#<1 ... 857858859860 Додано: Сер 03 гру, 2025 09:38 барабашов написав:

Пыво по трЫ грЫвны и это Гёссер или Будвайзер

Помню девок на бывшую обкомовскую сауну заказывал по 30грн час пацанам и себе самособой

На НГ 99 или 00 - не помню

Но реально модели стоили по 30грн/час

Короче одна бракованная дублёнка что ушла дешевле закупки за косарь или чуть меньше(больше? если НГ-99) двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!

твої фантазії кажуть все про твій рівень розвитку... єдине, що з цього має до тебе відношення - це "содомия"...



й Бандерлог, й Хотаб неявно пишуть, що в 17 років дівчата ще молоді та щирі. якщо тобі вже тоді доводилося купувати дівчат - в мене для тебе погані новини... твої фантазії кажуть все про твій рівень розвитку... єдине, що з цього має до тебе відношення - це "содомия"...й Бандерлог, й Хотаб неявно пишуть, що в 17 років дівчата ще молоді та щирі. якщо тобі вже тоді доводилося купувати дівчат - в мене для тебе погані новини...

На рахунок їди теж помітив, що десь після 30 перейшов на регулярне 3х разове харчування. Бо якщо слабо снідав і без обіду то до вечері вже зявлялась вялість.

З іншого боку, затяжні обжираловки теж були в кайф. В нас по селах 3 дня весілля робили, щитай 3 дня за північ пянки- гулянки, православні славята теж. з Миколая до йордана українське рамадана.

А зара я вже і на новий рік бурчу, що порушення режиму і жрать після півночі дикарство

скупість появилась щодо здоровя і часу. А головне пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна)

Мож світ і відчувається несправедливим за те не відчуваєш своєї огранічєності







Доречі правда.

Грошей не було, але і не було відчуття нещастя без них. Навіть голод (умовний звичайно, молодий організм завжди хоче їсти, але ясна справа від вітру не падав і навіть на спорт була енергія) не парив.

Яскраво пам’ятаю як в 94-95р пішов на базар Барабашова (і так було інколи коли отримав увольняшку ти сам, з друзів/приятелів цього разу ніхто) просто позирити що по чому , по лазити по місту . А в кишені буквально жодної копійки. Проїзд безкоштовно, а більше і нічого не треба.

Зараз думаю, а як я без їжі обходився? Ну ок, поснідав в «бурсі» в їдальні, ввечері вже знов там (якщо встиг, а це не факт) , але виходить шарився без обіду.

А, ще на останні міг додому зателефонувати з переговорного на Пд вокзалі, що у мене все добре, я дуже щасливий що скоро стану пілотом 😅😅



Сравнил xyi с пальцем. Тебя кормили и одевали. Обеспечивали жильем и медициной. Конечно это не все потребности, но основные. Хз были ли у тя в учебе друзья и общение. Если да то в совокупности с жильем и питанием это почти все что нужно подростку.



Я сейчас работаю с подростком 18л который находится в Дубае. У него нет денег ни на еду ни на жилье ни на обратный билет (чат скинулся на билет туда с с целью выживания). Варианты выживания в Мск. там не канает попрошайничество и азартные игры в ОАО запрещены. Остаются только уличные продажи и случайные заработки типа уборки помещений, стрижки газонов.



Вчера на цуефа он проиграл арабам куртку в которой прилетел. Типа говоришь давай на цуефа (камень ножницы бумага, но у них эта игра называется 1-2-3) если я проигрываю, то дарю тебе куртку, если выигрываю ты её покупаешь за 20 долларов. Вместо куртки в этой схеме может быть что угодно. Главное уметь за 5 секунд вызвать у себе интерес и доверие. Азарт получить что то бесплатно подогревает прохожих к участию. Но бывают и проигрыши.

Доречі правда.

Грошей не було, але і не було відчуття нещастя без них. Навіть голод (умовний звичайно, молодий організм завжди хоче їсти, але ясна справа від вітру не падав і навіть на спорт була енергія) не парив.

Яскраво пам’ятаю як в 94-95р пішов на базар Барабашова (і так було інколи коли отримав увольняшку ти сам, з друзів/приятелів цього разу ніхто) просто позирити що по чому , по лазити по місту . А в кишені буквально жодної копійки. Проїзд безкоштовно, а більше і нічого не треба.

Зараз думаю, а як я без їжі обходився? Ну ок, поснідав в «бурсі» в їдальні, ввечері вже знов там (якщо встиг, а це не факт) , але виходить шарився без обіду.

А, ще на останні міг додому зателефонувати з переговорного на Пд вокзалі, що у мене все добре, я дуже щасливий що скоро стану пілотом 😅😅

а точно в 94-95рр? якщо не плутаю, барабан або ще планували, або ще будували - й основним ринком ще був Благбаз. оце вже називається вік - точне й не пам'ятаєш.

так, можливо 94-95 це ще був ЦР, а старші курси 97-98 - Барабан.

Загалом Харків залишився як в тумані. З 1998 року по суті там і не був. Посадка на ХАЗ чи в Коротичах за (або З) пораненими не в счет, міста я по суті не бачив з середини.

а точно в 94-95рр? якщо не плутаю, барабан або ще планували, або ще будували - й основним ринком ще був Благбаз. оце вже називається вік - точне й не пам'ятаєш. а точно в 94-95рр? якщо не плутаю, барабан або ще планували, або ще будували - й основним ринком ще був Благбаз. оце вже називається вік - точне й не пам'ятаєш. так, можливо 94-95 це ще був ЦР, а старші курси 97-98 - Барабан.

То обійшлось без дівок? То обійшлось без дівок?

Повідомлень: 31011 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 12:46 Wirująświatła написав: у вас здесь единственный интерес кого подъёпывать и хуесосить. шо вы за люди? как будто с зеками 15 лет в одной камере сидели. есть такое слово токсичность. Я когда показал долярчику форум где все себя ведут культурно, он не поверил своим глазам, что такое вообще бывает. у вас здесь единственный интерес кого подъёпывать и хуесосить. шо вы за люди? как будто с зеками 15 лет в одной камере сидели. есть такое слово токсичность. Я когда показал долярчику форум где все себя ведут культурно, он не поверил своим глазам, что такое вообще бывает.

Чомусь я ніде не побачив, щоб ти це написав під постом цього бидла дніпропетровського. Ну або того ж долярека, коли у нього всі пости однобокі: смоктати за окуляри і «сини будівельника» .

І тут раптом тебе уміляє, як Долярек «на іншому форумі» стидливо натягує юбочку після оргії

Як так?? Невже віталя знову не вміє в обʼєктивність?)



На подростков я могу влиять, но вы все взрослые и вам мои просьбы ниже спины. Поэтому цель не ткнуть вас в какашку носом, а подумать почему это происходит.





Общение от слова общее. Если вы пришли на форум за общением, пожалуйста ищите это общее.



Троллинг это моральное дно. Ну раз другой пошутили, потролили . Надо как то дальше двигаться.

