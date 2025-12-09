|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:50
2587715 написав: slonomag написав:
Я в Аликанте. Это Испания )
То есть вы в Аликанте рывок свой делали?)) А почему не на Мальте? Вот там бы для вас трамплин был - такие просторы)
Ну я так-то в ИТ уже 15 лет, у меня и в Украине все норм было. За Мальту хз, так получилось что попали в Испанию, тут и остались.
В моем случае нельзя сказать что рывок случился в Испании, хотя после переезда все равно дела раза в 2 лучше пошли, так как у клиентов поболее доверия к сотруднику в Европе, чем к сотруднику в Украине, тем более в контексте мобилизации. Как минимум разницу в налогах мне сразу покрыли, так что хоть после 5% в Украине, хоть после 30% в Испании по итогу остаток на руках был тот же. Ну и потом еще накинули, но то уже такое, я думаю и в Украине накидывали бы по чуть-чуть в рамках ежегодной индексации.
slonomag
Повідомлень: 748
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
-
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:54
2587715 написав:
Почему вы рассказываете только об удачных кейсах? Рассказывайте о неудачных - ведь их значительно больше.
Написал же прям в предыдущем сообщении что на 3 успешных кейса приходится 10 не успешных. Не так чтобы люди голодали, но живут в аренде и скорей всего так же и будут жить еще лет 20.
Так что в среднем пропорция сходится 2-3 успешных против 10 не успешных. Но Вы то утверждаете что успешных 0, совсем 0, даже -1. Что не совсем корректно.
slonomag
Повідомлень: 748
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:58
slonomag написав:
Ну я так-то в ИТ уже 15 лет, у меня и в Украине все норм было. За Мальту хз, так получилось что попали в Испанию, тут и остались.
В моем случае нельзя сказать что рывок случился в Испании, хотя после переезда все равно дела раза в 2 лучше пошли, так как у клиентов поболее доверия к сотруднику в Европе, чем к сотруднику в Украине, тем более в контексте мобилизации. Как минимум разницу в налогах мне сразу покрыли, так что хоть после 5% в Украине, хоть после 30% в Испании по итогу остаток на руках был тот же. Ну и потом еще накинули, но то уже такое, я думаю и в Украине накидывали бы по чуть-чуть в рамках ежегодной индексации.
Так вы наймит? Иначе откуда заказчикам знать какие у вас налоги и платите ли вы их или нет?
Никогда не слышал чтоб за испанскую регистрацию больше платили - за британскую еще б поверил, но континентальная Европа это такая голытьба, что серьезные бизнесы там уже лет 70 никто не регистрирует
Востаннє редагувалось 2587715
в Вів 09 гру, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.
2587715
Повідомлень: 316
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:06
2587715 написав: slonomag написав:
Ну я так-то в ИТ уже 15 лет, у меня и в Украине все норм было. За Мальту хз, так получилось что попали в Испанию, тут и остались.
В моем случае нельзя сказать что рывок случился в Испании, хотя после переезда все равно дела раза в 2 лучше пошли, так как у клиентов поболее доверия к сотруднику в Европе, чем к сотруднику в Украине, тем более в контексте мобилизации. Как минимум разницу в налогах мне сразу покрыли, так что хоть после 5% в Украине, хоть после 30% в Испании по итогу остаток на руках был тот же. Ну и потом еще накинули, но то уже такое, я думаю и в Украине накидывали бы по чуть-чуть в рамках ежегодной индексации.
Так вы наймит? Иначе откуда заказчикам знать какие у вас налоги и платите ли вы их или нет?
Автономо. Аналог ФОПа. Ну работаю уже не первый год с голландской компанией, они сами настаивали на переезде когда война началась, и сами предложили покрыть разницу в налогах. Ну и я сразу говорил что буду идти на ипотеку и настаивал чтобы они мне сразу всю зп кидали офицально на испанский банк, тоесть очевидно что налоги я плачу, иначе бы мне счет с первого же перевода забанили в банке. А ставку посмотреть много ума не надо - этой инфы в инете полно по любой стране.
П.С. И да, вот такой я раб голландской компании, страдаю со всех сил каждый день от этого )
slonomag
Повідомлень: 748
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:13
slonomag написав:
Автономо. Аналог ФОПа. Ну работаю уже не первый год с голландской компанией, они сами настаивали на переезде когда война началась, и сами предложили покрыть разницу в налогах. Ну и я сразу говорил что буду идти на ипотеку и настаивал чтобы они мне сразу всю зп кидали офицально на испанский банк, тоесть очевидно что налоги я плачу, иначе бы мне счет с первого же перевода забанили в банке. А ставку посмотреть много ума не надо - этой инфы в инете полно по любой стране.
