Додано: Пон 08 гру, 2025 13:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 08 гру, 2025 13:58
Дивлячись в якому селі і яка хата. За деякі і по 500 дол. на місяць платити доведеться щоб зняти. По-різному буває
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Так, дурні - гляньте хоча б на ремонти які на ОЛХ наші люди роблять. Там мозок поруч навіть не ночував
Так, непотрібні. Кому дурні потрібні? Совок наплодив прірву дурнів своєю уравніловкою
та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:19
Іпотека в перший рік - це так обовязково? І чи витрата грошей - якщо це еквіті і так. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. І іміграційний адвокат - це обовязково? Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі є такі "помогатори" з консультацій і подачі - коштують вони недорого, часто сама фірма легалізує.
Додано: Пон 08 гру, 2025 14:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Ми ж про дурних говоримо. Розумним і в Україні добре, навіть попри війну - в них тут купа землі/нерухомості і кріпаків.
Який транспорт? Хіба що автобуси в яких негри білих дівок ріжуть ледь не щодня
Ну якщо не хочеш щоб виперли
Якщо це не 15-річний корч в якого коробка полетить через 1000км
Польша це не країна для еміграції - її навіть Лукашенко в одно жало завоює
