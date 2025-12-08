|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 гру, 2025 23:03
Ну тепер зрозуміло: це із серії рекордів, які не мають ніякого практичного сенсу і значення.
На тему що чого і де варто: сьогодні оголошено, що одна із турецьких авіакомпаній, яка має статус "бюджетної", і яка виконує рейси ледве не у всі країни світу (Pegasus), раптом викупила дві (ДВІ) іноземні авіакомпанії: це "Чеські авіалінії" і "Smartwings".
Pegasus Airlines is Certified as a 3-Star Low-Cost Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. 127 Aircraft (+ 2 On Order/Planned).
Оце - епохальна подія, ну майже епохальна...
"Pegasus Airlines to acquire Czech Airlines and Smartwings in €154 million deal"
Не послухали турки вашу пораду вкладатися у повітря типу біткоїна...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11604
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4088 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Пон 08 гру, 2025 23:26
akurt написав:
Ну тепер зрозуміло: це із серії рекордів, які не мають ніякого практичного сенсу і значення.
На тему що чого і де варто: сьогодні оголошено, що одна із турецьких авіакомпаній, яка має статус "бюджетної", і яка виконує рейси ледве не у всі країни світу (Pegasus
), раптом викупила дві (ДВІ) іноземні авіакомпанії: це "Чеські авіалінії"
і "Smartwings
".Pegasus Airlines is Certified as a 3-Star Low-Cost Airline for the quality of its airport and onboard product and staff service.
127 Aircraft (+ 2 On Order/Planned).
Оце - епохальна подія, ну майже епохальна...
"Pegasus Airlines to acquire Czech Airlines and Smartwings in €154 million deal"
Не послухали турки вашу пораду вкладатися у повітря типу біткоїна...
154млн - это половина стоимости 1-го боинга
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 304
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 гру, 2025 23:40
Ну мабуть вам невідомо, що значна кількість літаків авіакомпаній є у лізингу.
Тобто реально літаки не купують. Беруть в лізинг.
Там є багато сенсу: наприклад, викупати дорогий літак немає сенсу. Сенс є взяти його в лізинг, використовувати не більше 5-ти років, а потім повернути власнику для передачі в лізинг куди-небудь далі - в Африку чи в Індію...
Інша процедура вдало використовувалася свого часу в авіакомпаніях "Дніпроавіа" та "АероСвіт": всі літаки НЕ БУЛИ власністю авіакомпаній, вони всі були в лізингу. Тому коли хотіли щось конфіскувати власника авіакомпаній, то конфісковувати - крім боргів перед аеропортами за обслуговування - було нічого. Епохальне рішення! ("Кому я заборгував - я все пробачаю!")
У тієї ж авіакомпанії Пегасус один з найновших парків літаків Airbus A-321 - частина з них отримана взагалі не далі 3-х місяців тому...
Ось вам і 98 копійок...
Приклад епохальної подій:
Міжнародний технологічний гігант IBM купує платформу потокової передачі даних Confluent в рамках угоди на суму 11 мільярдів доларів для розширення своїх можливостей штучного інтелекту. Згідно з угодою, IBM заплатить 31 долар за акцію Confluent, що становить майже 34-відсоткову премію до ціни закриття компанії в п'ятницю.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11604
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4088 раз.
- Подякували: 1520 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Вів 09 гру, 2025 00:16
akurt написав:
Ну мабуть вам невідомо, що значна кількість літаків авіакомпаній є у лізингу.
Тобто реально літаки не купують. Беруть в лізинг.
Там є багато сенсу: наприклад, викупати дорогий літак немає сенсу. Сенс є взяти його в лізинг, використовувати не більше 5-ти років, а потім повернути власнику для передачі в лізинг куди-небудь далі - в Африку чи в Індію...
Інша процедура вдало використовувалася свого часу в авіакомпаніях "Дніпроавіа" та "АероСвіт": всі літаки НЕ БУЛИ власністю авіакомпаній, вони всі були в лізингу. Тому коли хотіли щось конфіскувати власника авіакомпаній, то конфісковувати - крім боргів перед аеропортами за обслуговування - було нічого. Епохальне рішення! ("Кому я заборгував - я все пробачаю!
")
У тієї ж авіакомпанії Пегасус
один з найновших парків літаків Airbus A-321
- частина з них отримана взагалі не далі 3-х місяців тому...
Ось вам і 98 копійок...Приклад епохальної подій:
Міжнародний технологічний гігант IBM
купує платформу потокової передачі даних Confluent
в рамках угоди на суму 11 мільярдів доларів
для розширення своїх можливостей штучного інтелекту. Згідно з угодою, IBM
заплатить 31 долар за акцію Confluent
, що становить майже 34-відсоткову премію до ціни закриття компанії в п'ятницю.
Це ніяк не змінює того, що Туреччина то щітті кантрі
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 304
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 гру, 2025 01:52
Gastarbaiter написав: 2587715 написав:
Подкину еще говна на вентилятор
В Киеве мужская стрижка 13-15 долларов, в Нью-йорке 30-35.
Почему-то принято думать, что раз американец, то значит богатый, но по факту большинство киевлян богаче чем большинство жителей Нью-Йорка - просто потому что у 90% киевлян есть свое жилье, а у 90% нью-йоркцев его нет и никогда не будет.
Я ХЗ как там сейчас, но когда я жил и работал в Киеве в середине 2000-х и после 2014 года, то среди коллег, наверное, только процентов 20 были выросшие в Киеве. Остальные все откуда-то понаехали. Так что не надо тут про 90% с наследственными квартирами от бабушек.
Еси 90% киевлян живут в собственном жилье, то куда покупают стояками те десятки тысяч лендлордов (до большой войны).
Владивостокчанин гонит нипадецки.
Стрижка в НЙ действительно стоит примерно этих денег.
+/-.
И это мужская стрижка.
Жена по очень хорошему знакомству стрижется уже несколько лет за 90 долларов.
Так это примерно 140-160 долларов.
И "вишенка на торт" - стрижка в НЙ оддна из самых дешевых в стране.
Ввиду высокой конкуренции.
Например, моя знакомая в Вашингтон стейт смогла найти самую дешевую женскую стрижку за ...320 долларов.
Не знаю как для женщин, но я уже писал неоднократно,мои расходы на стрижку меня и моих 2-х пацанов обошлись единоразово еще в Киеве покупкой машинки Панасоник за 30 долларов. И это имеет теперь апупительную доходность.
Насчет жилья в Нй, то его недоступность преувеличена.
Недоступно жилье в пуповых локациях Манхеттена, некоторых районов Бруклина и Квинса, в Бронксе (за исключением крохотного Ривердейла) не стоит покупать ни за какие деньги, а вот в СТейтен Айленде квартиры вполне доступны, да и дома порой дешевле можно купить чем в Берген каунти НДж.
Дорого купить относительный новострой. Их очень мало, 90% - старый фонд.
Но зато этот фонд - бери не хочу.
И цены вполне сопоставимые с киескими.
Я уже миллион раз писал, что 1 бдрм (наша 2к)- от 250 куе в нормальном районе южного Бруклина, за 180-190 можно взять студию (полноценная украинская 1к).
И это в локациях где не будет "афроамериканец с ножом лезть через окно".
Вот то, что строительное качество этих зданий - "обняться и заплакать", спорить не буду.
Кстати, где-то с год назад выскочил вариант - студия (примерно 60 м2), комната метров 20-22, кухня метров 6-7 (ит ин) с окном (в нйских квартирах не всегда есть окно на кухне), небольшая прихожая, как обычно объединенный санузел.
Район Грейвсенд, на Оушен Парквей . Окна выходят на бэкярд (там ничего интересного - просто пустырь). Первый этаж. Под ремонт. 149 куе. ЕЕ реально сдать примерно за 1500-1700.
