Бетон написав: Я так и не дождался от неё, чем же Польша плохая. Мямлила мямлила какую-то ахинею



Я же высказывал тебе свое мнение, чем.

Сейчас все чаще идут оскорбления, булинг детей в школах и даже избиения именно по национальному признаку.



https://informator.ua/uk/u-polshchi-zhorstoko-pobili-ukrajinskih-shkolyariv-vchitel-vidkrito-ckuvav-ditey



"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.



Я же высказывал тебе свое мнение, чем.

Сейчас все чаще идут оскорбления, булинг детей в школах и даже избиения именно по национальному признаку.

"Цей випадок став частиною ширшої картини цькування українців у Польщі. Так, у Ченстохові 44-річного українця викрали, катували молотком і ошпарювали, замкнувши у контейнері. Він урятувався лише дивом.

У Вроцлаві підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку, у Щецині польський сусід напав на родину з Херсона: жінці зламали ребро, чоловіка травмували, нападника затримали."

2587715 написав: А що, невже хтось з ю4юшників дійсно обере лікуватися у місцевого індуса, аніж чкурнути в Україну і побігати по різних білих лікарях з нормальними відгуками в приватних лікарнях за ті самі 1500-3000 долярів?

Gastarbaiter написав: Чкурнути в Україну може кожен. Не кожен зможе потім повернутися.

якщо є віза, то чому б ні? Насправді українців майже не повертають - вони цінний генофонд. Повертають переважно кольорових, бо від них один клопіт. Ви на поліцейських камерах не знайдете жодного совка, який би дістав ствола і почав гамселити в поліцаїв.

А Ви самі часто стикаєтесь з ксенофобією в Польщі? Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Про випадок у Вроцлаві - чистої води пропаганда - якщо знайдете джерело новини - то виявляється оригінал новини такий "У Вроцлаві українські підлітки заманили українця у пастку, побили, поголили та намалювали на обличчі нацистську символіку"

https://tvn24.pl/wroclaw/wroclaw-zwabil ... 9qSQvCTsPQ

BIGor написав: А Ви самі часто стикаєтесь з ксенофобією в Польщі? Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Про випадок у Вроцлаві - чистої води пропаганда - якщо знайдете джерело новини - то виявляється оригінал новини такий "

Повідомлень: 10359 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 10:55 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Таке враження що наша пропаганда спеціально очерняє Польщу. Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.



Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.



2587715 написав: Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.

Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.

Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам

2587715 написав: якщо є віза, то чому б ні?

якщо є віза, то чому б ні? якщо є віза, то чому б ні? Якщо питання тільки в візі, то чому погранці в горах на кордоні з Румунією відловлюють бажаючих "повернутися" якимось обхідними шляхами?



M-Audio написав: Якщо питання тільки в візі, то чому погранці в горах на кордоні з Румунією відловлюють бажаючих "повернутися" якимось обхідними шляхами?

І взагалі, завжди ж казали, що віза -- не гарантія в'їзду, і остаточне рішення за офіцером на кордоні. Якщо раніше це було формальне попередження, то зараз вже не складно уявити собі ситуацію, що в того офіцера є розпорядження завертати всіх, не зважаючи на візи.



Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.



2587715 написав: Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.

Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.

Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам

Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

2587715 написав: Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре

За які саме країни мова?

Як там в таксі кореєць на газу в USA, бігає?

За які саме країни мова?

BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎



Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.



Bolt написав: 200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

2587715 написав: Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше

Bolt написав: 200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку.

BIGor написав: Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку.

Bolt написав: 200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

Дурощі пишете. Наприклад в мене нема влас

