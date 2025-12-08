Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Hotab написав: rjkz

У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.





Подобається в ньому все, крім одного:

Бризки жиру з боків і запах .



Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.



А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд. Подобається в ньому все, крім одного:Бризки жиру з боків і запах .Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.



Он у меня наклонный, в основном все стекает в лоток, немного на кантер подбрызгивает, но потом вытираю. В США электроплиты - редкость, поэтому вообще ставить приходится не под вытяжку, но открываю окно на кухне, выветривается.

Шопаделать.

Вообще в США как-то появилось пофигительское отношение к материальному.

В Киеве так дрожал над своей немецкой стеклокерамикой (приходил в гости как-то повар из одного известного (в то время, не знаю или сейчас) ресторана, сказал, что это можно назвать полупрофессиональной плитой). А сейчас пофиг на все неодущевленное.

Ну забрызгается, ну провоняется.

Он у меня наклонный, в основном все стекает в лоток, немного на кантер подбрызгивает, но потом вытираю. В США электроплиты - редкость, поэтому вообще ставить приходится не под вытяжку, но открываю окно на кухне, выветривается.Шопаделать.Вообще в США как-то появилось пофигительское отношение к материальному.В Киеве так дрожал над своей немецкой стеклокерамикой (приходил в гости как-то повар из одного известного (в то время, не знаю или сейчас) ресторана, сказал, что это можно назвать полупрофессиональной плитой). А сейчас пофиг на все неодущевленное.Ну забрызгается, ну провоняется.Все проходящее.

В Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.



Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.



Собственно потому СССР и распался - у всех было свое жилье и потому никому не было нужды пахать на 3 работах. В Штатах выплаченное жилье есть лишь у каждого 4-го. Потому остальные трое должны вкалывать за моргидж как не в себя. Что в целом полезно для экономики, но вредно для здоровья.