Какие-то сказки Венского леса - а почему тогда в Испанию, а не в Голландию ехали? И если у вас так все хорошо, и такая востребованная профессия, то почему на 1 компанию работаете, а не на несколько? Вас же могут сократить в любой момент - работодатель добрый только пока платит мало, а если у вас нет опыта вольных хлебов, то придется водить убер чтоб моргидж выплачивать
2587715
Повідомлень: 316
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:16
slonomag написав:
П.С. И да, вот такой я раб голландской компании, страдаю со всех сил каждый день от этого )
Так это вам кажется что вы не страдаете, а по факту они вам платят раза в 4 меньше чем ваша работа стоит у нейтивов, раз так держатся за вас и готовы так резко ставку повысить
2587715
Повідомлень: 316
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:23
2587715 написав: slonomag написав:
Автономо. Аналог ФОПа. Ну работаю уже не первый год с голландской компанией, они сами настаивали на переезде когда война началась, и сами предложили покрыть разницу в налогах. Ну и я сразу говорил что буду идти на ипотеку и настаивал чтобы они мне сразу всю зп кидали офицально на испанский банк, тоесть очевидно что налоги я плачу, иначе бы мне счет с первого же перевода забанили в банке. А ставку посмотреть много ума не надо - этой инфы в инете полно по любой стране.
Какие-то сказки Венского леса - а почему тогда в Испанию, а не в Голландию ехали? И если у вас так все хорошо, и такая востребованная профессия, то почему на 1 компанию работаете, а не на несколько? Вас же могут сократить в любой момент - работодатель добрый только пока платит мало, а если у вас нет опыта вольных хлебов, то придется водить убер чтоб моргидж выплачивать
Сравните кол-во солнечных дней в Голландии и Испании. И да, с морем у них как-то не сложилось.
И что за тяга к нескольким работам? Мне хватает 1, зачем мне 2, 3, или 5? Когда на первый взнос собирал, брал доп заказы, уже не надо. Если что вы за мой апворк не переживайте, без работы уж точно не останусь )
П.С. Ладно, я устал, пойду голубей на ужин наловлю, а то там другие эмигранты уже за них деруться - можно не успеть.
slonomag
Повідомлень: 748
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:24
slonomag написав:
Вы то утверждаете что успешных 0, совсем 0, даже -1. Что не совсем корректно.
Я не утверждаю что 0 успешных, я утверждаю, что 10 из 10 будет облапошено, даже если им будет казаться, что они в шоколаде - вот вас например голландцы облапошили, платят вам х0.25, а вы и счастливы. То что вы продаете свой труд так дешево говорит не о том что вы зря переехали, а о том что вы 3 дня в неделю работаете бесплатно. А в Украине вы живете или в Испании - значения не имеет.
2587715
Повідомлень: 316
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:30
slonomag написав:
И что за тяга к нескольким работам? Мне хватает 1, зачем мне 2, 3, или 5?
Да потому что больше трети денег от одного клиента - это уже рабство. То есть он обеспечивая вам столько денег обретает над вами власть и вы становитесь от него зависимы. Дело вкуса конечно, но любой заказчик, даже которого давно знаешь, может разориться. И ставить всю свою жизнь в зависимость от одного работодателя - ну такое. Пока вы работаете на него и не работаете ни на кого другого - вы теряете понимание рынка, и вновь выйдя на него через несколько лет можете просто перестать быть востребованы, так как дали уйти конкурентам далеко вперед.
2587715
Повідомлень: 316
З нами з: 25.12.23
Подякував: 9 раз.
Подякували: 8 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:36
2587715 написав: slonomag написав:
Вы то утверждаете что успешных 0, совсем 0, даже -1. Что не совсем корректно.
Я не утверждаю что 0 успешных, я утверждаю, что 10 из 10 будет облапошено, даже если им будет казаться, что они в шоколаде - вот вас например голландцы облапошили, платят вам х0.25, а вы и счастливы. То что вы продаете свой труд так дешево говорит не о том что вы зря переехали, а о том что вы 3 дня в неделю работаете бесплатно. А в Украине вы живете или в Испании - значения не имеет.
Не так. У них была идея, они вложились в разработку, я написал им софт, теперь он продается и приносит примерно 350к год. Обычная коллаборация инвестора и бедного программиста, который не может себе позволить 5 лет пилить проект и жить на хлебе и воде все это время.
И я не считаю что 25% прибыли это облапошили, так как без них я так бы и сидел на фрилансе за 4-5к евро в месяц. А так я не парюсь, работаю над одним проектом, который на 100% написан мной, что гарантирует мне работу пока софт актуален, имею фикс зп + % от прибыли, что в сумме дает около 1/4 от общего дохода софта - мне норм. Я не наглею (не требую больше), они норм делятся - все счастливы )
slonomag
Повідомлень: 748
З нами з: 23.11.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
