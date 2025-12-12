Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3082308330843085 Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41 Bolt написав: flyman написав: Робінзона обирає Валенсію

Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?! Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську. Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську. Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 12 гру, 2025 12:42, всього редагувалось 2 разів. BIGor

Повідомлень: 10387 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1898 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41 Bolt написав: Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?! Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.

За кадром: покоївка, повар та садівник.

Але хто ж про це знає? Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.За кадром: покоївка, повар та садівник.Але хто ж про це знає? akurt

Повідомлень: 11608 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4094 раз. Подякували: 1520 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 13:20 Анталія: як сир в маслі akurt написав: Bolt написав: Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?! Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.

За кадром: покоївка, повар та садівник.

Але хто ж про це знає? Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.За кадром: покоївка, повар та садівник.Але хто ж про це знає?

Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі flyman

Повідомлень: 41764 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1621 раз. Подякували: 2870 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:01 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі

Робінзона знає українську, англійську та іспанську - цікаво яка ж країна їй підходить.... Робінзона знає українську, англійську та іспанську - цікаво яка ж країна їй підходить.... BIGor

Повідомлень: 10387 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1490 раз. Подякували: 1898 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:08 BIGor написав: Bolt написав: flyman написав: Робінзона обирає Валенсію

Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?! Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську. Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.

Шо саме викладає? Я знаю 10 баксів година, не більше. Шо саме викладає? Я знаю 10 баксів година, не більше. Water Повідомлень: 3673 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3082308330843085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор