267
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2545 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:22
барабашов написав:двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!
То обійшлось без дівок?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37042
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8277 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:21
Faceless написав:
барабашов написав:двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!
То обійшлось без дівок?
Там чолку і пофарбували
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17267
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2545 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:27
у вас здесь единственный интерес кого подъёпывать и хуесосить. шо вы за люди? как будто с зеками 15 лет в одной камере сидели. есть такое слово токсичность. Я когда показал долярчику форум где все себя ведут культурно, он не поверил своим глазам, что такое вообще бывает.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31011
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:46
Wirująświatła написав:
у вас здесь единственный интерес кого подъёпывать и хуесосить. шо вы за люди? как будто с зеками 15 лет в одной камере сидели. есть такое слово токсичность. Я когда показал долярчику форум где все себя ведут культурно, он не поверил своим глазам, что такое вообще бывает.
Чомусь я ніде не побачив, щоб ти це написав під постом цього бидла дніпропетровського. Ну або того ж долярека, коли у нього всі пости однобокі: смоктати за окуляри і «сини будівельника» .
І тут раптом тебе уміляє, як Долярек «на іншому форумі» стидливо натягує юбочку після оргії
Як так?? Невже віталя знову не вміє в обʼєктивність?)
Хоче безкоштовний прогноз? Як тільки Долярек розгребеться зі своїм волохатим валіком і здасть прєлєсть, зразу буде тут. А знаєш чому? Так саме для того, чого йому не вистачає «на тому форумі»: хамити, тролити, розказувати як він зробив всіх разом.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17267
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2545 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:25
Hotab написав:
Чомусь я ніде не побачив, щоб ти це написав під постом цього бидла дніпропетровського. Ну або того ж долярека, коли у нього всі пости однобокі: смоктати за окуляри і «сини будівельника» .
заметь я не вставил ничью цитату, это одинаково относится к каждому кто себя так ведёт. Долярчика я публично просил не трогать флер, за тебя тоже просил некоторых чтобы перестали разгонять сексуальную тематику.
На подростков я могу влиять, но вы все взрослые и вам мои просьбы ниже спины. Поэтому цель не ткнуть вас в какашку носом, а подумать почему это происходит.
Общение от слова общее. Если вы пришли на форум за общением, пожалуйста ищите это общее.
Троллинг это моральное дно. Ну раз другой пошутили, потролили . Надо как то дальше двигаться.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31011
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:28
Продолжение темы дубая. Даня с другом Робертом нашли локацию где все бесплатно. Если че формат выживания - юмор, поэтому он несет первое что в голову приходит. Сейчас будет с людьми знакомиться.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31011
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2529 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|12170
|
|