Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3068306930703071 Додано: Суб 06 гру, 2025 11:46 2587715 написав: BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше

Зрозуміло, значить я кріпак. Зрозуміло, значить я кріпак. BIGor

Повідомлень: 10359 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 11:54 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎 200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку. Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку.

А звідки ти взявся у Львові, приїхав працювать за 200 баксів?

UPD: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ZjRNT.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... d_distance А звідки ти взявся у Львові, приїхав працювать за 200 баксів?UPD: Востаннє редагувалось Water в Суб 06 гру, 2025 12:02, всього редагувалось 2 разів. Water Повідомлень: 3594 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 12:00 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак?

200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎 200 дол в Україні, при наявності власного житла, відчуваються приблизно так, як 1250 дол в Кракові при необхідності оренди. 😎

Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку. Дурощі пишете. Наприклад в мене нема власного житла ні там ні там, якщо взяти Львів як аналог Кракова - то що можна орендувати і як купити продукти за 200 дол у Львові? Це навіть флайман не зможе прожити у Львові без власного житла на мінімалку.

В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони. Вже якось зиму можна пересидіти. Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати. В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони. Вже якось зиму можна пересидіти. Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати. Bolt Повідомлень: 3762 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 12:21 Water написав: UPD: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... ZjRNT.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... d_distance UPD:

оренда кімнати після вмершої бабки у Львові за 3500 грн. - це вершина успіху помоєму оренда кімнати після вмершої бабки у Львові за 3500 грн. - це вершина успіху помоєму BIGor

Повідомлень: 10359 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 12:26 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони. В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.

В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.



Bolt написав: Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати. Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.

Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл ( https://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/ ), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде менше 25% всього доходу. В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл (), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде менше 25% всього доходу. BIGor

Повідомлень: 10359 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1896 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 12:32 BIGor написав: Bolt написав: В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони. В нас в селі картоплю можна по 7, 50 купити. Тобто на 200 баксів більше тони.

В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.



Bolt написав: Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати. Я знаю, що білоруські ІТівці які в нас жили перед війною і втікли до Кракова, там на голові в яких ось друзів жили бо дорого було орендувати.

Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл ( https://krakow.stat.gov.pl/zakladka2/ ), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде 25% всього доходу. В Бідронці на цьому тижні картопля по 0,99 зл. На мінімалку в 1250 дол. поляк може купити 4,6 тони картоплі. Я вже мовчу про ціни в селі чи в гуртівні.Щось брешуть вони або невдахи, по Кракову цифри такі, середня ЗП 11 тис. зл (), на руки хай буде 7500 зл. Оренда середньої 1 к - 3000 зл. Виходить тільки з середньої ЗП можна орендувати 1к квартиру, ще половина лишится. У випадку коли орендує сім'я ситуація ще краще, на оренду у них вийде 25% всього доходу.

Податки, зуси заплатить і вже не 1250 дол.Я якщо ще хата в оренді, то взагалі дупа. Податки, зуси заплатить і вже не 1250 дол.Я якщо ще хата в оренді, то взагалі дупа. Bolt Повідомлень: 3762 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 12:56 BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав: Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Ну наприклад в Україні мінімалка 200 доларів США, в Польщі 1250 дол. США. То хто кріпаки? Я теж кріпак? Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше Це як на стакан дивитися - чи він наполовину повний, чи порожній. За 1250 доларів в Польщі ти зможеш найняти 1 кріпака, а в Україні 6. Якщо ти кріпак, то так - кріпаку краще в Польщі, а якщо ти пан, то в Україні кріпаків в 6 разів більше

Зрозуміло, значить я кріпак. Зрозуміло, значить я кріпак.

Зате в вас чиста совість - ви нікого не надурювали, не купляли за копійки чужу працю, щоб потім продати х10, не здавали в оренду кріпакам те що вам дісталося від держави задарма - можете пишатися з того Зате в вас чиста совість - ви нікого не надурювали, не купляли за копійки чужу працю, щоб потім продати х10, не здавали в оренду кріпакам те що вам дісталося від держави задарма - можете пишатися з того 2587715

Повідомлень: 284 З нами з: 25.12.23 Подякував: 9 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3068306930703071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: 2587715 і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор