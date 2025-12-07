Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3074307530763077 Додано: Нед 07 гру, 2025 19:08 Vadim_ написав: п.с а ноутновій мне нужен , может Асус или кто то подарят п.с а ноутновій мне нужен , может Асус или кто то подарят

У тебеж Коре, а не Інтел, який Асус?

Протри клавішу Джавеліном, не дякуй за підказку.

Vadim_ написав: [буду бренд рекламировать [буду бренд рекламировать

Вірно підмітили важливі деталі.

1. Він розказував ким та як працює в попередніх відео. Звісно, не керівником Microsoft. Все руками.

2. Дуже вірно ви підмітили, що він на сьогодні має невизначений стан: так званий «репароль» ще не отримав. Це щоби жити безпроблемно наступні 2 (два) роки. Гадаю, це головна на сьогодні проблема.



Погодьтеся, це не вмираючий дідусь з відео пана flyman.



З приводу відвідування "Мексиканського ресторану" - я його підтримую.

Справа в тому, що "американський ресторан" практично НЕ ІСНУЄ.

Якщо існує, то або вам подадуть яєшню із шматочком хліба та сухариком, або стейк, який не жується.

Американсьткі стейки треба готувати самому із бокалом червоного Зінфандель.

Тобто тим гостей він ніяк не міг здивувати.

А мексиканська кухні доволі цікава.

Я також би поставив в той же ряд цікавих - китайську, південноамериканську, індійську.

Для мене немає нічо.о кращо.о ніж китайська кухня с особенностямі України, блюда которіе при.отовила дружина, особенно борщ, почьти как бабушка в детстве времен дара.ово... Для мене немає нічо.о кращо.о ніж китайська кухня с особенностямі України, блюда которіе при.отовила дружина, особенно борщ, почьти как бабушка в детстве времен дара.ово... Vadim_

У тебеж Коре, а не Інтел, який Асус?

Протри клавішу Джавеліном, не дякуй за підказку.

Vadim_ написав: [буду бренд рекламировать [буду бренд рекламировать

коре маленький то на компе.... РІМ 2000 , ті лучше задонать а то раз.оворов безполезніх мно.о ни а чом коре маленький то на компе.... РІМ 2000 , ті лучше задонать а то раз.оворов безполезніх мно.о ни а чом Vadim_

У тебеж Коре, а не Інтел, який Асус?

Протри клавішу Джавеліном, не дякуй за підказку.

Vadim_ написав: [буду бренд рекламировать [буду бренд рекламировать

Ты когда без очепяток напишешь хоть одно предложение- я пойму что ты хочешь.

Задонатить кому, тебе москалю? Что ты вообще пишешь?

Простите за нескромный вопрос, сколько Вы заплатили за стейк, который не девался и какой он был толщины?

Я такі речі вмію та люблю готувати.

Саме його ми і замовили в компанії в ресторані в San Francisco.

Як водиться, офіціант запитав про рівень прожарки (Medium). Почали чекати.

Що я вам скажу: перше діло, яке я роблю з приятелями - це приготування класичного яловичого стейку.

Ми робимо так:

- купити в супермаркеті яловичину, зазвичай затягує кожен шматок десь на 1 фунт або більше; товщина шматка приблизно 2 см. Плюс-мінус.

- ціна буває різна: від 10 до 30 $ за фунт - дивлячись, де купувати та яку саме яловичину (дорожчою є «зістарена», витримана);

- готуємо стейк до запікання, змащуючи оливковою олією з двох боків та натираючи спеціями;

- все це разом з пляшкою Zinfandel та бокалами піднімаємо на дах будинка, де зазвичай в США облаштований газовий гриль.

- зажигажємо гриль, відкорковуємо вино.

- коли температура досягла 200 градусів: викладаємо яловичину та розливаємо вино.

- обовʼязково перевертаємо кожні 2 хвилини. Так 4 рази. Гриль завжди закривається зверху, є термометр.

- весь процес іде паралельно з дегустацією Zinfandel та розмовами; час в 2 хвилини виставляємо на iPhone;

- знімаємо стейки та спускаємося в житлове приміщення, де смакування та дегустація продовжується.

Це для мене стандарт.



Той раз в ресторації не повезло жінці: стейк не можна було їсти, твердий та не жувався. Ну інші якось та їли. Ну ось так «повезло».

Попросили додатково його підсмажити - підсмажили та принесли - однаково був такий же: жінка не змогла його їсти.



Ми були реально ображені. В чек нам не включили 1 стейк.

Ось так сталося. Було дуже неприємно.

Яка ціна була в той раз - я не памʼятаю.

..........

Это была ошибка. Стейк изначально был пережарен. Чем дольше говядина жарится, тем жёстче становится. Мидиум - это уже пережаренный.

Также рискну предположить, что жена заказала себе меньшую порцию, из-за чего стейк получился тоньше, чем нужно, из-за чего и был пережарен.

......

