#<1 ... 3071307230733074 Додано: Суб 06 гру, 2025 22:05 Water Николаев-Одесса, 116км, 68 баксов, 0,59 центов за 1 км

Тому вираз товаріСЧа подача 3 ойро та 1.75 за 1 км трішки невірний.

Учасники форуму можуть зацінити: фахівець запитав у ШІ, у яку суму обійдеться подорож із шампанським з гикан"єм та криками - на таксі (!!!) - з міста Ліон до міста Діжон (відстань приблизно в 200 км (ДВІСТІ, Карл!) на таксі (на таксі: Карл!). Це приблизно як від Львова до Яремче.



P.S. Бажання виправити тарифи в інших державах на послуги - класна річ!

Факел в руки - і вперед!

До речі - електричкою - 41 євро. Можна так и сказати таксисту: "Що ж ти, сволото, грабуєш робітничий клас! Як можна брати більше 100 євро там, де електричкою всього 41 євро! Бога не боїшся?"



P.P.S. Для мене певним відкриттям була доступність автомобільних перевезень за допомогою пропозицій на BlaBlaCar Frаnce. Неочікувані тарифи: наприклад, за вказаним напрямом Ліон- Діжон (близько 200 км) на неділю 7 грудня по 12-14 євро з людини - десятки пропозицій.

Тому вираз товаріСЧа подача 3 ойро та 1.75 за 1 км трішки невірний.

Живе у Штучному інтелекті та викладає цікавинки тут на Фінансовому форумі України.

Тиж свого часу відмовився спорить, чи грошей немає.

Я дивлюсь у додатку Uber.



До речі - електричкою - 41 євро.

TER за 1:55 години 31.60

TGV за 1:26- 41. Це не зовсім електричка.

Для українців халяву відмінили.

Ще є Bla-bla car та bus.

То розумна штука: дійсно є такий сервіс BlaBlaBus.

Реально смішні тарифи.

Наприклад, я планував їхати з Женеви на Тулузу в кінці листопада, то квіток в один бік - BlaBlaBus - 10+ годин в дорозі - куштував десь 26 євро.

Я - правда - подумав що я звільняюся від справ в Женеві о 14:00 та чекати відправлення автобуса о 21:00, щоби прибути в Тулузу о 7:30 ранку - то дурня - та не робив тієї дурні.

Купив квиток на рейс EasyJet (ціни від 26 євро в один бік) на 16:30. В 17:50 був в Тулузі.

З шампанстким, гикань"єм та криками - в таксі (!).

Теоретики - дуже корисна річ.

