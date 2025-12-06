Water Николаев-Одесса, 116км, 68 баксов, 0,59 центов за 1 км
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:11
Знаний фахівець той Water: круто!
Учасники форуму можуть зацінити: фахівець запитав у ШІ, у яку суму обійдеться подорож із шампанським з гикан"єм та криками - на таксі (!!!) - з міста Ліон до міста Діжон (відстань приблизно в 200 км (ДВІСТІ, Карл!) на таксі (на таксі: Карл!). Це приблизно як від Львова до Яремче.
P.S. Бажання виправити тарифи в інших державах на послуги - класна річ!
Факел в руки - і вперед!
До речі - електричкою - 41 євро. Можна так и сказати таксисту: "Що ж ти, сволото, грабуєш робітничий клас! Як можна брати більше 100 євро там, де електричкою всього 41 євро! Бога не боїшся?"
P.P.S. Для мене певним відкриттям була доступність автомобільних перевезень за допомогою пропозицій на BlaBlaCar Frаnce. Неочікувані тарифи: наприклад, за вказаним напрямом Ліон- Діжон (близько 200 км) на неділю 7 грудня по 12-14 євро з людини - десятки пропозицій.
Сам користувався тим сервісом - взагалі цирк - відстань в 100 км - проїхали з водієм 100 км за 6 (шість, Карл!) євро. Те саме електричкою - стала ціна - 13 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 гру, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:45
Тиж свого часу відмовився спорить, чи грошей немає.
Я дивлюсь у додатку Uber.
TER за 1:55 години 31.60
TGV за 1:26- 41. Це не зовсім електричка.
Для українців халяву відмінили.
Ще є Bla-bla car та bus.
Штучний інтелект Water.
Востаннє редагувалось Water в Суб 06 гру, 2025 23:53, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:48
Пишіть і далі: люди повинні отримувати віртуальну інформацію від ШІ.
То розумна штука: дійсно є такий сервіс BlaBlaBus.
Реально смішні тарифи.
Наприклад, я планував їхати з Женеви на Тулузу в кінці листопада, то квіток в один бік - BlaBlaBus - 10+ годин в дорозі - куштував десь 26 євро.
Я - правда - подумав що я звільняюся від справ в Женеві о 14:00 та чекати відправлення автобуса о 21:00, щоби прибути в Тулузу о 7:30 ранку - то дурня - та не робив тієї дурні.
Купив квиток на рейс EasyJet (ціни від 26 євро в один бік) на 16:30. В 17:50 був в Тулузі.
Але те, що вивчає пан Water , є дуже корисним.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 гру, 2025 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:54
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:59
Куди мені у порівнянні з фахівцем з перевезень за маршрутом Ліон-Діжон.
З шампанським, гикань"єм та криками - в таксі (!).
Теоретики - дуже корисна річ.
Іноді можна зустріти корисні дописи/порадами перед пісуарами в АЗС.
Додано: Суб 06 гру, 2025 23:06
Додано: Суб 06 гру, 2025 23:11
Додано: Суб 06 гру, 2025 23:13
Ну хоч я вам очі розкрию на реальне життя. Не весь же час жити в ШІ...
І не тільки перед пісуаром на АЗС.
EasyJet
Geneve - Toulouse
17 December
25,95 CHF.
Можете перевірити. Ніяких "акцій". Регулярні авіалінії.
Без ШІ.
P.S. Цікаво: що саме спонукає людину весь час розміщувати брехливу, притягнуту/ті за вуху інформацію/думки/домисли на Фінансовому форумі України?
Додано: Суб 06 гру, 2025 23:28
А я сам дивуюсь для чого ти брешеш.
По-перше, 17 грудня це квиток не сьогодні на сьогодні, як ти вказав у кінці листопада ти подивився ціну і полетів.
По-друге, рейс о 6:40, ти писав за рейс о 16:40.
По-третє, ціну ти привів у швейцарських франках, а спершу ти писав за ойро.
По-четверте, покажи квиток на кінець листопада, куплений день в день на літак, там є ціна.