Мы не решились купить. Да, очень заманчиво, но под аренду в НЙ брать - для камикадзев. В общем-то за это время на стокмаркете без геммора в %% нормально получилось, так что нечего сожалеть. Но купить вполне реально. И без мортгиджа.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18099
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8813 раз.
- Подякували: 5547 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Вів 09 гру, 2025 02:25
BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав:
І ще питання, як можна в перший рік еміграції провтикати близько 100 кує?
та легко - даунпеймент, автівка, іміграційний адвокат
Іпотека в перший рік - це так обовязково? І чи витрата грошей - якщо це еквіті і так. Те саме авто - чи це якась нереальна необхідність? Проїзний на місяць коштує 20 Євро на всі види транспорту. Навіть якщо так - власне авто - це також власність. І іміграційний адвокат - це обовязково? Навіть якщо треба, наприклад тут в Польщі є такі "помогатори" з консультацій і подачі - коштують вони недорого, часто сама фірма легалізує.
Для НЙ, да и вообще для США, покупать жилье в первый год - дикая дичь.
Не понятно как все сложится, может придется переезжать.
Нафига покупать?
Да и какой в пень даунпеймент в ПЕРВЫЙ год????
Банк не даст мортгидж чуваку, который только приехал.
минимум надо иметь декларацию за 2 года.
Машина? Ну, много раз писал, в НЙ это лишнее.
Помню, только устроился на работу, мой предшественник жаловался, что ему поставили условие, когда брали на эту позицию, что нужна машина.
Ну он и купил. За 9 куе Гранд Чероки. Жаловался, что ездить почти не ездит, а как для нового водителя в НЙ, ему в 500 долларов в месяц только страховка обходится. Все пытался мне ее впарить.
Другой знакомый долго держался, но где-то с год назад купил машину.
Вчера разговаривали "Купить машину - не вопрос, вопрос потом платить страховку, паркинг, штрафы и находить время заниматься ей".
Так что что с точки зрения денег, что с точки зрения времени (а оно буквально дороже денег в НЙ), машина - не выгодное приобретение.
Адвокат? Ну, зависит от того, по какому пути ты попал в США.
Если выиграл гринку - адвокат не нужен, она придет по почте примерно в течении месяца после приезда, если подался на ПУ - крайне необходим.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18099
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8813 раз.
- Подякували: 5547 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Вів 09 гру, 2025 02:47
Поржал я с этой песни про эксплуатацию трудового народа.
Ну, ок, нйские работяги будут "колоться, плакать, но продолжать жрать кактус".
Есть знакомая семья из Закарпатья.
Кто не в курсе, нищета в закарпатских селах, если ты не на потоках и не зарабитчанин, - запредельная.
Да, так вот, есть девочка, родившаяся уже в США, ей сейчас лет 5-6.
У нее есть родители, мама работает бухгалтером в "американской" американской фирме. На 70 куе в год. Это примерно 35 долларов в час. Но это не просто далось. Для того, чтобы попасть в "американскую" фирму, надо было с год поработать на "русской" за 20 долларов в час. Но сейчас все уже нормально.
ЕЕ муж работает сантехником без лицензии на 40 долларов в час (фулл тайм) плюс халтуры. У семьи есть общая машина (ауди а4) и у папы рабочий Спринтер.
Примерно 4 года назад семья купила в мортгидж 2 бдрм (3к по украиснки) апартмент в неплохой локации южного Бруклина, кооператив. В США папа с мамой приехали 9-10 лет назад.
Но и это еще не все.
У этой девочки есть еще и бабушка с дедущкой, которые приехали в НЙ примерно с 20 лет назад и того самого села в том самом Закарпатье.
И дедушка работал тоже сантехником.
И у дедушки большой СЮВИ (не помню марку), и у них 2 бдрм кондо, который они уже выплатили.
В общем, льют горькие слезы как их нещадно эксплуатируют нйские паны и скучают за закарпатскими.
И таких историй могу привести десятки людей с которыми знаком.
Но наш таксист не поверит, ибо ему из Владивостока через рашателевизор виднее.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18099
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8813 раз.
- Подякували: 5547 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|