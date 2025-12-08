Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3075307630773078 Додано: Пон 08 гру, 2025 13:55 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Я помню, как лет 13-15 назад в умирающих шахтерских городках продавались квартиры по 2000 дол. Я помню, как лет 13-15 назад в умирающих шахтерских городках продавались квартиры по 2000 дол. А почем сейчас дома в восточных районах Детройта? А почем сейчас дома в восточных районах Детройта? 2587715

Додано: Пон 08 гру, 2025 13:58 Hotab написав: 2587715



Имеется ввиду, что даже у этих понаехов в их сёлах было свое жилье или паи, которые они могли сдать, продать, доложить и купить.







Маячня. Спитайте у спеціаліста по сараям і собачим будкам в селах Флаймана. Там хати по 500 дол. Який це стартовий капітал для купівлі житла хоча б в обл. центрі, не кажучи в Києві. Ніякий не капітал Маячня. Спитайте у спеціаліста по сараям і собачим будкам в селах Флаймана. Там хати по 500 дол. Який це стартовий капітал для купівлі житла хоча б в обл. центрі, не кажучи в Києві. Ніякий не капітал

Дивлячись в якому селі і яка хата. За деякі і по 500 дол. на місяць платити доведеться щоб зняти. По-різному буває

Додано: Пон 08 гру, 2025 14:04 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Чого ж тоді йде свал населення з 1991 року, якщо все так шоколадно? Дурні? Чого ж тоді йде свал населення з 1991 року, якщо все так шоколадно? Дурні? Так, дурні - гляньте хоча б на ремонти які на ОЛХ наші люди роблять. Там мозок поруч навіть не ночував BIGor написав: Може такі непотрібні найкращій країні? Може такі непотрібні найкращій країні? Так, непотрібні. Кому дурні потрібні? Совок наплодив прірву дурнів своєю уравніловкою BIGor написав: І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат

Додано: Пон 08 гру, 2025 14:19 2587715 написав: BIGor написав: І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує? та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат

Іпотека в перший рік - це так обовязково? І чи витрата грошей - якщо це еквіті і так. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. І іміграційний адвокат - це обовязково? Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі є такі "помогатори" з консультацій і подачі - коштують вони недорого, часто сама фірма легалізує. BIGor

Додано: Пон 08 гру, 2025 14:35 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Іпотека в перший рік - це так обовязково? Іпотека в перший рік - це так обовязково? Ми ж про дурних говоримо. Розумним і в Україні добре, навіть попри війну - в них тут купа землі/нерухомості і кріпаків. BIGor написав: Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Який транспорт? Хіба що автобуси в яких негри білих дівок ріжуть ледь не щодня BIGor написав: І іміграційний адвокат - це обовязково? І іміграційний адвокат - це обовязково? Ну якщо не хочеш щоб виперли BIGor написав: Навіть якщо так - власне авто - це також власність. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. Якщо це не 15-річний корч в якого коробка полетить через 1000км BIGor написав: Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі Польша це не країна для еміграції - її навіть Лукашенко в одно жало завоює

